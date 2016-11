Averile candidaților suceveni care vor în Parlament: conturi, terenuri, vile, bijuterii, lefuri

“Obiectiv” prezintă declarațiile de avere ale celor mai importanți candidați ai principalelor două partide la alegerile din 11 decembrie. Candidații suceveni plasați pe locuri considerate eligibile sunt în general bine situați material, familiști și desfășoară activități care în cursul ultimului an le-au adus venituri mult peste medie

Cu ce vor pleca la drum, într-un potențial început de mandat parlamentar, candidații celor mai importante formațiuni politice din județul Suceava reiese din declarațiile de avere ale acestora.

Cel mai probabil, sucevenii vor avea reprezentanți în Senat și în Camera Deputaților doar din partea PNL și PSD, dacă facem abstracție de candidații unor minorități naționale cu bună reprezentativitate în județul nostru – polonezi, ucraineni, chiar italieni. Dar pentru aceștia din urmă încă nu este închisă competiția.

Dacă minoritățile naționale din județul Suceava pot avea un cuvânt important de spus în ceea ce privește desemnarea deputatului propriu, în ceea ce privește partidele naționale, situația este mult mai complicată. Conform ultimelor sondaje, fiecare dintre cele două partide principale care își dispută întâietatea pe scena politică românească – Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat – dorește să obțină la Suceava minimum două fotolii de senator și cinci fotolii de deputat. Aspirațiile merg și mai departe, către un număr de trei funcții de deputat și șase de senator, în funcție de entuziasmul celor care își asumă declarații politice în perioada de pre-campanie.

Au fost anunțați candidații de la PNL și PSD, inclusiv ordinea de pe listă a acestora la Senat și la Camera Deputaților.

Partidul Național Liberal trimite în fața alegătorilor suceveni un grup de candidați care doresc să le reprezinte interesele în următorii patru ani, după alegerile din 11 decembrie a.c.. Am considerat util să punem la dispoziția electoratului din județul nostru acele informații care sunt publice în ceea ce privește averile ori interesele pe care candidații principalelor formațiuni politice participante la alegeri și le asumă. Pe de o parte, aceste declarații pot fi mărturii peste patru ani ale bunelor intenții manifestate de candidați în momentul în care au cerut votul electoratului și, pe de altă parte, pot fi o măsură a sincerității la început de mandat.

Daniel Cadariu – terenuri și împrumuturi acordate propriei firme

Constantin Daniel Cadariu este primul pe lista de candidați pentru Senat a Partidului Național Liberal (PNL) în județul Suceava. Este un proprietar de terenuri important, dacă ținem cont că deține suprafețe între 483 și 1.280 de metri pătrați în intravilanul orașului Gura Humorului, proprietăți rezultate dintr-un partaj din anul 2005, cu an al dobândirii 2014. Daniel Cada­riu deține un apartament de 72 de metri pătrați în Gura Humorului, cumpărat în 2001, o casă de locuit de 220 de metri pă­trați construită în aceeași localitate în 1996, un “chioșc” de 47 metri pătrați în Gu­ra Humorului, precum și o casă de vacanță de 172 metri pătrați ridicată în anul 2013, în aceeași localitate. Deține plasamente în calitate de împrumut acționar către SC DANADI PROD COM în valoare de 275.829 lei la nivelul lunii septembrie 2016. In calitate de angajat al firmei mai sus amintite, a obținut anul trecut un venit anual de 11.232 lei, iar soția, în calitate de administrator al firmei, a încasat anul trecut suma de 11.052 lei.

Steliana Miron – fără conturi sau datorii la bănci

Pe locul doi în lista de candidaturi a Partidului Național Liberal pentru funcția de senator al județului Suceava se află Vasilica Steliana Miron, senator în funcție al PNL. Averea sa este cuprinsă, conform declarației depuse, din două terenuri intravilane de 860, respectiv 2400 de metri pătrați în municipiul Rădăuți, cumpărate împreună cu soțul în anii 2004, respectiv 2007. Soții Miron dețin în Rădăuți o clădire, construcție proprie, în suprafață totală de 281 metri pătrați, ridicată în anul 2006. Steliana Miron deține o mașină de teren Grand Cherokee, fabricată în anul 2009. deține bijuterii cumpărate în intervalul 2000 – 2014, în valoare estimată de 49.600 de euro. Nu are conturi sau datorii la bănci, iar în ceea ce privește veniturile, în anul 2015, Vasilica Steliana Miron a obținut o indemnizație totală de 60.876 lei, ca senator. Soțul ei a obținut un venit din onorarii de 15.054 lei, până pe 23.11.2015, ulterior primind un salariu de 2405 lei de la SC FARMA ROM SRL, până la sfârșitul anului. Copilul minor al familiei a primit în același interval o alocație în cuantum total de 744 de lei.

