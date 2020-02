BALAN– Alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru România. Măsurile bune luate pentru români, sunt eliminate în Parlament de majoritatea PSD născută din pixul lui Dragnea

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, a susținut o conferinta de presa, in deschiderea acesteia declarand că Parlamentul controlat total de PSD rămâne dușmanul tuturor românilor și acționează împotriva intereselor legitime ale cetățenilor:

”Tot ceea ce Guvernul PNL a reparat după guvernele PSD și a realizat în beneficiul românilor, în ultimele 3 luni de zile, este distrus în Parlament de majoritatea toxică pe care a construit-o Dragnea. Monstruoasa coaliție care s-a reorganizat rapid în jurul PSD continuă să lucreze în interesul exclusiv al baronilor roșii. Aceștia sunt disperați că nu mai pot să-și bată joc de banii publici, așa cum au făcut în ultimii ani, și că la alegeri românii le vor da o lecție extrem de dură. Parlamentul actual, dirijat de o gașcă de pesediști incompetenți și corupți, nu mai are nicio legitimitate politică să decidă asupra destinului acestei țări. De ce a fost demis Guvernul PNL? Pentru că PSD a dorit să blocheze măsuri cerute și așteptate de societatea românească! De asta a fost demis Guvernul Orban! Mai mult decât atât, după demiterea Guvernului PNL, toată măsurile bune luate în ultimele 3 luni sunt astăzi măcelărite cu mâna murdară a talibanilor din PSD. În aceste condiții, cea mai bună soluție pentru România o reprezintă alegerile anticipate. Românii sunt cei care dețin puterea și ei trebuie să decidă dacă mai vor o țară condusă de PSD! Tocmai de aceea PSD fuge de alegeri, ca necuratul de tămâie.”

Vicepreședintele PNL Ioan Balan a dat mai multe exemple de măsuri bune pe care Guvernul PNL le-a luat în ultimele 3 luni și pe care gașca PSD-istă din Parlament le distruge, una câte una, chiar dacă ele sunt în beneficiul românilor:

”Am propus ca primarii să fie aleși în două tururi, iar PSD a demis Guvernul pentru acest lucru! Mai este ceva de spus? PSD a preferat să dărâme Guvernul, numai ca să nu refuze baronilor roșii privilegii și poziții de primar câștigate ușor. PSD a refuzat dreptul cetățeanului român de a avea un primar ales cu mai multă reprezentativitate. Celor din PSD li se pare normal ca în România unii primari să fie aleși cu numai 14% din voturi, așa cum este cazul Gabrielei Firea! Cu alegeri în două tururi, mulți primari PSD ar fi fost istorie!

De asemenea, Guvernul PNL a scăpat țara de taxele și impozitele introduse de PSD prin Ordonanța Lăcomiei, acea ordonanță mizerabilă care a lovit în buzunarele tuturor românilor, a distrus competitivitatea și profitabilitatea firmelor românești, a stimulat importurile masive și a speriat investitorii străini, care voiau să construiască în România. PNL a pus mandatul Guvernului pe masă și și-a angajat răspunderea pentru a elimina aceste impozite absurde. Ce a făcut PSD? A blocat acest demers! Pentru că nu ne lăsăm așa ușor, Guvernul PNL a adoptat prima ordonanță din acest an, OUG 1/2020, pentru a elimina Ordonanța Lăcomiei, iar PSD a respins deja Ordonanța 1/2020 în Senat și vrea să învie toate taxele și impozitele introduse de Dragnea și eliminate de noi. Haideți să vedem concret ce măsuri bune am luat noi și ce vrea PSD să aducă înapoi:

PNL a plafonat punctul de amendă la 145 de lei, iar PSD vrea să-l ducă la 223 de lei, adică la 10% din salariul minim pe care PNL l-a majorat, de la 1 ianuarie 2020, cu 7,2%, la 2.230 de lei;

PNL a înghețat salariile demnitarilor, PSD le vrea majorate încă o dată, deși ele au crescut cel mai mult, față de alte categorii profesionale. Asta vor PSD-iștii! Privilegii și bani mai mulți, deși lucrează împotriva intereselor oamenilor, iar săptămâna viitoare nu vor să lucreze deloc.

PNL a eliminat suprataxa pe companiile din energie, care a umflat facturile oamenilor, PSD vrea să o reintroducă. Niciunui parlamentar PSD nu-i pasă că această taxă a majorat prețul gazelor și energiei electrice, precum și prețul tuturor celorlalte bunuri, pentru că toate produsele pe care le cumpărăm au în costuri și energia;

PNL a eliminat taxa pe comunicații care a majorat toate facturile la telefonie, internet sau televiziune, iar PSD vrea să o reintroducă;

PNL a eliminat măsurile care distrugeau economiile a 7 milioane de români în Pilonul 2 de pensii, PSD vrea din nou să pună mâna pe banii românilor;

PNL a eliminat detașarea a mii de argați roșii, pe salarii uriașe, în poziții bine plătite la stat, iar PSD își apără coafezele numite în funcții înalte, fără calificare, dar cu carnet de partid;

PNL a ieftinit creditarea eliminând taxa pe activele bancare, iar PSD vrea să o reintroducă la loc! Cei care au pierdut de pe urma taxei bancare au fost cei care și-au luat sau doreau să ia un credit! Nu mai spun că sigurele bănci care au suferit, au fost băncile românești, CEC-ul și Banca Transilvania, pentru că cele străine au avut refugii. Acum vedeți cât au fost ei de ”mândri că sunt sunt români„?

