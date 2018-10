Barbat de 50 de ani, bagat in arest dupa ce si-ar fi sechestrat fiica de 28 de ani intr-un magazin din Burdujeni

Vineri dimineata, la ora 07.12, Secţiei de Poliţie Burdujeni a fost sesizat telefonic de către A. Mihaela, de 50 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul că fiica sa, H. Andreea-Cristina, de 28 de ani, este sechestrată de tatăl ei în incinta magazinul SC Excelent SRL.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului l-au identificat pe H. Vasile-Puiu, de 50 de ani, care era postat în dreptul ușii de acces în incinta magazinului, iar fiica sa era în interior. La sosirea polițiștilor, susnumitul a devenit recalcitrant, a refuzat să coopereze, adresând amenințări cu acte de violența la adresa acestora. Cu toate că i s-a pus în vedere să se liniștească, H. Vasile-Puiu, a adresat în continuare amenințări cu acte de violență, atât polițiștilor cât și fiicei sale, H. Andreea-Cristina.

Întrucât susnumitul nu s-a conformat solicitărilor polițiștilor, acesta a fost imobilizat și condus la sediul Secției de Poliție Burdujeni.

În urma audierii persoanelor implicate, a rezultat faptul că H. Vasile-Puiu, în dimineața de 12.10.2018, în jurul orei 07.00, a așteptat-o pe fiica sa, în scara blocului, unde aceasta locuiește împreună cu mama sa, cerându-i să îl însoțească. Aceasta a refuzat și fiindu-i frică de tatăl său a fugit și s-a refugiat în incinta magazinul SC Excelent SRL. Tatăl său a urmărit-o, a intrat în magazin, unde i-a adresat injurii și amenințări, postându-se în dreptul ușii de acces în magazin, nepermițându-i acesteia să plece.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii suceveni, s-a dispus efectuarea in continuare a cercetărilor faţă de H. Vasile Puiu, sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, pe numele acestuia fiind emisă Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Suspectul a fost introdus în Arestul IPJ Suceava. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „lipsire de libertate”.