Atterbury Europe, o companie de investiţii imobiliare, noul proprietar al 50% din IULIUS MALL

Compania Atterbury Europe, specializată în dezvoltarea de centre comerciale și deținută de Steinhoff International Holdings, proprietarul magazinului Kika, a cumpărat 50% din părțile sociale ale firmelor prin care antreprenorul român Iulian Dascălu a dezvoltat patru mall-uri, inclusiv IULIUS MALL SUCEAVA. Principalul acționar al Steinhoff este miliardarul sud-african Christoffel Wiese (75 de ani), cu o avere estimată la 5,6 mld. dolari. Parteneriatul va consolida în mod fundamental poziția dominantă pe care Iulius o are pe piața din România și va accelera ritmul de creștere a proiectelor cu impact regional aflate în derulare, dar și a celor viitoare. “Asocierea noastră combină know-how-ul şi poziţia dominantă pe care o avem pe piaţa din România, cu puterea financiară şi experienţa în property management ale acestui prestigios grup internaţional. Suntem convinşi că împreună ne vom consolida strategia de creştere, aducând plus valoare portofoliului şi implementând noi proiecte de referinţă”, a declarat Iulian Dascălu, preşedintele companiei Iulius.

Atterbury Europe, deținută în comun de compania de investiții cu capital privat Atterbury Pro­perty Holdings din Africa de Sud și de către Steinhoff International Holdings, prin filiala sa, Hemisphere International Properties, a cumpărat 50% din mall-urile dezvoltate de Iulian Dascălu la Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, se arată într-un comunicat de presă emis de companie.

În plus, compania Iulius și Atterbury au înființat un fond financiar comun, cu cote egale de participare, pentru a dezvolta proiectul mixt Openville din Timișoara, unde investiția se ridică la 220 de milioane de euro, a anunțat partea română. “Parteneriatul va consolida în mod fundamental poziția dominantă pe care Iulius o are pe piața din România și va accelera ritmul de creștere a proiectelor cu impact regional aflate în derulare, dar și a celor viitoare”, se mai arată în comunicatul de presă. Pentru sud-africanii de la Atterbury, România reprezintă cea de-a treia prezență pe piața europeană, după achiziții în Serbia și Cipru în valoare de 350 de milioane de euro. În Cipru, sud-africanii au cumpărat două proprietăți de retail, cu teren pentru viitoare expansiuni, iar în Serbia a cumpărat 50% dintr-un portofoliu de șapte centre comerciale și a înființat un parteneriat pentru noi dezvoltări. De asemenea, Atterbury a finalizat anul trecut, într-o singură fază, cel mai mare mall din Africa de Sud – Mall of Africa -, cu o suprafață de 131.000 de mp, cu peste 300 de magazine. Steinhoff International deține pe piața locală magazinul Kika din București.

“Asocierea noastră combină know-how-ul și poziția dominantă pe care o avem pe piața din România cu puterea financiară și experiența în property management ale acestui prestigios grup internațional. Suntem convinși că împreună ne vom consolida strategia de creștere, aducând plusvaloare portofoliului și implementând noi proiecte de referință”, a declarat Iulian Dascălu, președintele companiei Iulius.

Conform comunicatului oficial emis ieri de compania română, IULIUS și Atterbury Europe au înființat un fond financiar comun, cu cote egale de participare (50/50), pentru dezvoltarea ansamblului mixt Openville Timișoara, precum și a altor proiecte care urmează a fi demarate. Totodată, parteneriatul cu Atterbury Europe va contribui la susținerea strategiei de consolidare la nivel regional a rețelei de mall-uri creată sub brandul IULIUS MALL, prin deținerea în comun, în proporție de 50% fiecare, a părților sociale aferente IULIUS MALL IASI, IULIUS MALL TIMISOARA, IULIUS MALL CLUJ și IULIUS MALL SUCEAVA. Parteneriatul va consolida în mod fundamental poziția dominantă pe care IULIUS o are pe piața din România și va accelera ritmul de creștere a proiectelor cu impact regional aflate în derulare, dar și a celor viitoare. Atterbury Europe este o companie europeană de investiții imobiliare, ce pune accent pe co-investirea alături de parteneri locali care sunt lideri în jurisdicțiile lor, cu acces la un portofoliu de dezvoltare a cărui evoluție poate fi accelerată.

România reprezintă cea de-a treia jurisdicție de investiții pentru Atterbury Europe, după achizițiile derulate cu succes în Serbia și Cipru. Acordul dintre IULIUS și Atterbury Europe reprezintă începutul unei puternice relații de afaceri, care vizează noi dezvoltări imobiliare în România. „În ultimii 17 ani, compania IULIUS s-a dedicat realizării de proiecte regionale de referință pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților, iar acordul cu Atterbury Europe are un rol important în accelerarea acestei strategii. Asocierea noastră combină know-how-ul și poziția dominantă pe care o avem pe piața din România cu puterea financiară și experiența în property management ale acestui prestigios grup internațional. Împărtășim aceeași viziune de business și suntem convinși că, împreună, ne vom consolida strategia de creștere, aducând plusvaloare portofoliului și implementând noi proiecte de referință”, a declarat Iulian Dascălu, președintele companiei IULIUS.

„Strategia de investiții a Atterbury Europe urmărește să lucreze cu jucătorii de prim rang din țările în care alegem să investim. Suntem încântați de faptul că prezența noastră în Europa, alături de legăturile pe care le avem cu Africa de Sud, a condus la asocierea cu grupul IULIUS din România”, a declarat Henk Deist, CEO al Atterbury Europe.

