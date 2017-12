Autostrada de la Marea Baltică la Marea Neagră, subiect discutat ieri la Lvov de președintele CJ Suceava cu reprezentanți ai Poloniei și Ucrainei

Președintele Consiliului Județean Suceava, ­Gheor­ghe Flutur, a fost prezent ieri, 8 decembrie, la Lvov la o reuniune regională la care au participat reprezentanți guvernamentali și regionali din Ucraina, Polonia și România. ”Vom discuta despre instrumente de finanțare a cooperării transfronta­liere și interregionale, voi susține din nou necesitatea realizării unei rute rapide (autostradă sau drum expres) care să lege Marea Baltică de Marea Neagră prin Lvov – Cernăuți – Suceava – București. Aici am susținut parteneriatul cu regiuni din Polonia și Ucraina, Cernăuți și Ivano Frankovsk, încercând să intensificăm demersurile pentru realizarea acestei rute. Nu pot să nu constat faptul că, deși parte din acest tronson aflat pe teritoriul României este prins în Masterplanul General de Transporturi, nu s-a mișcat nimic. De asemenea, voi susține la fel de mult și autostrada Iași – Târgu Mureș, unde din păcate suntem într-un stadiu mai mult decât inci­pient”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. El a mai spus că va susține necesitatea identificării și aplicării de instrumente pentru dezvoltarea zonei Carpaților, inclusiv crearea unui program european pentru populația din Carpați, un lucru benefic pentru județul Suceava, știind că aproape jumătate din suprafață este ocupată de acești munți.

“Baza discuțiilor de la Lvov s-a axat pe proiectele transfrontaliere, unde a fost prezentată experiența pozitivă Suceava – Cernăuți, între sudul și nordul Bucovinei. Până acum am avut 12 proiecte, din care 8 în perioada de preaderare și 4 după aderare. Acum avem în pregătire 13 proiecte din mai multe domenii: infrastructură rutieră, trecerea frontierei, educație, situații de urgență, mediu de afaceri, patrimoniu cultural. Subliniez în mod deosebit faptul că toate regiunile participante din Ucraina, voievodatele din Polonia au fost de acord să susțină lansarea unui proiect pentru accesarea de fonduri europene pentru realizarea coridorului est-carpatic de la Marea Baltică la Marea Neagră. Am prezentat faptul că România a inclus în Masterplanul General de Transporturi tronsonul care ar trece pe teritoriul țării noastre. Practic, UE a acceptat acest traseu. Cu toții am căzut de acord că e necesar acest proiect pentru că un număr tot mai mare de cetățeni europeni circulă pe acest coridor nord-sud, iar numărul lor ar putea fi și mai mare. Președintele regiunii Lvov, Olecsandr Hanushchyn, a venit cu propunerea realizării unei infastructuri CFR pe ruta Lvov – Suceava – București având ecartamentul căaii ferate românești. Am discutat cu cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale din Ucraina și am solicitat să găsească o soluție pentru a se putea deschide punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus – Crasna. E vorba de infrastructura pe partea ucraineană. Am hotărât ca acest grup interregional să se întâlnească în ianuarie 2018 pentru a discuta despre problemele populației din zona munților Carpați, din aceste regiuni. Vom discuta un proiect cultural referitor la civilizația huțulă care se regăsește în zona Carpaților în toate aceste regiuni. La întâlnire a fost prezent și președintele Regiunii Lugansk, care a spus că dorește să dezvolte o cooperare cu regiunile din estul Ucrainei, din Polonia și România. Am subliniat în discursul meu faptul că eu cred că și România și Polonia vor susține drumul Ucrainei către Uniunea Europeană. La întâlnirile viitoare vor fi invitați europarlamentari, precum și comisari europeni”, a declarat Gheorghe Flutur. (N.R.)