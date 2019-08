Bani din creditul municipalității sucevene, redistribuiți pentru mai multe obiective de investiții

Lista obiectivelor finanțate de municipalitate a crescut de la 8 la 14. Conform primarului Ion lungu, vor mai fi prinse la finanțare în acest an strada Traian Țăranu – 2 milioane de lei, strada Micșuneleor – 150.000 de lei, parcare subterană în Piața George Enescu – 1,5 milioane de lei, sistematizare pe verticală alei și parcări la blocurile ANL – 700.000 de lei, alimentare cu apă și canalizare în cartierul Tătărași – 500.000 de lei și continuarea lucrărilor la sala de gimnastică a Colegiului Național ”Spiru Haret” – 416.000 de lei

Primăria Suceava va redistribui banii din creditul de 25.000.000 lei, aprobat la sfâr­șitul lunii ianuarie 2019, pen­tru diverse investiții municipale. Un pro­iect de ho­tărâre a fost, de altfel, adoptat în ședința de ieri a CL Suceava. Cele 8 proiecte inițiale vor ajunge la 14, astfel încât banii vor fi redirecționați. Primarul Ion Lungu a explicat că a suplimentat lista cu obiectivele de investiții care vor fi finanțate din tranșa de credit aprobată pentru acest an în sumă de 14,7 milioane de lei deoarece pentru anul viitor municipalității sucevene nu i s-a mai permis accesarea niciunei alte sume din creditul contractat. Prin urmare, dacă nu se cheltuiesc în 2019 cei 14,7 milioane de lei din creditul pe care îl are municipalitatea, banii împrumutați de Primărie pentru investiții publice vor putea fi cheltuiți abia din 2021, iar eventualele lucrări vor trebui achitate din efort direct de la bugetul local. De aceea, față de cele 8 obiective prinse în lista inițială au mai fost adăugate încă 6. „În plus față de ce aveam am prins la finanțare anul acesta strada Traian Țăranu – 2 milioane de lei, strada Micșuneleor – 150.000 de lei, construire parcare subterană în Piața George Enescu – 1,5 milioane de lei, sistematizare pe verticală alei și parcări la blocurile ANL – 700.000 de lei, alimentare cu apă și canalizare în cartierul Tătărași – 500.000 de lei și continuarea lucrărilor la sala de gimnastică a Colegiului Național ”Spiru Haret” – 416.000 de lei. Avem asi­-gurată finanțarea pentru un număr de 14 lucrări de investiții importante”, a spus Ion Lungu.

În cele de mai jos, prezentăm vechile și noile valori ale acestor investiții: 1. Rută alternativă Suceava-Botoșani, pod peste râul Suceava 5.034.191 lei / 5.034.191 lei; 2. Rețea gaz metan Burdujeni Sat și cartierul Tineretului 4.054.895 / 4.054.895; 3. Drumuri și parcări cartier pentru tineri Tătărași 2.000.000 / 1.500.000; 4. Modernizare ștrand Ițcani 5.000.000 / 3.500.000; 5. Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze TPL 3.700.000 / 2.000.000; 6. Reabilitare rețele termoficare și puncte termice 1.710.913 / 350.000; 7. Amenajare seră floricolă 1.500.000 / 1.500.000; 8. Construcție centru de documentare, informare, laboratoare Colegiul «Petru Rareș» 2.000.000 / 1.794.022; 9. Modernizare strada Traian Țăranu etapa I – / 2.000.000; 10. Modernizare strada Micșunelelor – 150.000; 11. Construire hală cu parcare subterană Piața George Enescu – 1.500.000; 12.Sistematizare alei și parcuri blocuri ANL Metro – 700.000; 13. Alimentare cu apă și canalizare cartier pentru tineri Tătărași – 500.000; 14. Sală de gimnastică Colegiul «Spiru Haret» – 416.890 lei. (D.PRICOPE)