„Împărtășim culturi organizaționale similare și o pasiune comună pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare de înaltă calitate, cu precădere pe segmentul mixed use, așadar așteptăm cu interes să lucrăm cu grupul IULIUS pentru a atinge împreună noi culmi ale succesului”, a adăugat Louis van der Watt, CEO al Atterbury Property Holdings din Africa de Sud. Portofoliul companiei IULIUS va fi administrat în continuare de aceeași echipă de specialiști în property management.

Înființat în anul 1991, IULIUS este singurul dezvoltator și operator de proiecte de tip „mixed use” din România, cu un portofoliu operațional care cuprinde peste 260.000 mp de spații de retail și 106.000 mp de spații office. Compania a creat rețeaua națională IULIUS MALL, cu patru shopping mall-uri regionale (în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava) și ansamblul mixt Palas Iași. Cu un trafic anual de peste 66 milioane de vizitatori, proiectele companiei sunt lidere de piață la nivel regional.

Pe segmentul office, IULIUS se numără printre cei mai mari dezvoltatori și operatori de spații de birouri, având nouă clădiri clasa A integrate în proiecte mixte și construite conform normelor LEED, sub brandul United Business Center.

În prezent, IULIUS dezvoltă proiectul Openville, în proximitatea Iulius Mall Timișoara. Acesta reprezintă cel de-al doilea proiect de tip „mixed use” din portofoliul companiei, după Palas Iași. Openville va fi o destinație completă, emblematică pentru Timișoara, reprezentând cel mai mare centru de afaceri, cumpărături și divertisment din vestul României.

Openville oferă o combinație sinergică ce reunește peste 130.000 mp de spații office, distribuite în șapte clădiri de birouri, 131.000 mp de retail, peste 450 de magazine, restaurante și cafenele tematice, un cinema multiplex, o zonă de fresh market și patru săli de evenimente. În plus, timișorenii vor avea la dispoziție cel mai mare parc suspendat din România, un spațiu verde de peste 55.000 mp, și 4.050 de locuri de parcare subterane și supraetajate.

Atterbury Europe este deținută în comun de compania de investiții cu capital privat Atterbury Property Holdings din Africa de Sud și de către Steinhoff International Holdings, prin filiala sa, Hemisphere International Properties. Atterbury Property Holdings a fost înființată în 1994, în Pretoria, Africa de Sud. De-a lungul ultimilor 23 de ani, Atterbury a devenit un nume de top în domeniul investițiilor și dezvoltărilor imobiliare din Africa de Sud, de pe întregul continent african și dincolo de granițele acestuia. La începuturile sale, compania a reprezentat forța motrice de la baza mai multor dezvoltări imobiliare de referință din Africa de Sud. Mai recent, compania și-a construit o reputație impecabilă, prin capacitatea sa de a repurta succese și în afara granițelor Africii de Sud și în rândul unor culturi diferite. Aceasta a dezvoltat proprietăți comerciale, de retail și rezidențiale cu o suprafață totală de peste 1,5 milioane mp, iar divizia de property management admi­nistrează o suprafață închiriabilă de peste 800.000 mp.

În 2014, Atterbury Property Holdings a decis să investească împreună cu Steinhoff International în Atterbury Europe, pentru a se concentra asupra investițiilor în centre comerciale și asupra oportunităților de dezvoltare pe segmentul de retail, în special în regiunea de est a Europei, aflată în plină dezvoltare. Până în prezent, compania a investit în Cipru, Serbia, iar acum în România.

Steinhoff International este un retailer integrat pe verticală care produce, distribuie și comercia­lizează bunuri de uz casnic și mărfuri generale în Marea Britanie, Europa, Statele Unite ale Americii, Africa și Australasia. Operațiunile de retail vizează segmentele de consumatori atenți la prețuri și la valoarea bunurilor cumpărate, oferindu-le acestora produse accesibile, prin utilizarea unui lanț de aprovizionare integrat pe verticală. Portofoliul de proprietăți al Steinhoff Group rămâne o componentă strategică esențială pentru asigurarea infrastructurii și a rețelei de magazine necesare pentru operațiunile sale de retail integrat. Steinhoff International are o cotație principală la Bursa de Valori din Frankfurt și o cotație secundară la Bursa de Valori din Johannesburg, având în prezent o capitalizare de piață ce depășește 20 de miliarde de euro.

Cine este miliardarul sud-african care detine gigantul Steinhoff

Miliardarul sud-african Christoffell Wiese (75 de ani), cu o avere estimată de revista americană Forbes la 5,6 mld. dolari, și-a construit un imperiu de retail pariind pe un format de magazine cu prețuri mici în Africa de Sud. El este totodată cel mai important acționar al gigantului Steinhoff, cu operațiuni importante în industria mobilei și a lemnului la nivel mondial și în România, informează zf.ro. Pe piața locală miliardarul era prezent indirect, prin intermediul Steinhoff, pe piața de lemn, dar și în retailul de mobilier cu magazinul kika și în cel de modă cu Pepco. Ambele, atât lanțul kika cât grupul Pepkor ce deține Pepco, sunt subsidiare ale Steinhoff.

Acum, miliardarul devine acționar indirect în mallurile lui Iulian Dascălu. Grupul Iulius, construit de ieșeanul Iulian Dascălu, a anunțat că 50% din titluri au fost preluate de Atterbury Europe. Atterbury Property Holdings a fost înființată în 1994, în Pretoria, Africa de Sud.

Confrom zf.ro, în 2014, Atterbury Property Holdings a decis să investească împreună cu Steinhoff International în Atterbury Europe, pentru a se concentra asupra investițiilor în centre comerciale și asupra oportunităților de dezvoltare pe segmentul de retail, în special în regiunea de est a Europei, aflată în plină dezvoltare. (T.V.)