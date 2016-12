Aproape 5.000 de suceveni au murit anul acesta din cauza bolilor de inimă

Potrivit statisticilor, peste 8.000 de suceveni au murit în cursul acestui an. Tumorile maligne au băgat în mormânt aproximativ 1.400 de suceveni în perioada ianuarie-decembrie 2016

Principala cauză a deceselor survenite în rândul sucevenilor continuă să o reprezinte bolile sistemului circulator. În cursul acestui an, peste 4.800 de persoane au murit din cauza acestor afecțiuni. Cea mai gravă boală a inimii este hipertensiunea, cunoscută și sub numele de tensiune arterială crescută, care este o boală cronică caracterizată prin valori crescute ale presiunii arteriale. Aceasta poate provoca atacul de cord sau insuficiența cardiacă. Aproximativ 400 de suceveni au pierdut lupta cu viața, în acest an, din cauza hipertensiunii arteriale. O altă formă de boală la fel de periculoasă este ateroscleroza, o maladie cardiovasculară caracterizată de formarea la nivelul arterelor mijlocii și mari de depozite ateromatoase, plăgi de culoare galbenă, ce conțin colesterol, material lipidic și lipofage, această boală poate provoca infarct miocardic sau accident cerebral. Din cauza bolilor cerebro-vasculare au murit din ianuarie până în decembrie 2016 peste 1.300 de suceveni, iar din cauza infarctului miocardic au decedat încă aproximativ 500 de persoane. Din cauza diferitelor forme de cardiopatie ischemică și-au pierdut viața pe tot parcursul acestui an alte 1.100 de persoane. A doua cauză a mortalității în rândul sucevenilor este cancerul. Un număr ridicat de decese prezintă drept cauză boli ale aparatului respirator, cea mai gravă formă a bolii fiind astmul bronșic, care este o afecțiune inflamatorie cronică comună a căilor respiratorii caracterizată de crize de respirație, cu impresia de sufocare, acumularea de cantități mari de toxine în corp. In cursul acestui an, peste 1.300 de persoane au murit din cauza cancerului, aproximativ 250 de cazuri fiind din cauza cancerului de trahee, bronhii sau pulmon. 30 de sucevence au pierdut lupta cu viața din cauza cancerului de col uterin, iar peste 100 de suceveni au murit din cauza cancerului de stomac.

Potrivit statisticii, în România mor aproximativ 5.000 de bolnavi lunar, iar în județul Suceava aproximativ 560 de persoane pe lună, o cifră extrem de mare comparativ cu restul județelor.

În perioada ianuarie-decembrie 2016, bolile ficatului, traumatismele, otrăvirile și afecțiunile pulmonare, urmate de bolile aparatului genito-urinar ocupă celelalte locuri din topul bolilor de care mor sucevenii, în acest interval aproape 1.000 de suceveni decedând din aceste motive.

Astfel, locul trei în această statistică este ocupat de bolile aparatului respirator, cu peste 300 de decese. Printre afecțiunile respiratorii care au făcut cele mai multe victime în aceste luni se numără pneumonia și bronhopneumopatia obstructivă cronică, cu câte 160, respectiv 140 de decese. Pe locul patru se află traumatismele și otrăvirile, cu peste 350 de decese în total. Pe locul cinci în topul bolilor care îi omoară pe suceveni se situează bolile digestive, cu aproximativ 330 de decese, dintre care peste 150 au fost cauzate de ciroze și aproximativ 20 de hepatite cronice. Din totalul de peste 8.000 de decese înregistrate în județ în cursul acestui an, peste 6.000 au fost înregistrate la persoanele de 65 de ani și peste. (Cristina RUSTI)