Ioan Balan, venituri și proprietăți rezonabile, dar departe de așteptările “neprietenilor”

Pe primul loc al listei de candidați PNL la Camera Deputaților din județul Suceava se află deputatul în funcție Ioan Balan. El arată în declarația de avere că în zona intravilană a munici­piului Suceava, aferent locuinței deține o suprafață de 1.122 metri pătrați, achiziționat în anul 2013 printr-un contract de schimb plus un credit imobiliar. In ceea ce privește clădirile deținute de candidatul pentru un nou mandat de parlamentar, Ioan Balan arată în declarația de avere că deține patru proprietăți în municipiul Suceava – o casă de locuit, un garaj cu șarpantă, o anexă construită din lemn și un foișor de lemn, cu o suprafață totală de circa 350 de metri pătrați. Deține în plus bijuterii, ceasuri, obiecte de artă începând cu anul 1995, într-o valoare totală estimată de 39.000 de euro. Are un card de credit la o bancă comercială cu o limită de credit de 82.000 de lei și deține părți sociale la Sc Taylan Exim SRL în proporție de 51,59%, valoarea totală la zi fiind de 8.100 de lei. Are datorii de 88.000 de lei pentru un credit de nevoi personale scadent în 2018 și un altul de 100.000 de euro, scadent în 2025. Ioan Balan a obținut venituri însumând 106.998 lei – indemnizație de deputat, precum și 109.000 lei, dividende de la SC Taylan Exim SRL.

Angelica Fădor – terenuri, două case în Iacobeni și un împrumut la bancă

Angelica Fădor este acum primar al comunei Iacobeni, dar și candidat pentru un mandat de deputat în Parlamentul României, din partea Partidului Național Liberal. Angelica Fădor a arătat în declarația sa de avere că este proprietară a mai multor suprafețe de teren în comuna unde își exercită acum calitatea de primar, cuprinse între 2.018 și 1.059 metri pătrați, obținute prin moștenire, prin prescripție divizibilă, precum și a unei suprafețe de 3 hectare de teren moștenire, de asemenea, în localitatea Roșiești din județul Vaslui. Deține două imobile în Iacobeni, o casă construită, iar o alta moștenită. Are două automobile – o Dacia din 2007 și un Fiat din 1997, pe care le-a cumpărat. Are o datorie scadentă în 2018 la o bancă comercială, în valoare de 65.000 de lei. La capitolul venituri, Angelica Fădor a obținut anul trecut 37.676 lei, iar soțul dânsei, inginer de profesie, a încasat 47.757 lei. Veniturile anuale au fost completate cu alocația de stat pentru fiul familiei, în cuantum de 756 de lei.

Realizatorul TV Bogdan Gheorghiu - ceasuri, bijuterii și obiecte de artă în valoare cumulată de peste 34.000 de euro

Bogdan Gheorghiu este candidatul aflat pe a treia poziție în lista de candidaturi a Partidului Național Liberal Su­ceava pentru Camera Deputaților, la alegerile generale din 11 decembrie a.c.

Potrivit declarației de avere depuse, Bogdan Gheorghiu deține la categoria terenuri 6.800 de metri pătrați cumpă­rați împreună cu soția în comuna Vadu Moldovei, în 2010. A mai cumpărat, în același fel, 2.285 de metri pătrați de teren în Suceava, în 2011, precum și alte terenuri însumând cam 1,3 hectare de teren, în aceeași localitate Vadu Moldovei, singur sau împreună cu soția, în aceeași perioadă. Deține două case, una în municipiul Suceava, cumpărată în anul 2011, în suprafață de 129 de metri pătrați, și o alta, în suprafață de 282 de metri pătrați, la Vadu Modovei, în proprietate comună cu soția. Deține ceasuri, bijuterii și obiecte de artă în valoare cumulată de peste 34.000 de euro. Bogdan Gheorghiu are active financiare însumând, conform declarației de avere, peste 200.000 de lei, fiind și persoana care a declarat că are în numerar purtător 10.000 de lei și 17.000 de euro. Are mai mulți debitori, dar și un creditor căruia îi datorează 35.000 de euro. In ceea ce privește veniturile, Bogdan Gheorghiu a declarat că de la BG Media a încasat anul trecut 18.136 de lei, soția a obținut din salariul său 15.086 lei, iar copilul a contribuit la bugetul familiei cu 798 de lei. Veniturile au fost completate cu cele din investiții, însumând 63.604 lei.

