Banii de la Guvern pentru lucrările de termoficare nu au ajuns încă la Suceava

Cele șapte milioane de lei pentru lucrările de termoficare, bani alocați de Guvern, apar până acum doar pe hârtie. Suma nu poate fi folosită până nu dă și ANRE un aviz documentației. “Sunt îngrijorat pentru că sunt multe lucrări, sunt foarte multe fronturi atacate. Este și un lucru bun, pentru că vrem să terminăm lucrările până vine sezonul rece”, a declarat ieri primarul Ion Lungu

După ce a anunțat la începutul lunii iulie că au sosit cele 7 milioane de lei asigurate de Guvern pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare și că în sfârșit finanțarea acestor lucrări nu mai reprezintă o problemă, primarul Ion Lungu a declarat ieri, la finalul comandamentului săptămânal de monitorizare a lucrărilor de investiții din municipiu, că va merge la București pentru a lua urma banilor.

La o lună de la anunț nu este nici urmă de banii promiși. Ion Lungu a spus că cei de la Guvern au motivat întârzierea spunând că documentația se află la avizare la ANRE. Pe de altă parte, edilul sucevean a anunțat ieri că între timp va aloca din bugetul local suma de 4.070.800 lei, prinsă în bugetul municipiului din acest an, pentru cofinanțarea lucrărilor la termoficare.

“Sunt puțin îngrijorat la termoficare, din două puncte de vedere: faptul că nu au venit încă banii de la Guvern, cei aprobați. Am discutat ieri la Guvern. Așa e la noi, la români. Mai inventăm câte ceva. Documentațiile sunt trimise la ANRE la avizare, după care pot fi folosiți banii. Este clar că trebuie să iau urma banilor, să mă asigur că banii vin și să aducem plata la zi a facturilor pe termoficare. Din punctul meu de vedere, acolo nu este niciun fel de negociere a termenului. Până la data de 30 septembrie trebuie să fie finalizate lucrările de termoficare pentru că după data de 1 octombrie vom face pregătirile pentru perioada de încălzire de iarnă. Sunt îngrijorat pentru că sunt multe lucrări, sunt foarte multe fronturi atacate. Este și un lucru bun, pentru că vrem să terminăm lucrările până vine sezonul rece. In același timp, dacă ne referim în mod deosebit la cartierul Zamca, strada Grigore Ureche, dar și celelalte străzi sunt blocate. Am cerut ca pe tronsoane, acolo unde e gata, să se facă probele de presiune. Dirigintele de șantier a fost la fața locului, să ne asigurăm că este totul în ordine și pe porțiuni să dăm în circulație străzile respective, după care să trecem la reabilitarea lor”, a declarat ieri primarul Ion Lungu. De asemenea, acesta i-a cerut constructorului să lucreze în ritm alert, dar organizat, astfel încât pe porțiunile de străzi unde au fost finalizate lucrările să poată fi reluată circulația. “O să vă dăm până una-alta niște bani din banii Primăriei, cota noastră de cofinanțare, să puteți merge înainte. Eu sunt mulțumit cât de cât. Am o rugăminte: pe lângă mobilizare, să lucrăm ordonat. Dirigintele de șantier să coordoneze lucrările, în așa fel încât porțiunile pe care le-am terminat să le astupăm, să le asfaltăm, să le dăm în circulație la oameni. E bine că s-a lucrat pe mai multe puncte. Desigur că lucrarea, mai ales în zona Zamca, este foarte amplă, dar în același timp nu putem bloca un cartier întreg. Hai să o luăm pe străzi, pe porțiuni de străzi, iar acolo unde este gata să finalizăm, să acoperim. Ințeleg că racordul la punctul termic trebuie făcut numai în porțiunea unde e făcut un garaj, o construcție temporar amplasată. Are contract de închiriere cu Primăria, oricând Primăria are dreptul de veto să îl ridice de acolo și să îl dea la o parte. Dacă domnul nu vrea să stea de vorbă, nu stăm la povești. Este domeniul public al Primăriei și nu stăm să ne rugăm de cineva care a pus ilegal probabil acolo garajul. Si acum stăm după dânsul că nu ne lasă să sudăm conductele”, le-a transmis ieri constructorilor de la termoficare primarul Ion Lungu.

De asemenea, constructorul și-a exprimat dorința de a avea o ședință operativă asemănătoare celei de ieri dimineață împreună cu cei care au proiectat rețelele de termoficare, în vederea lămuririi unor probleme apărute pe parcurs. (Alexandra IONICA)