Aproape 500 de locuri scoase la concurs în a doua etapă de admitere la liceu

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă și a candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017 – 2018 se va desfășura în perioada 4-7 septembrie, reparatizarea acestora fiind programată pentru data de 8 septembrie.

In județul Suceava au fost scoase la concurs pentru cea de-a doua etapă 493 de locuri în unitățile de învățământ liceal, dintre care 100 de locuri sunt în unitățile de învățământ din municipiu. Liceele din municipiu care înscriu elevi în cea de-a doua etapă de admitere sunt: Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” la profilele vocaționale; Liceul cu Program Sportiv – atât la profilele vocaționale, cât și la filologie; Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei”; Colegiul Național “Petru Rareș“ – la filologie, ­bi­lingv franceză; Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret” – atât la matematică- informatică, cât și la filologie; Colegiul Tehnic “A.I. Cuza” – electric, filologie, mecanică; Colegiul Tehnic “Petru Mușat” – mecanică; Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” – electronică automatizări; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – electronică automatizări și industrie alimentară.

Conform calendarului celei de-a doua sesiuni de admitere, pe 4 septembrie candidații se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limba modernă sau maternă, care se vor desfășura în perioada 5 – 6 septembrie 2017. In perioada 4-6 septembrie absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare își vor trimite cererile de înscriere. Pe 8 septembrie 2017 vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare, iar pe 11 septembrie 2017 va avea loc transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Național de Admitere, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică. (Alexandra IONICA)