Dumitru Mihalescul – un om de familie

Dumitru Mihalescul este pe locul patru al listei de candidați la alegerile generale din 11 decembrie, depuse de PNL Suceava pentru funcția de deputat.

Lista proprietăților imobiliare deți­nute de Dumitru Mihalescul împreună cu soția în localitățile Rădăuți, Marginea, Horodnicul de Sus și Sucevița este îndeajuns de mare și însumează aproximativ 40.000 de metri pătrați, cele mai mari proprietăți fiind în Suce­vița și Horodnic de Sus. Dacă ținem cont de faptul că Dumitru Mihalescul este patron al lanțului de firme MA­RELVI, nici nu s-ar aștepta cineva la altceva. Familia Mihalescul deține o casă de 326 de metri pătrați în Rădăuți, o alta de 328 de metri pătrați în Su­cevița, dar și o a treia clădire, aflată în construcție, de 233 de metri pătrați, tot în Sucevița și tot în proprietatea comună a soților Mihalescul. Candidatul Dumitru Mihalescu arată în declarația de avere că nu este cazul la proprietăți de mașini, de bijuterii, obiecte de artă sau de cult, colecții de artă sau numismatică de peste 5.000 de euro. Dumitru Mihalescul are un cont de 52.000 de lei la o bancă comercială, dar și o datorie de 6.996 de euro la o altă bancă comercială. Veniturile sale pentru anul 2015 au fost, conform declarațiilor, de 30.426 lei ca director general la MA­RELVI IMPEX SRL, iar soția, ca administrator al aceleiași firme, a încasat de asemenea suma de 30.426 de lei. Familia Mihalescul a mai obținut din închirierea unui imobil din Rădăuți suma de 16.100 de lei. De reținut că soția a încasat dividende de la firma unde este administrator în valoare de 999.600 lei.

Radu Surugiu n-are casă, doar mașină și mai vrea un mandat

Al cincilea candidat pentru funcția de deputat al PNL Suceava, Radu Surugiu, venit din Piatra Neamț, nu are de declarat ca bunuri proprii decât un autoturism Ford, fabricat în 2002, pe care l-a cumpărat, nu se precizează când, în declarația sa de avere. Ar fi fost singura rublică completată la aspirantul la încă un mandat în Camera Deputaților, dacă nu ar fi fost obligat să completeze rubrica venituri. Am putut afla în acest fel că pe parcursul anului 2015, Radu – Iulian Surugiu a obținut în calitate de deputat reprezentant al unui colegiu din județul Suceava un venit anual de 60.748 lei.

Cu ce se laudă candidații PSD în declarațiile de avere

Ioan Stan – latifundiarul declarat al PSD Suceava

Lista candidaților PSD pentru Senat este deschisă de Ioan Stan, acum deputat aflat la al patrulea mandat și preșe­din­te interimar al PSD Suceava. Con­form declarației de avere, el deține o suprafață de 7.955 de metri pătrați cumpărată în 1997 în comuna Mălini, 10.000 de metri pătrați cumpărați în 2003 în municipiul Suceava, două parcele însumând 3.600 de metri pătrați cumpărate în 1994 în Fălticeni, 14.300 metri pătrați cumpărați de soție în 2004 în Fălticeni, zona Spătărești și alți 4.000 de metri pătrați în Mălini, cumpărați în anul 2006 de soții Ioan și Silvia Stan.

Ioan Stan a declarat că deține îm­preună cu soția – Silvia Stan – o cons­truc­ție de 1.356 metri pătrați în Făl­­ti­­ceni, un spațiu de 2.600 de metri pătrați cumpărat în localitatea Spătărești și un altul de 60 de metri pătrați – o casă cumpărată de Ioan Stan în anul 2009.

Candidatul la Senat Ioan Stan deține un autoturism Mercedes, cumpărat în 2002. Are bijuterii declarate în valoare de 6.000 de euro. Are conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire sau investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro: la BRD – 2.319 euro, BRD – 218.222 lei, BCR – 66.855 lei plus sume în numerar de 203.927 lei. In ceea ce privește venitu­rile, sunt arătate veniturile anual înca­sate pentru Ioan Stan din partea Ca­­­me­rei Deputaților, de 70.927 lei, iar de la Casa de Pensii încă 40.200 de lei anual. La această sumă se adaugă și venitul de 9.000 de lei încasat anual de către soție, Silvia Stan, ca administrator al pensiunii IRISTAR SRL, precum și suma de 17.532 de lei de la Casa de Pensii Suceava.

