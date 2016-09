Aproape 1.400 de sucevence au făcut întrerupere de sarcină, în cursul anului trecut

Cele mai multe avorturi, și anume 309, au fost făcute de tinere cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani . Patru adolescente cu vârstă sub 15 ani au făcut întrerupere de sarcină în cursul anului trecut, la care se adaugă și 116 tinere cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani

Așa cum reiese dintr-o situație statistică furnizată de Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat în cursul anului trecut aproape 1.400 de întreruperi de sarcină, mai exact 1.395. Cele mai multe avorturi, și anume 309, au fost făcute de tinere cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani. Din categoria femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani s-au înregistrat 279 de avorturi, urmând grupa de vârsta 35-39, cu 270 de avorturi. Patru adolescente cu vârstă sub 15 ani au făcut întrerupere de sarcină în cursul anului trecut, la care se adaugă și 116 tinere cu vârs­ta cuprinsă între 15 și 19 ani. “Frec­ven­­ța avorturilor la vârste tinere arată că și la vârsta experienței sexuale femeile, în loc să folosească o metodă contraceptivă, apelează la avorturi care le afectează viața și sănătatea, dovedind că accesul la serviciile de planificare familială este inegal. In județul Suceava, conform datelor statistice, întreruperile de sarnică au fost de 1.395, înregistrându-se o scădere a numărului de avorturi față de anii anteriori. In ultimul timp, în ciuda perfecționării metodelor contraceptive și extinderii folosirii unor metode sigure și eficiente, mii de femei se confruntă anual cu sarcini nedorite. Acestea, împreună cu rezultatul lor imediat, avortul provocat, sunt mărturii ale lacunelor în planificarea familială legate de metoda de contracepție, de accesul la serviciile de planificare familială sau de incapacitatea programelor de a adapta femeilor și cuplurilor o metodă contraceptivă accesibilă”, susțin reprezentanții DSP Suceava.

Direcția de Sănătate Publică Suceava, Centrul Județean de Planificare Familială, rețeaua de medicină școlară și cabinetele medicilor de familie derulează, până pe 15 octombrie, campania de informare și educare sub numele “Contracepția: este viața ta, este responsabilitatea ta!”. In județul Suceava funcționează șase cabinete de planificare familială și contracepție.

Metodele contraceptive preferate de românce sunt prezervativul, în proporție de 31 %, și contracepția regulată prin pilule, într-un procent de 25%. (Cristina RUSTI)