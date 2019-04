Armata italiană și vicepremierul Salvini, îmbrăcați cu uniforme militare „made in Fălticeni”

Conform unei anchete jurnalistice difuzate la o oră de vârf de RAI 3, firma SC Lovers Romania SA din Fălticeni produce integral uniforme și echipamente pentru Ministerul Apărării din Peninsulă, pe baza unui contract între acesta și o firmă italiană care a subcontractat producția 100% a uniformelor fabricii din Fălticeni. Investigația ziariștilor italieni dezvăluie că un grup restrâns de firme de confecții, pe care ei il numesc “cartel”, câștigă aceste licitații, apoi subcontractează producția în România. «Câștigurile pentru firmele italiene pornesc de la 40%, dar pot ajunge la 80%», susțin reporterii, câtă vreme costurile uniformelor cu tricolorul italian cusut la vedere, produse la Fălticeni, sunt mult mai mici decât dacă ar fi fost produse în Italia

Conform HOTNEWS, stirea despre fabrica de textile din Fălticeni care îmbracă armata italiană a explodat în cursul serii de luni, când reportajul a fost difuzat la o oră de vârf la emisiunea italiană de investigații “Report”, pe canalul Rai 3. Reporterii au dezvăluit că o bună parte din uniformele aflate în dotarea Armatei italiene și Carabinierilor sunt fabricate în România. Mai precis, la Fălticeni și la Târgu Trotuș (județul Bacău).

Jurnaliștii italieni au reconstruit, pas cu pas, cum decurge achiziția publică în Italia, care sunt firmele care participă la licitație, unde au sediul și unde își desfășoară activitatea și, mai ales, cât câștigă din contractele cu statul italian.

Pentru a documenta etapele producției și costul exact al uniformelor, jurnaliștii italieni au ajuns până în județele Bacău și Suceava, unde au vorbit cu directorii fabricilor textile. Concluzia anchetei: un grup restrâns de firme de confecții italiene, un «cartel», cum îl numesc jurnaliștii italieni, cu sediile în regiunile Lombardia și Toscana, participă la licitațiile publice și le câștigă «la mustață», oferind un preț cu puțin mai mic decât concurența. Ulterior, firmele subcontractează producția la companii mai mici din România (o parte din companii sunt controlate integral chiar de antreprenorii italieni), relateaza HotNews.ro.

«Câștigurile pentru firmele italiene pornesc de la 40%, dar pot ajunge la 80%», susțin reporterii.

Firma «La Lovers» are doar 16 angajați în Italia și peste 300 în străinătate, din care mare parte în România, la Fălticeni. Uniformele pe care firma trebuie să le furnizeze Ministerului Apărării din Italia sunt produse la Fălticeni cu costuri mult sub cele din Italia. Uniformele sunt realizate 100% la fabrica din județul nostru, conform unui contract din 2016, analizat de HotNews.

Cât câștigă un muncitor din Fălticeni care lucrează la fabricarea uniformelor italiene? “Noi avem salariul ca în România, cam 1400 de RON”, le spune jurnaliștilor de la Report una din angajatele firmei de confecții cu proprietari italieni. “Circa 290 de euro”, calculează jurnalistul.

În contractul dintre Ministerul Apărării și firma La Lovers, examinat de HotNews.ro, se face o referire explicită la condițiile prevăzute pentru angajați, într-un paragraf dedicat exclusiv “Tutelării muncitorilor”. Citim din contract: “Compania se angajează să respecte condițiile prevăzute de lege cu privire la protecția muncii și respectarea normelor de securitate socială – invaliditate, vechime la locul de muncă, șomaj, tuberculoză, accidente și boli – și obligațiile prevăzute de legislația muncii (…) precum și de contractele colective de muncă derivate (…)”. Se face trimitere, în acest context, la legile și normativele în vigoare în Italia.

Nu doar salariile sunt mici în România, “ci și taxele”, subliniază reporterii italieni, care au cerut lămuriri la Ministerul Apărării cu privire la standardele care se aplică la calcularea unui prospect de cheltuieli de bază. Pietro Buffa, director general la departamentul “Resurse” din cadrul Ministerului Apărării, spune că “prețurile sunt calculate în funcție de media locală”. În cazul licitațiilor, luăm în calcul “prețurile materiilor prime semifabricate, prețurile medii ale contractelor precedente și probele efectuate pe eșantioane”, se precizează într-un comunicat trimis de Poliția de Stat celor de la “Report”.

