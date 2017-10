Bani cu nemiluita în buzunarele angajaților de la primăriile din județ

Mai toate salariile șefilor de primării s-au dublat după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Ca regulă generală, în mai toate unitățile administrativ – teritoriale din județ și din țară s-a mers pe nivelul maxim permis de legea mai sus amintită în ceea ce privește creșterile salariale. Puține primării sucevene și-au făcut curaj să posteze pe site-urile proprii noile lefuri ale edililor și funcționarilor din aparatul propriu

In sistemul administrativ al județului Suceava, cel mai mare salariu îl obține președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Dar să ajungi doar primar de municipiu, de oraș ori de comună tot înseamnă o bună afacere, după noua lege a salarizării. Legea cadru 153/28.06.2017 impune transparența veniturilor ­sala­­riale prin articolul 33, alineatul 1. Pe lângă Consiliul Județean, mai multe primării din județ au decis să facă publice salariile celor care lucrează în aparatul propriu, de la primar până la cel mai nou paznic. Unele unități administrativ-teritoriale nu au catadicsit să pu­blice noile salarii, fie pentru că nu au încă pagină de internet, fie că nu au angajat încă o persoană pricepută să mânuiască o tastatură ori pur și simplu din indolență. Fără a critica pe unii sau pe alții, arătăm că mai multe primării de municipii și orașe din județul Suceava nu au postat salariile angajaților din aparatul propriu pe paginile de internet ori, dacă au făcut-o, au realizat o performanță demnă de toată lauda, în sensul că aceste date au fost atât de bine ascunse, încât să nu le dibu­iască mai nimeni. Câteva localități însă au decis să nu ascundă foarte adânc în paginile site-ului informațiile așteptate. Printre acestea, două municipii, un oraș, dar și o comună pe care le vom da ca exemple. Nu neapărat pozitive. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, are o indemnizație lunară majorată cu 25%, în cuantum de 16.313 lei. Viceprimarii Lucian Harșovschi și ­Marian Andronachi primesc indemnizații lunare în cuantum de 14.500 de lei. Fiecare consilier local primește o idemnizație maximă lunară de 1.305 lei. De precizat că toate aceste sume sunt cu caracter brut, din acestea deducându-se impozitele și contribuțiile aferente. La Primăria Suceava sunt salarii mari pentru personalul cu funcții de conducere, precum urmează: secretar municipiu – 11.600 lei; arhitect șef – 10.200 lei; director general – 10.200 lei; directori excecutivi – 9.890 lei; șef serviciu – 7.665 lei; șefi birou – 6.470 lei. Cât privește funcțiile publice de execuție, 22 la număr, salariile pornesc de la 3.172 pentrun un referent superior și ating 5.684 lei lunar pentru un auditor superior. Salariile sunt mai mici pentru funcțiile contractuale. In această zonă de responsabilitate, un șef de serviciu are, e drept, salariul de bază de 7.665 de lei, iar îngrijitorii, muncitorii, referenții, secretarii dactilografi, consilierii de diferite grade, etc. au salarii de bază cuprinse între 2.122 și 4.455 de lei lunar.

Un capitol separat îl constituie Poliția Locală Su­ceava. Directorul executiv – Viorel Horodenciuc – are un salariu de bază de 9.890 de lei lunar, la care se adaugă o normă de hrană de 32 de lei pe zi. Adjunctul său are un salariu de 8.410 lei, un șef de serviciu – 7.665 de lei, iar un șef de birou – 6.470 de lei. Ceilalți polițiști locali, 21 la număr, fie aceștia debutanți, asistenți, principali sau superiori, au salarii de bază între 1.793 și 5.589 de lei lunar la care se adaugă pentru fiecare dintre ei o normă de hrană de 32 de lei pe zi.

La Direcția municipală de Evidență a Persoanelor, salariul directorului executiv este de 9.890 de lei. Seful de serviciu primește un salariu de bază lunar brut de 7.665 de lei, iar șeful de birou 6.470 de lei. Referenții și consilierii încasează lunar salarii brute cuprinse între 1.810 și 5.168 de lei lunar.

La Direcția Administrația Piețelor, directorul înca­sează lunar 9.890 de lei salariu de bază, șeful de birou 6.470 de lei iar subalternii, 23 la număr, primesc lunar între 1.850 de lei paznicul – servant pompier și 4.455 un inspector de specialitate gradul I A.

