Audieri și semne de întrebare în cazul tânărului seminarist care a murit în urma unui accident în pivnița Mănăstirii Putna

Mai multe persoane din cadrul Mănăstirii Putna au fost ieri audiate de procurori în cazul tânărului Sebastian Lungu, accidentat în beciul așezământului. Călugării nu au sunat la 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj al Ambulanței și l-au transportat pe tânăr la spital cu o mașină proprie. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă spun că au fost anunțați de către Arhiepiscopie abia după cinci zile de la tragedie. Pe de altă parte, conducerea Mănăstirii a emis abia ieri un comunicat de presă oficial în care își prezintă punctul de vedere, modul în care s-a produs accidentul și susține că imediat după eveniment tânărul seminarist a fost conștient, că a ajuns la spital pe picioarele lui și că ar fi anunțat evenimentul la ITM încă din 11 august

Așa cum “Obiectiv” a informat în ediția de ieri, un tânăr seminarist din Iași și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut în incinta gospodăriei Mănăstirii Putna. Sebastian Lungu, un elev de 17 ani al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iași, a murit luni, 14 august, la Spitalul de Neurochirurgie în urma unor leziuni cerebrale grave, cu care a fost diagnosticat după ce și-a prins capul între două bare de metal care închideau un lift pentru cărat marfă.

Sebastian Lungu se afla la Mănăstirea Putna din județul Suceava de la începutul lunii august. Cu câteva zile înainte să plece la Putna, tânărul a întrebat ieșenii de pe grupul de Facebook “Ești din Iași dacă..“ cu ce mijloc de transport se ajunge la mănăstirea din nordul țării. Băiatul din localitatea ieșeană Golăești a mers la Putna însoțit de alți elevi seminariști din Iași. Tinerii se aflau la mănăstire pentru a ajuta la pregătirea hramului lăcașului de cult de pe 15 august, când creștin-ortodocșii pomenesc Adormirea Maicii Domnului. Vineri, 11 august, ieșeanul, care ajuta călugării de la bucătăria mănăstirii, a coborât într-o pivniță să aducă niște alimente. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, seminaristul s-a rănit grav după ce și-a prins capul între două bare de metal de la un lift cu care călugării manipulau marfa în pivniță.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Suceava au aflat despre accidentul suferit de elevul Sebastian Lungu, în vârstă de 17 ani, telefonic, de la medicii din cadrul Spitalului Județean Suceava.

Menționăm că în acest caz nu a fost făcut niciun fel de apel la 112 prin care să se anunțe că elevul de la Seminarul Teologic din Iași a suferit un accident extrem de grav și să se solicite intervenția unui echipaj al Ambulanței. Călugării de la Mănăstirea Putna au decis să-l transporte pe băiat la spital, cu o mașină proprie, refuzându-i în acest mod asistența medicală direct la locul producerii tragediei.

„La data de 11 august 2017, Poliția a fost sesizată de Spitalul Județean Suceava cu privire la faptul că un minor de 17 ani a fost adus la această unitate medicală prezentând mai multe leziuni în zona capului. Din verificările efectuate s-a constatat că acesta s-a autoaccidentat la un angrenaj metalic pentru depozitarea în subsolul unei pivnițe a unor alimente. În cauză, polițiștii au deschis inițial un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă Ulterior, la 14 august 2017, victima a decedat la o unitate medicală din județul Iași, astfel încât polițiștii au procedat la schimbarea încadrării juridice din vătămare corporală din culpă în ucidere din culpă. În cauză nu există suspiciuni cu privire la săvârșirea unei fapte penale, însă cercetările sunt continuate de către polițiști pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs evenimentul”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, ­comi­sarul de poliție Ionuț Epureanu.

„Pacientul a ajuns la noi cu un traumatism cranio-cerebral sever, cu stare confuzională și s-a dispus imediat transferul la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Potrivit fișei din UPU, tânărul s-a lovit de niște bare de metal“, a declarat dr. Mihai Ardeleanu, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava. Neurochirurgii de la Iași au încercat să-l salveze pe seminarist și au inițiat în cursul internării manevre medicale ultraspecia­lizate. Potrivit reprezentanților spitalului, echipa medicală care l-a supravegheat pe Sebastian a efectuat o intervenție endoscopică pentru vizualizarea și identificarea tuturor leziunilor. „Pacientul a ajuns la noi cu leziuni neurologice importante și grave. Tânărul s-a pierdut în ciuda eforturilor colegilor mei, care au apelat la o tehnică de top pentru salvarea lui, respectiv la o intervenție endoscopică pe care o practică numai spitalele performante. Această manevră presupune o inter-venție, a nu se înțelege o operație, prin care se observă leziunile pacientului. În cursul internării, însă, starea pacientului a fost oscilantă, când bună, când rea și foarte rea“, a precizat pentru “Ziarul de Iași” dr. Florin Grămadă, purtător de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie Iași.

ITM a fost înștiințat abia ieri

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a fost anunțat despre moartea tânărului din Iași, decedat după ce s-a accidentat în beciul Mănăstirii Putna, abia în cursul zilei de ieri, miercuri, 16 august, la cinci zile distanță de la incident. Reprezentanții instituției au demarat o anchetă proprie, un inspector deplasându-se la fața locului.

