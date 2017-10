Balul bobocilor stefaniști, joi seară într-un cadru de poveste

Frumoasele prințese au venit la bal din diverse colțuri ale lumii aducând cu sine o parte din cultura tărâmurilor respective, în fața publicului prizând viață basme precum Frumoasa și bestia, Spărgătorul de nuci, Prințesa lebădă și nu numai. La finalul serii, câștigătoare au fost Tîrnovan Bianca Miss Eleganță, Buculei Ecaterina Miss Popularitate, Maria Nichiteanu – locul III, Viviana Maria Matei – Locul II. Povestea preferată a prințului a fost în cele din urmă cea a elevei Petra Sauciniteanu, această primind titlul de Miss Boboc CNSCM 2017

Joi seară a avut loc, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, balul bobocilor al Colegiului Național “Stefan cel Mare” Suceava, intitulat “Poveste fără sfârșit”. Intregul spectacol a fost plasat într-o bibliotecă, personajele principale ale balului fiind zece prințese și un prinț. Primii care au intrat în scenă au fost autorii celor mai frumoase basme ale copilăriei fiecăruia dintre noi, fiecare dintre ei încercând să demonstreze că povestea lor este cea mai frumoasă. Prințesele au intrat pe rând pe scenă în timp ce autorii poveștilor din care făceau parte le enumerau calitățile și încercau să îi convingă pe ceilalți că cea mai frumoasă poveste este cea scrisă de ei. Frumoasele prințese au venit la bal din diverse colțuri ale lumii aducând cu sine o parte din cultura tărâmurilor respective, în fața publicului prizând viață basme precum Frumoasa și bestia, Spărgătorul de nuci, Prințesa lebădă și nu numai. In timp ce fiecare prințesă a avut trăsături și povești dintre cele mai diferite, după enumerarea calitătilor prințului din povestea fiecăruia, autorii și-au dat seama că au descris aceeași persoană. Astfel, prințul a ajuns în situația de a-și alege prințesa și povestea preferată, iar în ajutor i-au venit doi bufoni.

Povestea a fost împletită cu ritmuri muzicale și pași de dans, astfel încât prințesele să aibă timp să își tragă sufletul între două probe.

După prima intrare în scenă a aspirantelor la podium, spectacolul de poveste a continuat în prezența altor elevi ai Colegiului care au interpretat melodiile Back to Black și When I was your man.

In scenă reintră prințul, gândindu-se în continuare care este cea mai frumoasă poveste și care sfârșit de poveste îi place cel mai mult. Acestuia i se alătură doi bufoni care se oferă să îl ajute să își aleagă povestea preferată.

Fiecare prințesă a încercat să își pună în evidență talentele, indiferent că a fost vorba despre dans, muzică sau pictat.

Din când în când în scenă își făcea apariția bibliotecara care ținea să le reamintească tuturor că spectacolul se desfășura într-o bibliotecă și ar trebui să facă mai puțin zgomot.

După alte câteva momente susține de colegi ai bobocilor, fetele au intrat din nou în scenă în pași de dans de această dată, iar apoi acestea au fost supuse unei alte probe, cea de spontaneitate, în care fiecare prințesă a trebuit să facă față unei probe diferite, menite să le testeze ingeniozitatea. Aceasta a fost și ultima probă la care au fost supuse aspirantele la titlul de Miss boboc. După alte câteva momente realizate de elevi ai Colegiului pe scenă a urcat trupa The purple dandies, urmată de CTC, care au animat seara, în așteptarea deciziei juriului.

La finalul serii, câștigătoare au fost Tîrnovan Bianca Miss Eleganță, Buculei Ecaterina Miss Popularitate, Maria Nichiteanu – locul III, Viviana Maria Matei – Locul II. Povestea preferată a prințului a fost în cele din urmă cea a elevei Petra Sauciniteanu, această primind titlul de Miss Boboc CNSCM 2017. (Alexandra IONICA)