În contract, detalii cu privire la producție: “100% la Fălticeni”

Jurnaliștii italieni au călătorit la Fălticeni și Târgu Trotuș, unde au putut examina de aproape calitatea uniformelor produse în România, printre care cele pentru Garda de Finanțe și Armată (echipamente mimetice), toate cu tricolorul italian cusut la vedere. “Aici e vorba de un singur contract de peste 18 milioane de euro, pentru a furniza 420.000 de uniforme Armatei”. Dar aceeași firmă are contracte pentru uniforme destinate Marinei, Poliției penitenciare sau personalului auxiliar.

HotNews.ro a examinat contractele dintre Ministerul de resort din Italia și firmele care au câștigat licitațiile. Într-unul din contracte, datat 2016, dintre Ministerul Apărării și o firmă care furnizează echipamente și uniforme, se precizează clar că “100% din procesul de producție” va avea loc în România, mai precis la Fălticeni, județul Suceava.

Într-un alt contract, din 2017, în valoare de peste 3 milioane de euro, firma Alfredo Grassi S.p. A. declară că în procesul de producție se va face la firma Trotustex s.r.l. (cea cu sediul la Târgu Trotuș, n.red.).

Prin urmare, statul italian este la curent cu faptul că producția se desfășoară în România: după cum am văzut, etapele procesului sunt specificate în contract, iar contractele, de altfel, sunt publice.

Salvini: “Vom investi 100 milioane de euro în următorii 3 ani pentru uniforme și accesorii”

Salvini este cunoscut pentru vehemența cu care apără produsele “made in Italy”, dar și pentru că obișnuiește să participe la evenimente publice îmbrăcat, mândru, în uniforme ale forțelor de ordine. Întrebat de reporteri dacă știe că uniformele îmbrăcate sunt produse în România, ministrul de Interne italian s-a apărat, spunând că “de vină sunt licitațiile și regulile impuse de Uniunea Europeană”, pe care are intenția să le schimbe.

Jurnaliștii de la Report i-au cerut lămuriri ministrului Salvini cu privire la uniformele “made in Italy”. Ministrul a dat vina pe “normativele UE”, care reglementează licitațiile. “Tocmai de aceea vrem să schimbăm situația, vrem să schimbăm regulile europene. Mi-aș dori și eu ca produsele să fie făcute în Italia”, a mai precizat Salvini.

Însă, acum doar 2 luni, în februarie, același Matteo Salvini anunța orgolios că va mări bugetul destinat achiziției de noi echipamente și uniforme: “În următoarele săptămâni va fi licitația pentru a achiziționa noi uniforme și accesorii pentru cel puțin 30.000 de membri ai forțelor de ordine. Vom investi 100 milioane de euro în următorii 3 ani”. Din cele 100 de milioane, circa 65 milioane vor fi destinate exclusiv pentru achiziția de uniforme, au calculat jurnaliștii italieni.





Afacerile dintre România și Italia, record istoric

Afacerile dintre România și Italia merg din ce în ce mai bine, după cum reiese și din cele mai recente statistici, prezentate la începutul lunii aprilie la Roma, în cadrul unui Forum economic bilateral. „În 2018 s-a înregistrat un record al schimburilor comerciale între cele două țări, cu o valoare totală de 15,52 miliarde de euro în 2018, în creștere cu 6,2% față de anul precedent. Mai mult, e vorba de o colaborare echilibrată și reciproc avantajoasă”, a declarat la Roma, pentru HotNews.ro ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea.

Ministrul Oprea ne-a enumerat avantajele pentru firmele românești, punând accent tocmai pe produsele semifabricate, cum ar fi cele textile, și pe obiectivul de a îmbunătăți colaborarea: „De exemplu: sunt produse de design italiene cunoscute în toată lumea. Italienii știu sa asambleze elemente componente produse în alte părți ale lumii. Este o realitate care deja funcționează între Italia și Romania și sperăm să continue să funcționeze și să se îmbunătățească pe viitor”.

Pe 10 aprilie, Stefan-Radu Oprea a semnat un memorandum de colaborare cu vicepremierul Luigi Di Maio, actual ministru al Dezvoltării în Italia. Într-o notă a Ministerului Dezvoltării, se afirmă că documentul semnat cu partea românească are menirea de a promova “produsele Made in Italy”.

Unii comentatori au amintit, în contextul noului acord, afirmațiile făcute de Di Maio în 2017, într-un mesaj considerat jignitor la adresa românilor. “Italia a importat din România 40% dintre infractorii lor. Între timp, România importă din Italia companiile și capitalurile noastre”.

Iar Salvini? În ciuda scandalului provocat de ancheta amplă a jurnaliștilor de la Report, ministrul de interne italian a petrecut o seară liniștită, în fața televizorului. Dar nu a urmărit reportajul despre uniformele “Made in Romania”. “După o zi complicată, îmi dedic câteva momente de relax”, a scris vicepremierul, postând pe Instagram un stop cadru din emisiunea “Big Brother” Italia.