Au apărut primele două cazuri de gripă în Suceava

3.086 de suceveni au avut nevoie de asistenţă medicală în ultimele şapte zile, din cauza răcelilor. Au fost diagnosticate primele cazuri de gripă, fiind vorba despre un copil şi o persoană cu vârsta peste 65 de ani, din zona Rădăuţi. De la debutul campaniei de vaccinare antigripală, aproape 5.830 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate

Odată cu scăderea temperaturilor, a început să crească numărul persoanelor care necesită asistenţă medicală din cauza diferitelor forme de afecţiuni respiratorii. In cursul săptămânii trecute, numărul total al persoanelor care au necesitat asistenţă me­dicală a depăşit cifra de 3.000, numărul pacienţilor fiind de 3.086, de la 2.854 câţi au fost în săptămâna precedentă. In ultimele şapte zile, la nivelul judeţului Suceava s-au înregistrat 2.349 de cazuri de îmbolnăviri prin infecţii acute ale căilor respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 şi 14 ani, respectiv 737 de cazuri, apoi la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 4 ani cu aproape 600 de cazuri de îmbolnăviri. In acest clasament urmează persoanele cu vârste cuprinse între 15 – 49 ani, cu 439 de cazuri. In rândul nou-născuţilor cu vârsta de până într-un an au fost 236 de cazuri, categorie urmată de grupa de vârstă 50-64 de ani cu 185 de cazuri şi 65 de ani şi peste, cu 108 cazuri. Dintre toate aceste cazuri, 61 de pacienţi au necesitat internare.

Tot în cursul săptămânii trecute s-au mai înre­gistrat şi 500 de cazuri de pneumonii. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 115, s-au înregistrat la grupa de vârstă de 15-49 de ani, urmată de categoria de vârstă 5-14 cu 102 cazuri de pneumonii acute. Printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani s-au înregistrat 83 de îmbolnăviri. In rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50-64 de ani s-au înregistrat în ultimele şapte zile 80 de îmbolnăviri, iar printre nou-născuţi au fost 67 de cazuri de pneumonii. Dintre pacienţii afectaţi de pneumonie, 105 au necesitat internare. In cursul săptămânii trecute, la nivelul judeţului Suceava au fost două persoane diagnosticate cu afecţiuni compatibile cu gripa, fiind vorba despre un copil cu vârsta cuprinsă între 5 şi 14 ani şi o persoană cu vârsta de peste 65 de ani. Ambele cazuri de gripă sunt din zona Rădăuţi. De la debutul campaniei de vaccinare antigripală, în judeţ au fost distribuite 7.800 de doze de vaccin, începând vaccinarea persoanelor din grupele de risc, beneficiind până acum de acest vaccin aproximativ 5.830 de persoane (Cristina RUSTI)