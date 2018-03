Aproape 25 de ani de închisoare pentru tâlharii bătrânilor din zona Câmpulung

Indivizii care au tâlhărit mai mulți bătrâni din zona Câmpulung Moldovenesc au primit pedepse cuprinse între patru și șapte ani și patru luni de închisoare pentru tâlhărie. Unul dintre tâlhari a fost condamnat de instanțele din Botoșani la 14 ani de închisoare pentru că a omorât un bătrân pe care voia să-l jefuiască

Curtea de Apel Suceava i-a condamnat pe inculpații Gheorghe Zobar Stan, Costel ­Ma­rian Stan la șapte ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, pe Tiberiu Ionatan Hariga la patru ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată, în timp ce inculpatul Costel Tican s-a ales cu cinci ani și 15 zile de închisoare pentru tâlhărie calificată. Decizia magistraților este definitivă.

Amintim că la începutul lunii august 2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Gheorghe Zobar Stan și Costel Marian Stan, ambii din Pătrăuți, recidiviști și condamnați de mai multe ori pentru furt și tâlhărie, pentru comiterea a trei infracțiuni de tâlhărie calificată și distrugere. In baza unei înțelegeri prealabile, în noaptea de 2 iunie 2016, în intervalul orar 01.22 – 01.47, împreună cu inculpatul Costel Tican, au pătruns prin efracție în locuința persoanei vătămate C.M., în vârstă de 69 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Profitând de starea de vădită de vulnerabilitate a acesteia, de vârsta înaintată și de starea de sănătate și infirmitate, având un picior amputat, l-au lovit pe bătrân cu pumnii și picioarele, l-au imobilizat și i-au furat de la mână două inele din aur, din portofel suma de 600 de lei, un laptop, precum și trei telefoane mobile. Aceștia au fost ajutați de inculpatul Tiberiu Ionatan Hariga, care i-a transportat cu autoturismul BMW de la domiciliul acestora din Pătrăuți la locuința bătrânului și înapoi. In urma loviturilor primite, C.M. a suferit mai multe leziuni,fiind internat la Clinica BMF Iași, cu diagnosticul de fractură dublă de mandibulă cu deplasare, numărul zilelor de îngrijiri medicale fiind estimat provizoriu la 50 – 55 de zile. In noaptea de 7 spre 8 iunie 2016, între orele 01.45 – 02.00, aceiași suspecți au pătruns prin efracție în locuința persoanelor vătămate L.E. și L.V. din comuna Fundu Moldovei, ambele în vârstă de 82 de ani, și prin exercitarea de acte cu violență le-au deposedat de suma de 6.200 de lei și au distrus un telefon mobil, precum și cablul te­lefo­nului fix, profitând de vârsta înaintată a acestora și de deficiențele grave de văz și auz ale persoanei vătămate L.V. Stan și Tican au fost ajutați și în acest caz de inculpatul Tiberiu Ionatan Hariga, care i-a transportat cu autotu­rismul BMW de la domiciliul acestora din comuna Pătrăuți la locuința persoanelor vătămate și înapoi. In același dosar au mai fost trimiși în judecată Costel Tican zis Mâncăilă, din comu­na Pătrăuți, recidivist, multiplu condamnat pen­tru infracțiuni de furt și tâlhărie, pentru co­miterea infracțiunii de tâlhărie calificată, precum și Tiberiu Ionatan Hariga, zis Tibi, tot din Pătrăuți, care este acuzat de comiterea a trei infracțiuni de complicitate la tâlhărie calificată și una de complicitate la infracțiunea de distrugere.

Unul dintre tâlhari a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru că a omorât un bătrân, la Botoșani

La începutul acestui an, un sucevean căutat la nivel internațional de autoritățile române, condamnat pentru tâlhărie calificată urmată de moartea victimei, a fost depistat în urma colaborării dintre Poliția Română și autoritățile spaniole. Au fost demarate procedurile de adu­cere în țară a individului, pentru ispășirea pedepsei.

Costel Marian Stan, de 34 de ani, din comuna Pătrăuți, a fost depistat la data de 11 ia­nuarie 2018, în urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, în cooperare cu autoritățile spaniole. Acesta era urmărit interna­țional, întrucât se sustrăgea executării unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru comite­rea infracțiunii de tâlhărie calificată, urmată de moartea victimei.

„În sarcina acestuia, instanța de judecată a reținut faptul că, în noaptea de 20 spre 21 aprilie 2016, împreună cu o altă persoană, a pătruns prin escaladarea gardului în curtea unei locuințe, cu intenția de a fura bunuri. Fiind surprins de victimă, pentru a-și asigura scăparea, a lovit-o cu un par în zona capului, fapt ce a condus la decesul acesteia. Schimbul de date și informații cu autoritățile ­spa­niole s-a realizat prin intermediul atașatului de afaceri interne român acreditat la Madrid. O escortă a Poliției Române îl va prelua și aduce în țară din Spania, în cursul acestei luni”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Vara trecută, Costel Marian Stan a reușit să scape de închisoare, deși era închis în Penitenciarul Botoșani. Acesta fusese trimis în judecată în două dosare penale pentru tâlhării. Într-unul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, iar în cel de-al doilea de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. (Dănuț ZUZEAC)