Aproximativ 100 de oameni protesteaza in centrul Sucevei impotriva modificarilor legilor Justitiei (FOTO)

Duminica seara, incepand cu ora 18.00, in fata Prefecturii Suceava s-au adunat aproximativ 100 de persoane, protestand impotriva modificarilor pe care Guvernul vrea sa le aduca legilor Justitiei. Chiar daca initial se anuntase ca protestatarii vor sa se deplaseze catre sediul PSD, manifestantii au decis ca in aceasta seara sa prostesteze doar in fata Prefecturii. Oamenii spun că doar prin solidaritate vor putea învinge si sunt nemulțumiți de planul de modificare a legilor justiției și de faptul că, spun ei, Parchetul devine subordonat intereselor politice. Pe una dintre pancartele demonstrantilor din Suceava se poate citi: “Plecati, Plecati! Trimiteti altii mai curati!”

„Proiectul de modificare la Legilor Justiţiei a ajuns deja în Parlament şi urmează să fie supus dezbaterii şi votului în plen. Inspecţia Judiciară va deveni o unealtă politică în mâna ministrului Justiţiei. Numirea procurorilor-şef de către ministru, fără control din partea preşedintelui înseamnă că DNA se va întoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice. Dacă acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament ar însemna un dezastru pentru România şi cetăţenii ei. Ne putem lua adio de la o justiţie independentă. Nu suntem singuri în această luptă. De la Magistraţi la Preşedinte şi Comisia Europeană, cu toţii s-au poziţionat împotriva acestor legi. Este momentul ca fiecare dintre noi să acţioneze şi să nu legitimeze încercarea corupţilor de a controla Justiţia”, se arată pe paginile de Facebook care au anuntat acest eveniment.