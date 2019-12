Barbat de 35 de ani, mort in urma unui accident la Horodnic de Jos

Luni seara, in jurul orei 22.30, un autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe raza localitatii Horodnic de Jos (in zona firmei Killer). Masina a suferit avarii puternice in partea frontala, o persoana ramanand incarcerata. La fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj Serviciului judetean de Ambulanta.

Echipajele de interventie au extras victima incarcerata, dar din nefericire a fost declarat decesul acesteia. Este vorba de un barbat de 35 de ani.

Politia urmeaza sa stabileasca exact circumstantele producerii accidentului.