Artistul George Ostafi OST a incetat din viata noaptea trecuta, in urma unui infarct

Artistul plastic sucevean George Ostafi OST a incetat din viata in noaptea de miercuri spre joi in urma unui infract. Nascut la 4 decembrie 1961 la Suceava, George Ostafi a ansolvit in 1986 studiile superioare tehnice de inginerie Constructii masini, la Universitatea Suceava.

A fost muzeograf la Muzeul Bucovinei din 1991, specializat in cadrul Ministerului Culturii in Relatii Publice. Conform site-ului propriu, www.georgeostafi.ro, a facut practica la Muzeul Orasenesc Hornmoldhaus Bietigheim-Bissingen, 4 luni, 2004, iar din 1996, seful serviciului P.R. al Muzeului Bucovinei.

Artist plastic autodidact, ucenic in atelierele pictorilor profesionisti din Suceava si student la Abendschule. Laureat al unor premii internationale de grafica satirica, 1983T okyo, 1984 Lecce-Italia, 1986 Legnica-Polonia. Expozitii de pictura ulei pe panza, in tara si strainatate incepand cu 1985. Expozitii de grup in Chicago 1995 si personale in Germania-Kempten 1998, Ukraina-Cernauti 2003, Germania-Bietigheim 2004, Wolfsburg 2005, Ulm 2006, Goettingen 2006,Augsburg 2008, Kirtorf Ober-Gleen 2009, nenumarate expozitii in Romania. Prezent cu tablouri in colectii personale din Germania, Franta, Belgia, Olanda, Italia, Polonia, Suedia, Ukraina, Austria, Elvetia, Anglia, U.S.A. Lucrarile sale sunt pe peretii multor firme si locuinte de lux din Suceava si din Romania.

Pictor abstract, colorist exuberant, abordeaza uleiul si acrylicul, pe panza, preferand suprafetele mari. Lucrarile sale sunt nonfigurative, au forma patrata, pictorul practica contrapunctul si juxtapunerile provocatoare, apeland la simboluri si incifrari, compozitiile sale fiind pline de dinamism, cel mai adesea circulare, gravitand in jurul unui nucleu central.