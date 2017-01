Aproape 200 de persoane își vor pierde locul de muncă după închiderea hypermarketului Real

Cei peste 180 de angajați Real ar putea primi indemnizație de șomaj și salarii compensatorii. 4 februarie este ultima zi în care sucevenii își mai pot face cumpărăturile în acest hypermarket. Magazinul este plin de agenți de pază care sunt cu ochii nu atât pe clienți, cât pe angajați. Chiar dacă 70% dintre angajații Real sunt femei, noii proprietari nu au trimis nici măcar un agent de securitate femeie

După cum v-am prezentat în unul dintre numerele anterioare ale cotidianului “Obiectiv”, hypermarketul Real din comuna Scheia nu mai aparține patronilor de la Metro, după ce retailerul german Metro Cash&Carry a vândut cele patru hypermarketuri Real care au rămas în portofoliul lui, adică cele din Constanța, Suceava, Oradea și Arad, după tranzacția cu Auchan. Cumpărătorul este un offshore care va închiria spațiile către retailerul grec de jucării Jumbo. Pentru alte două magazine Real, cele din Arad și Oradea, noii acționari au alte planuri, pentru moment ele fiind păstrate cu aceeași siglă. Vânzarea celor patru magazine Real a inclus atât hypermarketurile, cât și terenurile pe care sunt acestea ridicate.

Așa se face că aproape 200 de suceveni vor rămâne de luna viitoare fără un loc de muncă, acestora întocmindu-li-se dosare pentru indemnizație de șomaj, cu promisiunea căvor beneficia și de salarii compensatorii. “Nu mă pot opri din plâns. Nici nu știu unde să apuc. Am rate la bancă. Cine mă mai angajează la 56 de ani? Locuiesc în George Enescu și acest loc de muncă era perfect pentru mine. Veneam dimineața cu microbuzul Real și plecam după-amiaza la fel. Nu cheltuiam niciun leu pe navetă. Nici nu știu ce voi face și cum mă voi descurca”, ne-a declarat cu lacrimi în ochi o angajată Real. O tânără care lucrează la una dintre casele de marcat a povestit puțin mai optimistă. “Au promis că ne vor da salarii compensatorii. Sper să-mi găsesc repede altceva. Lucrez aici de când am terminat liceul și îmi pare rău, mă obișnuisem. Situația mea nu este chiar atât de îngrijorătoare, încă locuiesc cu părinții și mă ajută, dar am colegi care au copii mici și o grămadă de rate. Fiecare dintre ei trăiește o adevărată dramă. Mi se rupe sufletul pentru fiecare în parte”, ne-a povestit Alina B.

Un alt motiv care îi nemulțumește pe angajații Real este puzderia de agenți de pază care au împânzit în aceste ultime zile magazinul. “Sunt peste tot, ne urmăresc pe noi, nu prea au treabă cu clienții. Se tem că noi vom fura. Seara, când plecăm acasă, ne percheziționează peste tot și chiar dacă marea majoritate dintre noi sunt femei, noii proprietari nu au trimis nici măcar un singur agent femeie”, ne-a relatat contrariată o altă angajată Real.

Ultima zi în care sucevenii își mai pot face cumpărăturile în Real este 4 fe­bruarie, după care magazinul se va închide. Aprovizionarea cu marfă a fost deja sistată, iar produsele alimentare pe­risabile care nu se vor vinde până la această dată vor constitui subiectul u­nor reduceri, urmând ca restul mărfii să fie redirecționat către hypermarketurile Real din Oradea și Arad. (Cristina RUSTI)