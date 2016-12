Anul 2016 – un an bun pentru Primăria municipiului Suceava

Trecând în revistă a realizările și neralizările din 2016, Ion Lungu a declarat anul care se va încheia în curând unul bun pentru Primăria Municipiului Suceava, întrucât au fost finalizate lucrări importante la infrastructura stradală, au fost făcute progrese în ceea ce privește investiții importante pentru orașul nostru, a fost un an foarte bun în ceea ce privește activitățile culturale organizate. Marea problemă a anului 2016 au reprezentat-o contestațiile, care au blocat cele mai importante proiecte de investiții

Primarul Ion Lungu a făcut ieri o trecere în revistă a lucrurilor realizate în acest an, precum și a celor pe care dorește să le realizeze în 2017. Acesta este mândru de lucrările realizate la infrastructura stradală, în 2016 fiind realizate lucrări la 12 străzi. De asemenea au fost licitate lucrările la patru străzi noi, iar imediat ce vremea o va permite vor fi asfaltate străzile Lev Tolstoi din Burdujeni sat, Constantin Moraru din cartierul Ițcani, Mihail Sadoveanu – Serpentine și Bogdan Vodă din cartierul Zamca. Deși, licitațiile la ultimele două străzi nu s-au încheiat încă, fiind contestate, Ion Lungu a arătat că speră ca până anul viitor să fie definitivate și aceste două licitații, pentru a putea demara lucrările cât mai curând posibil.

De asemenea, anul acesta a fost finalizat și aprobat studiul de circulație, urmând ca anul viitor să fie implementate măsurile necesare reducerii aglomerației rutiere din zona Calea Unirii, iar în acest sens a fost stabilit și traseul pentru construirea noului pod peste râul Suceava. Deși studiul de trafic nu a soluționat problema în zona bazarului, totuși acesta propune unele măsuri care vor putea fi puse în practică pentru a reduce aglomerația din zonă.

Tot în 2016 a fost aprobat și studiul de prefezabilitate pentru realizarea Sălii Polivalente și a început implementarea proiectului de iluminat public finanțat din fonduri elvețiene, în cadrul căruia vor fi montate 4864 de corpuri de iluminat de tip LED, care, declară edilul Sucevei, “sunt apeciate de cetățeni și aduc economie primăriei”. Celelalte achiziții pe fonduri elvețiene sunt realizate, o parte din ele fiind în faza de evaluare.

De asemenea, în acest an a fost începută construcția a 80 de apartamente ANL noi, în prezent lucrându-se la partea de rezistență a celor două blocuri și au fost vândute 94 de apartamente ANL.

Au fost finalizate și cele două licitații pentru străzi și parcări și alimentare cu energie electrică din Cartierul Europa.

“Am stat blocați toată vara din cauza licitațiilor contestate, însă important este că au fost finalizate și vom putea începe lucrările din primăvară. Am dat deja ordinul de începere a acestor lucrări extrem de importante pentru cartierul Europa”, a arătat ieri Ion Lungu.

In ceea ce privește modernizarea piețelor din municipiu, Ion Lungu a spus că “deși piața centrală a fost modernizată în acest an, există o restanță în ceea ce privește încălzirea în partea de jos a pieței. Lucrarea este la licitație, sper să fie finalizată cât mai curând în așa fel încât să o putem pune în practică”. Tot în ceea ce privește modernizarea piețelor, primarul Ion Lungu a anunțat că astăzi va avea loc licitația pentru modernizarea Pieței Burdujeni.

In acest an Primăria municipiului Suceava a reușit să facă investiții în toate domeniile, investind în egală măsură în educație, infrastructură, dar și cultură

Au fost realizate investiții și la școli, fiind construite două terenuri de sport: unul la Scoala Generală Nr. 8 din George Enescu și celălalt la Scoala Generală Nr. 10 din Burdujeni. De asemenea, a fost reabilitată suprafața elastică la sala de sport handbal la Liceul Sportiv.

In ceea ce privește acoperirea patinoarului artificial, Ion Lungu a arătat că orașul Suceava se află pe o listă sinteză la CNI și că anul viitor vor continua procedurile pentru a realiza și această investiție. Tot în 2016 au fost modernizate și patru locuri de joacă, în Parcul Central, în cartierul Obcini, în cartierul George Enescu și în Burdujeni, unde au fost montate covoare elastice și aparate fitness. Ion Lungu a mai arătat că, începând din acest an a fost înființat GAL-ul urban, prin intermediul căruia speră că va reuși anul viitor să construiască cât mai multe locuințe sociale, cele existente în municipiu fiind vechi și imposibil de reabilitate.

Progrese există și în ceea ce privește finalizarea planului urbanistic general al Sucevei, în ultima ședință de Consiliul Local, aleșii municipiului dând o hotătâre prin care a fost solicitat transferul a 150 ha de pădure de la Romsilva către municipalitate.

In ceea ce privește latura culturală, Ion Lungu a spus că acest an a fost cel mai bun an cultural după Revoluție.