Virginel Iordache – proprietar cu credit ipotecar

Următorul pe lista candidaților la Senatul României din partea Partidului Social Democrat în județul Suceava este Virginel Iordache, fost director al Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret”, acum consilier județean. Averile imobiliare ale profesorului Virginel Iordache sunt mai puține. Este vorba despre o suprafață de 2.000 de metri pătrați dobândită prin cumpărare în intravilanul comunei Dărmănești și un alt teren de pe strada Bistriței din municipiul Suceava. Amândouă suprafețe de teren au fost cumpărate în anii 2003 și 1999 împreună cu Adriana Iordache, în cotă parte de ½. O casă de locuit ridicată pe strada Bistriței în aceeași cotă parte, dar și un apartament cu garaj pe strada Ilie Ilașcu, achi­ziționat prin credit ipotecar, reprezintă alte bunuri declarate ale candidatului la funcția de senator al României. El mai are în proprietate un autoturism Audi A4, fabricat în 2008, pentru care a plătit 3.500 de euro în data de 29 ianuarie 2016.

Eugen Bejinariu – proprietar de obiecte de colecție și de conturi bancare

Primul pe lista deputaților PSD la alegerile din 11 decembrie este Eugen Bejinariu. Cu domiciliul în București, dar ancorat în spațiul de proveniență – comuna Zamostea din județul Suceava, Eugen Bejinariu a făcut public odată cu depunerea unei noi candidaturi la Camera Deputaților faptul că deține două terenuri a câte 55 respectiv 53 metri pătrați, cumpărate în București pe numele său într-o cotă parte de 2,28, respectiv 53%. El deține și două clădiri în suprafață de 201 respectiv 212 metri pătrați, în București, obținute în baza unor contracte de vânzare – cumpărare în anii 2008 și 2014. Eugen Bejinariu conduce un autoturism Toyota din 2006, achiziționat printr-un contract de leasing. Deține bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal precum urmează: colecție de artă (picturi,desene, gravuri, etc) achiziționate în perioada 1982 -2014 într-o valoare estimată de 82.000 de euro; obiecte de artă și cult, achiziționate în intervalul 1987 – 2007 evaluate la 3000 de euro, obiecte decorative dobândite între 1982 – 2013 estimate la 23.000 de euro, ceasuri dobândite în intervalul 1982 – 2007, estimate ca valoare la 11.000 de euro.

Eugen Bejinariu a mai trecut în declarația de avere, în calitate de candidat pentru un nou mandat de deputat din partea Partidului Social Democrat în județul Suceava, faptul că a vândut contra sumei de 725.000 de euro o supra­față de teren la data de 27 octombrie 2015. El are conturi în bănci, hârtii de valoare deținute, acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, depozite bancare, etc consistente, însumând peste 700.000 de lei, cele mai importante fiind, conform declarației de avere, acțiuni la Alpha Bank – 334.585 lei; Raiffeisen Bank – 203.659 lei și 169.845, lei etc. Trebuie de reținut că Eugen Bejinariu are angajate și două credite – contract de împrumut la M. Nicola, cu scadență în 2021,pentru suma de 45.000 de euro. Declarația de venituri mai arată că anul trecut, venitul anual încasat a însumat 59.280 din activitatea de parlamentar, 77.280 din cedarea folosinței bunurilor și 96.144 de lei din pensie. Eugen Bejinariu a obținut anul trecut 23.158 de lei din dobânzi bancare și 29.585 din dividende.

Medicul Maricela Cobuz, o casă de “Prima Casă”, ceva conturi și un auto Smart

A doua persoană aflată pe lista de candidați pentru Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat este Maricela Cobuz. De profesie me­dic pediatru, doctor în științe medicale și angajat al Spitalului Județean Su­ceava, Maricela Cobuz a declarat că deține împreună cu soțul un apartament de 43 de metri pătrați în Iași, un apartament de 113 metri pătrați în Suceava, cumpărat prin programul “Prima Casă”, dar și o casă de locuit de 70 de metri pătrați în comuna Mălini, achiziționată împreună cu soțul în anul 2013. Parcul de mașini al familiei Cobuz este compus dinntr-un autoturism Renault cum­părat în 2005, un Mitsubishi fabricat în 2008 și un Smart din 1999. Conturile și depozitele bancare ale familiei candidatei pentru funcția de parlamentar însumează circa 80.000 de lei, fiind remarcat faptul că Maricela Cobuz deține un depozit bancar de peste 40.000 de lei la o bancă comercială. Există și datorii, candidata social democrată arătând că are de plătit la o altă bancă comercială un debit scadent în 2020, în valoare de 6827 de euro.