„În legătură cu evenimentul ce a avut loc vineri la Putna, noi am demarat o anchetă. Nu cunoaștem încă rezultatul. Stim că victima a fost deplasată la un spital din Iași, unde a și decedat. Astăzi (n.r. ieri) am primit comunicare despre acest lucru, din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, am demarat o anchetă, se va întocmi un dosar pe care îl vom finaliza legal. Nu vreau să mă pronunț pentru că nu știu exact despre ce este vorba. Avem un inspector de muncă trimis astăzi (n.r. ieri) la Mănăstirea Putna, pentru că astăzi (n.r. ieri) am fost notificați despre eveniment și nu aș vrea să mă antepronunț cu privire la finalizarea dosarului. Minorii cu vârste între 16 și 18 ani pot lucra cu acordul unuia dintre părinți sau al tutorelui legal. Nu cunosc dacă există așa ceva în acest caz”, a declarat șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu.

Acesta a mai precizat că de-a lungul timpului, instituția pe care o conduce nu a primit sesizări cu privire la faptul că minorii ar lucra ca zilieri la mănăstirile din județul Suceava, deși acest lucru nu ar fi ilegal dacă părinții sau tutorii legali își dau acceptul, a mai explicat Romeo Butnariu.

Conform comisarului de poliție Ionuț ­Epu­reanu, în cauză, IPJ Suceava a întocmit, inițial, un dosar penal de vătămare corporală. Ulterior, după decesul tânărului, încadrarea juridică a cazului s-a modificat în ucidere din culpă.

Epureanu a mai explicat că polițiștii au ajuns la locul faptei în ziua în care s-a produs nefericitul eveniment, iar ulterior, după decesul tânărului, nu s-a mai făcut nimic la fața locului, deoarece în prealabil, când s-au făcut verificări pentru vătămare din culpă, au fost strânse probe și urme din beciul Mănăstirii Putna.

Activitățile de cercetare sunt continuate, ieri fiind audiate mai multe persoane de la Mănăstire, pentru a se stabili circumstanțele exacte în care a murit Sebastian Lungu.

Punctul de vedere oficial al Mănăstirii Putna

Ieri, pe site-ul oficial al Mănăstirii Putna, conducerea așezământului a postat un comunicat de presă în care își prezintă punctul de vedere referitor la acest accident:

“Sebastian Lungu, elev la Seminarul Teologic Iași, a venit la mănăstire și a solicitat să participe o lună la activitățile mănăstirii, semnând contract de voluntariat. Vineri, împreună cu doi colegi, Sebastian a coborât cu un lift de marfă folosit pentru transportul alimentelor în pivnița mănăstirii. Liftul era gol, coborârea s-a făcut din propria inițiativă a celor trei tineri și în absența oricărui viețuitor al mănăstirii, contrar practicii clare de a îndeplini doar sarcinile date de un viețuitor al mănăstirii și sub supravegherea acestuia. Menționăm că actuala conducere a mănăstirii a interzis din anul 1992 folosirea liftului pentru transport de persoane. În timpul coborârii, Sebastian s-a aplecat dincolo de platforma liftului, a efectuat o mișcare de tracțiune în mâini pe o bară metalică aflată în structura de rezistență a coloanei liftului și a fost prins între această bară și bara metalică din partea superioară a liftului. Unul dintre cei doi colegi a observat că Sebastian se află cu gâtul între cele două bare, a strigat la colegul care manevra liftul să oprească, acesta a oprit imediat liftul și l-a ridicat, eliberând pe Sebastian dintre bare. Sebastian Lungu a ieșit din lift ajutat de un alt coleg. Imediat a fost anunțat doctorul Sebastian Cătălin Mircea, călugăr (…), care a constatat că tânărul era echilibrat hemodinamic și respirator. Sebastian Lungu s-a deplasat la spațiul de cazare, a stat în pat circa 20 de minute, apoi a mers pe picioarele lui și a mâncat puțin. În toată această perioadă, a fost însoțit de părintele medic. (…) La 11.20, ierodiaconul a plecat cu mașina la Spitalul Județean Suceava, unde au ajuns la ora 12.45. Tânărul Sebastian Lungu se putea deplasa pe picioare și era în continuare echilibrat hemodinamic și respirator. Locul loviturii fiind în zona carotidei, s-a făcut angio-CT, care a evidențiat carotida comună cu disecție, dar funcțională. În jurul orei 15.00 a fost trimis la Spitalul de Neurochirurgie din Iași cu ambulanța, cu diagnosticul disecție de carotidă comună stângă. La Iași a fost operat în jurul orei 21.00, vineri, 11 august. În următoarele zile, starea lui de sănătate a fost fluctuantă, iar luni, 14 august, tânărul a decedat în spital. În 11 august, accidentul a fost comunicat de îndată către ITM și către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ca eveniment cu incapacitate temporară de muncă. Pe 14 august, s-a transmis din nou comunicare către ITM Suceava. În momentul de față, Parchetul, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților desfășoară cercetarea evenimentului.

Obștea mănăstirii își exprimă adânca durere pentru decesul tânărului Sebastian Lungu, care este cu atât mai întristător cu cât era un tânăr aflat în pragul maturizării și în pragul unei slujiri preoțești. Menționăm că viețuitorii mănăstirii și tinerii aflați la mănăstire au oferit și vor oferi toate informațiile cerute de către organele de stat care anchetează cele întâmplate”.

Conform conducerii Seminarului Teologic din Iași, băiatul care și-a pierdut viața nu se afla la Mănăstirea Putna printr-un proiect comun al instituției de învățământ și lăcașului de cult. „Elevii sunt acum în vacanță. Ei merg pe cont propriu la mănăstiri, nu organizăm noi, reprezentanții ­se­minarului, astfel de ieșiri. Din păcate, am aflat și eu despre accident, dar, repet, seminarul nu a fost implicat în deplasarea tinerilor la mănăstire. Elevii din seminariile din toată țara merg la mănăstiri, organizându-se ei între ei“, a precizat preotul Dragoș Bahrim, directorul Seminarului Teologic din Iași. (C.R.; T. A.)