Primăria a susținut sportul sucevean în limita posibilităților și ar fi acordat mai mulți bani fotbalului și handbalului, dacă echipele ar fi adus deconturile la timp

“Anul acesta am dat bani echipelor de handbal, fotbal, ramurilor sportive de la CSM. Au fost acordate finanțări de aproximativ 30 milioane de lei. Dacă echipele de handbal și fotbal nu au reușit să acceseze mai mulți bani este și din cauza lor, întrucât nu au adus deconturile la timp, o bună perioadă de timp cei de la fotbal, iar mai recent și cei de la handbal. Facem tot ceea ce putem pentru a mai putea acorda fonduri, însă la final de an este destul de dificil. Este o diferență între a acorda finanțări de 100.000 de lei pe lună și a acorda subvenții de 500.000 de lei pe lună. Sper că vor înțelege acest lucru și lucrurile se vor schimba începând cu anul viitor”, a mai arătat, ieri, edilul Sucevei. Acesta a mai spus că “se lucrează la studiul de fezabilitate pentru nocturna de pe stadionul Areni. Deși mi-aș fi dorit să îl aprobăm anul acesta, este mai important ca acest studiu să fie realizat în mod profesionist. Am avut câteva discuții cu firma care realizează studiul de fezabilitate și probabil că îl vom putea aproba în luna ianuarie”, a mai arătat primarul Sucevei.

Sprijin din partea Primăriei municipiului Suceava au primit și cultele din municipiul Suceava. Deși, suma alocată anul acesta a fost mai mică, comparativ cu anii anteriori, au fost acordați în jur de 500.000 de euro, pentru a sprijini cultele religioase din municipiu.

Tot în acest an au fost sărbătorite și 23 de cupluri de aur, peste 1.100 de cupluri fiind sărbătorite din anul 2005.

Printre principalele nerealizări din 2016 se numără, în primul rând fondurile europene, dar și nerezolvarea problemei privind traficul rutier și problema câinilor comunitari

In ceea ce privește nerealizările din 2016, Ion Lungu a arătat că, principala nerealizare din acest an o reprezintă fondurile europene.

“Ceea ce mă doare cel mai mult este faptul că am făcut această zonă metropolitană, pe un principiu care a plecat în urmă cu vreo 5-7 ani în urmă, în ideea că avem de-a face cu o Europă a regiunilor și acolo unde vor fi unități mai mari din punct de vedere al populației și ca suprafață, vor avea prioritate la finanțare. Acest lucru nu se mai adeverește azi, pentru că noi avem o finanțare asigurată pe partea urbană, pe Axa 4, iar localitățile cu care suntem noi în zona metropolitană, majoritatea sunt în mediul rural. Deci nu putem face proiecte comune, având finanțare separată. Am făcut această zonă metropolitană cu entuziasm, cu mari speranțe, însă deocamdată nu putem accesa împreună fonduri europene. Iarăși avem de-a face cu o schimbare a strategiei din mers, din partea Guvernului României. Inițial ni se spusese să facem aceste zone metropolitane întinse pe suprafețe cât mai mari și care să aibă cât mai mulți locuitori, Cu cele 14 localități din zona metropolitană am avea în jur de 200.000 de locuitori, dar și o suprafață de teren destul de mare, mai ales având în vedere că Primăria Municipiului Suceava nu are teren. Intrucât bugetul nostru este mai mare decât cel al comunelor, credeam că noi am putea veni cu finanțarea, iar comunele cu terenul, însă acest lucru nu mai este posibil. Conform acordului cadru de finanțare pentru perioada 2014-2020 nu putem promova proiecte comune pe zona Metropolitană”, a arătat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu.

De asemenea, edilul sucevean a mai arătat că o altă nerealizare este fluidizarea traficului în Suceava, însă acesta speră că anul viitor situația se va schimba, dacă va fi construit și cel de-al treilea pod peste râul Suceava. Printre nerealizări se numără și reabilitarea rețelei de termoficare, unde municipiul Suceava a pierdut fondurile acordate de Minister, din cauza faptului că finanțarea a fost acordată târziu și timpul nu a fost suficient pentru a realiza lucrările.

Problema câinilor comunitari bântuie în continuare municipiul Suceava

“Există, din păcate, un adăpost clandestin și ne luptăm în instanță. O doamnă aduce câini din tot județul în municipiul Suceava. In loc să reușim să rezolvăm problema, noi importăm câini. Anul acesta am mai dus în jur de 500 de câini în Germania. E o situație foarte delicată. Ne judecăm în instanță, însă termenele curg greu”, a mai arătat Ion Lungu.

Acesta a concluzionat că, luând în considerare toate realizările din acest an, dar și nerealizările, anul 2016 a fost un an bun pentru Primăria Suceava și pentru orașul nostru.

“A fost un an bun la Primăria Municipiului Suceava. Sigur, nu am putut să îndeplinim toate obiectivele, în primul rând din cauza întârzierii fondurilor europene, dar nu din cauza municipalității. De asemenea, nu am reușit să realizăm în acest an tot ceea ce ne-am fi dorit în ceea ce privește investițiile, toate proiectele mari, de dezvoltare a orașului fiind blocate de contestații. Ele s-au deblocat în perioada de toamnă spre iarnă, însă e bine și așa, întrucât le avem pregătite pentru anul viitor”, a concluzionat Ion Lungu. (Alexandra IONICA)