PNL a luat cele mai bune măsuri pentru ca cei peste 4 milioane de români din Diaspora să poată vota, să nu mai fie umiliți la cozi de Km și aceștia să aibă mai mulți reprezentați în Parlamentul României! PSD le-a luat din nou acest drept, așa cum a făcut și în 2014 și în 2019!”

Întrebat despre alegerile anticipate, Vicepreședintele regional al PNL Ioan Balan a dat un răspuns foarte ferm:

”Până la alegerile anticipate, Guvernul PNL continuă să-și facă treaba, chiar cu puteri limitate, pentru a se asigura că România rămâne stabilă și sigură! Guvernul continuă să ia măsuri bune, chiar și cu puteri limitate, prin hotărâri de guvern.

În ceea ce privește anticipate, vă spun fără ezitare că trebuie să ne întoarcem în fața cetățenilor. Ei trebuie să decidă! Puterea e la ei! Pentru acest motiv, decizia PNL este de a nu vota în Parlament următoarele 2 formule de guvern succesive propuse, astfel încât să se poată ajunge la alegeri anticipate. Parlamentarii PNL vor fi prezenți la ședință, dar nu vor vota în favoarea a învestirii Guvernului. Noi nu fugim din Parlament, ca cei din PSD. Parlamentul actual ține prizonier poporul român, întrucât este dominat de un PSD retrograd și toxic, preocupat de interesele personale are unor indivizi născuți din pixul lui Liviu Dragnea. Toți parlamentarii PSD actuali sunt rezultatul alegerilor făcute de Liviu Dragnea și poartă modul său de gândire. Umbra lui Dragnea este încă în Parlament! Împotriva anticipatelor sunt cei cu interese personale, care sunt în realitate preocupați doar mizele lor mici, meschine referitoare la propriile mandate de parlamentar. Singurul motiv real care stă în spatele celor care sunt împotriva anticipatelor este frica de a nu obține un nou mandat sau de a pierde privilegiile actuale. Cui îi e frică de alegeri? În niciun caz oamenilor politici cinstiți și responsabili. Un om politic trebuie să fie mereu gata să se întoarcă la cetățeni. Dacă ți-e frică sau rușine să dai ochii cu cetățenii, nu mai ai ce căuta în funcție! Dacă PSD este așa de convins că a guvernat bine, atunci să vină în fața românilor. Respingerea anticipatelor este cea mai clară dovadă că pesediștii știu foarte bine cât de vinovați sunt de subdezvoltarea în care se află România. Parlamentarii PSD nu vor vota anticipatele pentru că nu renunță la câteva luni de indemnizație, pentru că le e teamă că nu se vor regăsi pe listele pentru viitorul Parlament, pentru că vor să-și păstreze privilegiile. Parlamentarii PNL nu au niciun fel de rezerve față de anticipate, pentru că înțeleg miza majoră pe care acestea o au pentru viitorul României. Mai mult, nu ne lăsăm până nu eliminăm și pensiile speciale!” a afirmat Ioan Balan.

Ioan Balan a răspuns tranșant și la întrebările repetate referitoare la majorările de pensii și salarii pentru anul 2020:

”Cine oare mai crede în ceea ce spune PSD? Au spus că PNL taie salarii, dar noi am majorat salariul minim cu 7,2% și am majorat salariile din sectorul public, așa cum spune legea. Nu vedeți că cei din PSD se hrănesc cu minciuni? Acum au scos altă minciună cum că PNL nu majorează pensiile. Este o altă bazaconie și o încercare penibilă de a justifica faptul că se împotrivesc alegerilor anticipate, adică le este groază de momentul în care vor da ochii cu românii, la urne. Spun acum, fără niciun dubiu, că bugetul de stat promovat de Guvernul Orban are cuprinse toate sumele necesare pentru majorarea salariilor și pensiilor prevăzute de lege. Cine încercă să propage în spațiul public aceste știri false face un mare bine PSD-ului sau și-a vândut sufletul către PSD. Singura armă a PSD-ului a rămas aceea de a cultiva frica și de a încearca să-i bage în groază pe părinții și bunicii noștri, doar pentru a exploata cinic voturi din frică. Îi îndemnăm pe toți cei care ne urmăresc acumsă vorbească cu părinții și bunicii lor, să le explice de ce astfel de afirmații sunt o minciună ordinară.” a încheiat deputatul Ioan Balan.