Directorul general de la Direcția Domeniului ­Pu­blic are un salariu de bază de 10.200 de lei. Seful de serviciu încasează 7.665 de lei. Cei aflați pe funcții de execuție (în număr de 39) au salariile cuprinse între 1.880 de lei lunar proaspătul angajat îngrijitor și 4.455 de lei un inspector de specialitate. Soferii câștigă între 2.700 și 3.000 de lei lunar, iar muncitorii calificați au salarii de bază de până la 2.696 de lei lunar. In cadrul Direcției de Asistență Socială, salariul coboară de la 9.890 lunar pentru director la 2.216 lei pentru un muncitor necalificat. La Medicină școlară și mediator sanitar, salariie sunt mai mici (3.880 de lei lunar pentru șef de birou).

Rădăuți – salariul primarului este de peste 9.400 de lei

In municipiul Rădăuți, salariul primarului Nistor Tătar, stabilit în baza Legii 153/2017 și a unei hotărâri de Consiliu Local cu numărul 138 din 31.07.2017, este de 9.425 de lei. Viceprimarul are o indemnizație de 7.925 de lei. Secretarul municipiului are un salariu de bază de 7.925 de lei, directorul general și arhitectul șef – 7.830 de lei, iar directorul executiv – 7.685 de lei lu­nar. In lunga listă de angajați aparținând aparatului propriu al Primăriei rădăuțene, salariile cele mai mari urcă, în funcțiile de execuție, până la 5.365 de lei indemnizație pentru un auditor, pornind de la 2.794 lei în cazul unui polițist local debutant. De menționat că polițiștii locali rădăuțeni au salarii mai mari decât cei de la Suceava, însă nu beneficiază de norma de hrană de 32 de lei zilnic.

Primarul Marius Ursaciuc de la Gura Humorului, indemnizație de 8.700 de lei

In orașul Gura Humorului, intrat în categoria localităților urbane cu populație între 10.000 și 20.000 de locuitori, primarul Marius Ursaciuc și-a stabilit indemnizația de 8.700 de lei. Viceprimarul ridică lunar 7.250 de lei. Secretarul orașului are salariul de 7.178 de lei, un director executiv care a primit o majorare cu 10% în baza Legii 153/2017 – 7.146 de lei, alți directori executivi și șefi de servicii având salarii între 4.060 și 5.655 lei. Ca și la celelalte instituții bugetare, salariile coboară abrupt și la Gura Humorului, un muncitor necalificat fiind înregistrat de exemplu cu un venit lunar la nivelul salariului minim pe economie (1.523 de lei brut). In general, la Primăria Gura Humorului, salariile celor din eșaloanele trei sau patru ale ­admi­nistrației publice locale rareori depășesc 2.000 de lei brut.

Trai pe vătrai la Primăria Ipotești

In aparatul propriu al Primăriei comunei Ipotești este bine să intri. Salariile sunt mult peste media funcționărimii de pe la orașe. Primarul are stabilit un salariu lunar de 7.250 de lei. Viceprimarul – 5.800 de lei. Secretarul încasează lunar 5.655 de lei. Niciun inspector nu are leafă mai mică de 3.000 de lei. Ba mai mult, un șef de birou cu salariul de 5.742 de lei și un inspector superior cu salariul de 4.270 de lei primesc lunar câte 574, respectiv 427 lei potrivit unor prevederi conținute în articolul 15 din Legea 153/2017.

Ca regulă generală, în mai toate unitățile administrativ – teritoriale din județ și din țară s-a mers pe nivelul maxim permis de legea mai sus amintită în ceea ce privește creșterile salariale. In acest fel s-a ajuns ca salariul unui viceprimar de orășel să fie mai mare decât cel al președintelui țării de acum doi ani. Anul acesta nu par a exista semnale cum că aceste importante majorări de salarii nu vor putea fi acoperite. Dar chiar din interiorul sistemului, oameni care se bucură acum de aceste creșteri neașteptate încep să-și pună întrebări despre ce se va întâmpla peste un an, dacă vor mai fi sau nu bani suficienți pentru plata acestor salarii. (Neculai ROSCA)