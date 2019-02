Aurel Burciu, fostul prorector al USV, achitat dupa sapte ani de procese

Judecatorii Curti de Apel Suceava l-au achitat astazi pe profesorul universitar doctor Aurel Burciu, fost prorector al USV, intr-un dosar in care acesta fusese condamnat in 2016 de Judecatoria Suceava la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de “prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și înșelăciune”.

Astfel, conform solutiei adoptate astazi de Curtea de Apel Suceava a fost admis apelul declarat de inculpatul Burciu Aurel împotriva sentinţei penale nr. 116 din data de 21.04.2016 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 10551/314/2012. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa apelată, iar în rejudecare: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor pentru care inculpatul BURCIU AUREL a fost trimis în judecată, formulată de acesta prin apărător ales, din infracţiunile de „prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor” în infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza a II-a Cod procedură penală achită pe inculpatul Burciu Aurel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală ridică măsura asigurătorie a sechestrului asigurator dispusă asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului Burciu Aurel prin ordonanţa din 19 octombrie 2012 a Parchetului de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava: – casă de locuit, anexe şi 602 mp teren aferent, situată în -, proprietatea înv. Burciu Aurel, cf. adresei nr. 24830/18.10.2012 a Primăriei com. Scheia, jud. Suceava, cu o valoare de impozitare de 132.153 lei ; – apartamentul nr. – , situat în -, proprietatea înv. Burciu Aurel, conform adresei nr. 106.198/17.09.2012 a Primăriei mun. Suceava, cu o valoare de impozitare de 197.206 lei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2019.

De ce a fost acuzat universitarul Aurel Burciu

In 2012, fostul prorector al USV, profesorul universitar doctor Aurel Burciu, a fost trimis în judecată pentru “prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor”. Procurorii DNA au stabilit că, în acte, un număr de 312 persoane ar fi frecventat cursurile și seminariile desfășurate în cadrul unui proiect european angajat de universitarul Aurel Burciu, au participat la orele de consultanță, au susținut teste psihologice, au frecventat ore de evaluare și au fost angajate în perioada de referință, fapte infirmate de finanțatorii UE și de așa-zișii participanți la cursuri. Pentru că acești cursanți erau doar pe hârtie, s-ar fi obținut în mod nejustificat suma de 53.511,53 euro provenind din fonduri europene.

Serviciul Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a lui Aurel Burciu, fostul prorector al Universității “Stefan cel Mare” Suceava, care este acuzat că a folosit în interes propriu bani europeni, prin proiecte pe care le-a desfășurat prin Centrul de Training Ocupațional pentru Someri – CENTROS Suceava. La data de 10 aprilie 2007, Aurel Burciu a depus la autoritatea de implementare UIP Piatra Neamț lista participanților la sesiunea de instruire din cadrul proiectului, fișe de evaluare și centralizare săptămânală a activităților didactice efectuate conținând și atestând în mod fictiv că un număr de 312 persoane ar fi frecventat cursurile și seminariile desfășurate în cadrul proiectului, au participat la orele de consultanță, au susținut teste psihologice, au frecventat ore de evaluare și au fost angajate în perioada de referință. Astfel, profesorul Burciu a obținut în mod nejustificat suma de 53.511,53 euro provenind din fonduri europene (PHARE). El a mai fost judecat și pentru înșelăciune, pentru că prin prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete a indus în eroare reprezentanții autorității contractante și autorității de implementare a proiectului UIP Piatra Neamț, pe parcursul derulării contractului de finanțare nerambursabilă, obținând pentru sine un folos material injust în valoare de 5.400 euro și provocând o pagubă bugetului de stat de 64.388 de lei, valoare ce nu ar fi fost achitată, sustineau procurorii suceveni ai DNA.

Dosarul a fost preluat pentru judecată de magistrații Tribunalului Suceava, dar ulterior s-a declinat competența către Judecătoria Suceava, care a pronunțat în aprilie 2016 sentinta de condamnare a universitarului Burciu la doi ani de inchisoare cu suspendare, sentinta desfiintata astazi de Curtea de Apel Suceava. (O.S.)