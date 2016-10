Arbitru transformat în sac de box pe stadionul din Serbăuţi

Centralul Florin Blanariu a fost luat la pumni de jucătorii şi spectatorii Bucovinei Serbăuţi, în prelungirile meciului cu Sporting Poieni Solca, disputat duminică, în Liga a V-a. “Am fost alergat pe teren şi lovit cu pumnii de mai mulţi spectatori de mi-a sărit şi ceasul de la mână. M-a şocat faptul că, deşi eram plin de sânge, lumea continua să mă lovească. Am stat ascuns în curtea unui sătean jumătate de oră, până a venit Poliţia”, a povestit arbitrul meciului de la Serbăuţi. “Pentru 70 de lei, cât este baremul unui arbitru la un meci de Liga a V-a, să ajungi cu nasul spart şi cu urechea umflată acasă, la familie, nu se merită. Nu vreau să mai aud de arbitraj”, a adăugat Florin Blanariu, arbitru de 16 ani

Secolul XXI, duminică, 30 octombrie 2016, judeţul Su­ceava. Pe stadionul din Ser­băuţi, pe o vreme în care nu scoţi un câine din casă, Bucovina din localitate primeşte vizita celor de la Sporting Poieni Solca, într-un meci contând pentru etapa a 9-a a Ligii a V-a.

E cel de-al treilea minut de prelungire dintre cele patru arătate de arbitru şi oaspeţii conduc cu scorul de 3-2, moment în care unul dintre jucătorii Bucovinei Serbăuţi, comite un fault din spate, iar centralul Florin Blanariu duce mâna la buzunar şi scoate cartonaşul galben. Era al doilea pentru Ionuţ Onesim. Pe primul îl primise în minutul 85, după ce a şutat în minge, din off-side, după fluier. Cele două galbene se transformă automat într-unul roşu.

Au urmat scene de groază pentru centralul Florin Blanaru, care a devenit sac de box pentru jucătorii şi spectatorii din Serbăuţi. „Primul pumn, unul sănătos, l-a primit în zona nazală, de la jucătorul pe care l-am eliminat. Imediat am început să sângerez şi am fluierat întreruperea meciului. N-am putut să mă îndrept însă spre vestire, pentru că acolo mă aşteaptau alţii să mă bată. Am rămas pe teren, unde am fost alergat şi lovit cu pumnii de mai mulţi spectatori de mi-a sărit şi ceasul de la mână. M-a şocat faptul că, deşi eram plin de sânge, lumea continua să mă lovească”, a povestit Florin Blanaru. “La un moment dat, am încercat să mă refugiez la banca celor de la Poieni Solca, care m-au ajutat să sun la Poliţie. Cum nici acolo nu eram în siguranţă, m-am ascuns apoi în curtea unui să­tean până a venit Poliţia la teren, după jumătate de oră de la apel”, a continuat arbitrul meciului de la Serbăuţi.

”Fără politişti şi jandarmi pe stadioane, astfel de violenţe vor perpetua”. AJF se rezumă la campanii, amenzi şi suspendări

Aflat în corpul judeţean din anul 2000, Florin Blanaru a anunţat că se retrage din arbitraj după incidentele de duminică, mai ales că dinspre Asociaţia Judeţeană de Fotbal nu vin semnale care să combată, sau măcar să prevină, violenţele pe stadionele din judeţ.

“Arbitrez de 16 ani, am mai fost bruscat la alte meciuri, dar ce s-a întâmplat la Serbăuţi a depăşit orice limită. Până nu se schimbă ceva, până cluburile nu vor fi obligate să aibă politişti sau jandarmi la teren, pe durata meciurilor, astfel de violenţe se vor perpetua. Cel puţin în acest sezon, nu mai vreau să aud de arbitraj. Nu se merită ! Pentru 70 de lei, cât este baremul unui arbitru la un meci de Liga a V-a, să ajungi cu nasul spart şi cu urechea umflată acasă, la familie”, a spus Florin Blanaru, care a anunţat că îl va acţiona în instanţă pe principalul bătăuş din echipa Ser­băuţiului.

Nu mai departe de două etape, arbitrul Andrei Pişta a fost strâns de gât pe stadionul din Stroieşti, în timpul meciului dintre gazdele de la Viitorul şi Silva Udeşti. Cinci etape şi o amendă de 2.000 de lei a pri­mit din partea Co­misiei de Disciplină din cadrul AJF, jucătorul în cauză – Dorel Bernard. Silva a pierdut acel meci cu 0-3. (Dănuţ CHIDOVET)