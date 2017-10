Autorizarea a trei gropi de gunoi provizorii expiră mâine. Peste 400.000 de tone de gunoaie sunt împrăștiate în tot județul in asemenea depozite improvizate

La trei depozite provizorii de deșeuri: Rădăuți, Ilișești și Gura Humorului, autorizarea expiră mâine. Neavând altă soluție pentru depozitarea gunoiului, directorul Agenției de Protecție a Mediului Suceava, Vasile Oșean a anunțat că toate aceste depozite provizorii vor fi reautorizate până când gropile de la Moara și Mestecăniș vor deveni funcționale. Oșean apreciază însă că transferul gunoaielor deja depozitate spre cele două locații înseamnă o cheltuială mare pentru administrațiile locale, iar în ceea ce privește protecția mediului, este un mare dezavantaj, dacă se ține cont că vor trebui relocate 400 de mii de tone de deșeuri, cantitate ce crește de la o zi la alta

Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, a lansat în spațiul public, la Suceava, o temă de analiză greu de digerat de către instituțiile ce se ocupă de conservarea mediului în județul nostru. Indiferent dacă datele prezentate sunt cele reale sau nu, indiferent dacă ministrul Mediului are sau nu abilități de a rezolva situațiile ivite în aria sa de responsabilitate la nivel național, este cert că autorizațiile de funcționare pentru depozitele ecologice provizorii în trei locații din județul Suceava expiră mâine, pe 27 octombrie 2017. Este vorba despre depozitele gestionate de Ritmic Com Serv de la Ilișești, Servicii Comunale de la Rădăuți (unde director a fost actualul primar al orașului Rădăuți, Nistor Tătar) și Diasil Service, la Gura Humorului. Alte depozite ecologice provizorii, cel de la Fălticeni, care este gestionat de firma Goscom din localitate, și un altul de la Ipotești, gestionat de Diasil, au și ele autorizările în curs de expirare.

Directorul Agenției de Protecție a Mediului Suceava, Vasile Oșean, și-a propus să dea cărțile pe față: Singura soluție pentru ca să se asigure o cât de cât rezonabilă colectare a deșeurilor este ca acestea să fie direcționate în continuare către platformele temporare. Acestea ar trebui, când depozitele mari de la Moara și Mestecăniș vor deveni funcționale, să fie închise “in situ”, adică acolo unde se află. Transferul celor 400 de mii de tone de gunoi acumulate deja din cele cinci depozite către marile gropi de gunoi înseamnă o cheltuială mare, un impact mare asupra mediului și probleme în continuare pe linie de co­lec­tare mai mult sau mai puțin selectivă a deșeurilor, este de părere directorul APM Suceava, Vasile Oșean.

“In acest moment, la Agenția de Mediu Suceava, în toate cele 5 spații temporare de depozitare sunt evidențiate peste 369 de mii de tone de deșeuri. Este foarte adevărat că s-au dat autorizații pentru stații de stocare temporare pentru aceste spații. S-au construit aceste depozite temporare cu ideea clară că depozitele mari ecologice – Moara și Pojo­râta – vor fi date în funcțiune, lucru care nici astăzi nu este realizat. Relocarea acestei mari cantități de deșeuri implică anumite probleme. Mai întâi mirosul inerent care va trebui să fie acceptat în localitățile prin care vor trece camioanele. Este vorba de aproape 400 de mii de tone de gunoi, zilnic urmând să fie relocate, înseamnă 1.300 de zile, cumulat, de la toate depozitele de deșeuri, transportul acestora însemnând peste trei ani. Dacă admitem că în fiecare zi vor fi duse câte 400 de tone de deșeuri la deșeul ecologic de la Moara, câte 20 de transporturi a 20 de tone fiecare, tot înseamnă 1.000 de zile. Transporturile vor merge prin localități – comune, orașe și municipii. Mai trebuie de ținut cont de următorul lucru – ce s-a întâmplat la Vâlcea, la Cluj, chiar și la Făticeni. Mai este și marele pericol ca atunci când în ideea relocării se scormonesc deșeurile care toate sunt în aceste moment în putrefacție, acestea să ia foc, prin autoaprindere. Biogazul din aceste depozite poate să ajungă într-o concentrație între 40 și 60% gaz metan. Se mai adaugă amoniacul și hidrogenul sulfurat. Acest din urmă compus chimic este acela care produce mirosul neplăcut, dar nu este nici pe departe cel mai periculos”, a explicat Vasile Oșean.

El a mai arătat că atunci când a dat autorizații provizorii, an după an, pentru depozitele provizorii a considerat că acestea sunt utile, “în ideea sfântă că depozitele de la Moara și Mestecăniș vor fi date cât mai repede în folosință. Au trecut ani buni și nici astăzi nu sunt puse în funcțiune”. Vasile Oșean a abordat și din punct de vedere legal problema. “Am fost acuzat că nu am repectat termene. Dar vă citez din Hotărârea de Guvern 349/2005 actualizată de la anexa 1, punctul B: “Depozit este un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor”. In județul Suceava, când vorbim de eliminare finală a deșeurilor, discutăm de Pojorâta și Moa­ra. In continuare, se arată că o supra­fată permanent amenajată, pentru o perioadă de peste un an, pentru stocarea temporară a deșeurilor, în mod exclusiv, se acceptă. Nu se putea în județul Suceava să se accepte mai multe stocări temporare. Trebuie să ai pământ, să îndeplinești anumite condiții, să respecți distanțe față de utimele case și așa mai departe. Nu puteam împânzi județul cu nu știu câte depozite temporare”, a declarat directorul Agenției de Protecție a Mediului Su­ceava, Vasile Oșean. In acest context, el a anunțat oficial și cu toate consecințele ce decurg din această decizie pentru care își asumă responsabilitatea, că “până la darea în funcțiune a Depozitului Moara, se vor reautoriza și acele spații în care se depo­zitează și acum deșeurile menajere. Aceasta este situația, altă soluție nu am găsit. Soluții alternative care ar fi? Să creăm alte spații de depozitare provizorie a deșeurilor? Pe lângă problemele care sunt să creăm și alte probleme?”

Privind depozitarea neautorizată în multe lo­calități a gunoaielor, directorul APM Su­cea­­va, Vasile Oșean, a vorbit despre “so­lu­țiile sau nesoluțiile pe care le-au găsit au­­to­­­ritățile publice locale”. “Ei și-au zis: ce să mai ducem gunoiul la spațiul de depozitare, unde trebuie să plătim, mai bine îl ascundem. Nu am niciun merit, dacă vorbim în ghilimele, dar astfel de lucruri chiar se întâmplă. Garda de Mediu este entitatea care trebui să intervină cu amenzi ori cu alte măsuri prevăzute de actele normative în acest sens. Soluția în acest moment este că până nu se dă în folosință celula de la Depozitul din Moara, vor fi reautorizate în același loc spațiile temporare de depozitare a deșeurilor care funcționează acum”, a anunțat directorul Agenției de Protecție a Mediului Suceava, Vasile Oșean. (Neculai ROSCA)