Cătălin Nechifor – proprietar pe o remorcă auto, o stupină și câteva conturi bancare

Cătălin Ioan Nechifor, al treilea pe lista candidaților PSD Suceava la Camera Deputaților, a arătat în declarația sa de avere că deține 1,3 hectare de teren plus alte 2,7 hectare de teren obținute prin vânzare cumpărare împreună cu soția în anii 2004 și 2008. Mai deține și o suprafață de 100 de metri pătrați, cotă indiviză în municipiul Suceava. Ince­pând cu 2006, prin credit ipotecar a ob­ținut proprietatea unei clădiri de 98 de metri pătrați. Cătălin Nechifor are în proprietate două autoturisme – o Toyota din 2007, un Seat Altea din 2011, dar și o remorcă auto. A vândut cu 800 de euro un VW Golf pentru dezmem­brări, după ce l-a radiat din circulație. Are conturi și depozite bancare cu solduri la zi totalizând aproximativ 65.000 de lei, la mai multe entități bancare. Are un împrumut acordat de 12.500 de euro către socri și datorii de 38.107 lei la o altă bancă comercială, cu scadență în 2027. La capitolul venituri, Ioan Cătălin Nechifor a arătat că în cursul anului precedent a obținut 56.145 lei ca pre­ședinte al Consiliului Județean, iar soția a încasat suma de 28.282 lei, în calitate de inspector al AJPIS. A mai obținut de la USV suma de 762 de lei ca profesor asociat, iar soția încă 16.600 de lei pentru un contract de prestări servicii în cadrul unor cursuri de formare. In declarația de avere a candidatului Ioan Cătălin Nechifor mai este trecut un venit de 10.000 de lei provenit din activități agricole – teren apicol.

Alexandru Rădulescu și-a plasat economiile la CAR

Al patrulea pe lista de candidați pentru Camera Deputaților din județul Suceava esate fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Alexandru Ră­dulescu. Declarația sa de avere este mai simplă: deține o suprafață de 423 de metri pătrați de teren împreună cu soția, dobândită prin cumpărare în anul 2007 și are o casă de locuit în suprafață de 115 metri pătrați ridicată în anul 2008, în efort comun, împreună cu soția. Alexandru Rădulescu are în proprietate un autoturism Toyota Yaris, fabricat în 2012, obținut prin cumpărare. Are depozite la CAR Invățământ Fălticeni în cuantum de 136.779 lei, ca fond social opțional, 13.240 la fondul privat de pensii ING România și un depozit bancar de 119.300 lei la BRD. Nu are datorii ce ar putea fi evidențiate în declarația de avere. In ceea ce privește veniturile, Ale­xandru Rădulescu a consemnat sumele de 50.457 de lei în calitate de vice­pre­ședinte al Consiliului Județean Suceava și cel de 11.090 ca profesor la Colegiul Național “Nicu Gane” din Fălticeni, precum și cel al soției de 48.859 de lei, ca profesor la colegiul național mai sus amintit.

Salarii mici, depozite mari în bănci la candidatul Emanuel Havrici

Al cincilea candidat de pe lista propusă de Partidul Social Democrat în județul Suceava la Camera Deputaților este Emanuel Iuliu Havrici. De profesie inginer silvic, Emanuel Havrici ar putea merge, la o primă vedere, pe ­le­gen­da sărac și curat. El nu a declarat că are în proprietate nici terenuri, nici clădiri. Are însă două mașini, o Dacia Logan din 2006 și un Renault Laguna din 2009, ambele cumpărate. Deține însă mai multe active financiare, de valori considerabile. Trei depozite în lei la o bancă comercială depășesc în total 180.000 de lei. La aceeași bancă, Emanuel Havrici mai are depozitat într-un fond de investiții alți peste 22.000 de lei. Inginerul silvic de la Păltinoasa mai are în depozite la aceeași unitate bancară 20.769 de dolari și 14.400 de euro. In anul precedent, veniturile totale ale lui Emanuel Iuliu Havrici au fost de 48.880 de lei, care au fost completate cu cele ale soției, în sumă totală de 18.720 de lei. (Neculai ROSCA)