Angelica Fădor a gătit ieri un tradițional borș cu papaya

Puțini suceveni știu ce gust are papaya. Şi mai puțini știu cine e Angelica Fădor. Cu siguranță însă sucevenii care știu ce gust are fructul respectiv nu știu cine-i doamna respectivă. Ăsta e un fel de silogism parlamentaro-bucovinean, cu concluzia de rigoare: Angelica Fădor e tot atât de cunoscută sucevenilor precum fructul de papaya. De fapt, concluzia enunțată mai sus este activitatea deputatului “de Suceava” Angelica Fădor.

Face parte din specia vuvuzelelor parlamentare care nu prea au activitate, dar care preiau din zbor sau la ordin diverse teme susținute de partid și le răspândesc în teritoriu. Zice șeful de la Centru că e secetă de ceva vreme – țuști, parlamentarul-vuvuzea încropește un comunicat de genul “Deputatul X și Partidul Y atrag atenția că nu plouă. Vinovat e Z”. Ştiți genul, nu mai detaliem.

Cam așa s-au scurs și ultimii doi ani din viața Angelicăi F. Poate că ea nici n-a prea vrut să meargă tocmai la București. Era primar la Iacobeni și dintr-o dată partidul și un fel de șef de-al ei de la Dorna au trimis-o acolo. S-a dus. Cei din Iacobeni n-au plâns-o, ba chiar peste vreo două luni, când s-a întors în sat să facă și ea campanie pentru candidatul pus de partid să-i urmeze la Primărie a văzut că oamenii n-o mai ascultă și l-au votat mai toți pe contracandidat. Oricum, la București Angelica F. a descoperit altă lume. Lumini, asfalt, frumos. Să fim corecți și să recunoaștem că a reușit să se integreze perfect în marea masă de parlamentari și că în felul ei a încercat să se facă utilă partidului, sieși și celor care au trimis-o în deplasarea asta care durează patru ani.

Inițiativele ei parlamentare au fost sau ordonate de partid sau ridicole prin lipsa de importanță. Nu a ieșit cu nimic în evidență. Până ieri. Brusc, Angelica F. și-a arătat în sfânta zi de marți o altă față. Semnase mai demult, probabil așa, mai cu baticu-n ochi, o petiție contra unei agenții de publicitate care a realizat un clip împotriva celebrului Referendum pentru familie, clip bun, care le reamintea românilor cum arată dictatura.

Petiția, ridicolă, s-a vrut atunci probabil mai mult a fi un fel de intimidare. Ieri a fost făcută publică lista celor 15 parlamentari care au semnat chestiunea res­-pectivă. Printre aceștia – Angelica Fădor și încă doi parlamentari suceveni. E dreptul lor să semneze ce vor, asta-i indiscutabil. Ba chiar unul dintre semnatari ieri a zis că s-a răzgândit pentru că n-a înțeles despre ce-i vorba-n petiție. Ceilalți n-au spus nimic, în afară de Angelica F. a noastră. Chiar dacă și partidul ei s-a dezis de scrisoarea buclucașă, ea s-a ținut tare pe poziție și l-a luat la rost pe cel care a ieșit ieri public și și-a cerut scuze că a semnat petiția respectivă. Ba chiar, ca să nu existe vreun dubiu, pe când întreaga țară să prăpădea de râs, iar șefii ei de la partid nu știau cum să ascundă rușinea, Angelica F. a spus că așteaptă în continuare “cu interes” răspuns la petiția semnată de ea.

Nesesizând în continuare că discuția nu se poartă despre locul unde a ajuns petiția, parlamentara care ne reprezintă s-a scufundat în tot felul de explicații care au arătat și mai clar că nici măcar n-a înțeles de ce a fost pusă să semneze acea hârtie. Despre cum vede protecția copiilor, ce înțelege prin “interesul superior al copiilor” sau cum apreciază ea ca­-litatea clipului respectiv nu are rost să mai discutăm.

Așa cum am mai spus, e dreptul acelor 15 cetățeni să semneze orice petiție doresc. Este chiar probabil că o parte dintre ei să considere că au făcut un gest corect. Deranjant este însă pentru noi când un parlamentar, chiar mediocru, dar care ar trebui să ne reprezinte cât de cât interesele încearcă să iasă în evidență folosind pretexte aiuritoare pe teme ridicole. E inutil aproape să mai spunem că țâfna de ieri a Angelicăi F. nici nu-și mai avea rostul. Toată lumea a considerat petiția o prostie, poliția a bifat o formalitate, doar Angelica Fădor a ținut să ne spună că e singura din țară care nu a aflat încă scorul cu care s-a încheiat referendumul.

“Copiii referendumului”

15 parlamentari au adresat o interpelare prin care președintele Autorității pentru Protecția Copilului este întrebat dacă minorii care au participat la spotul ”Copiii referendumului” au acceptul părinților. În antetul întrebării cu Nr. 5759A/10.10.2018 apare Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal.

Robert Tiderle, fondatorul agenției Papaya Advertising, a fost audiat marți, la Inspectoratul General al Poliției Române.

Semnatarii sunt: zece de la PNL – Cupșa Ioan, Mihalescul Dumitru, Popescu Pavel, Fădor Angelica, Cherecheș Florica, Ardelean Ben-Oni, Sighiartău Robert-Ionatan, Gheorghe Andrei Daniel, Ioniță Antoneta, Neagu Nicolae; trei sunt de la PSD – Jivan Luminița-Maria, Titus Corlățean, Gabriel-Beniamin Leș; unul de la ALDE – Cătăniciu Steluța-Gustica și unul de la Minorități – Groșaru Andi-Gabriel.

Obiectul întrebării: „Copiii folosiți în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinților pentru a filma în acest videoclip și dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?”, iar întrebarea îi este adresată președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman. Demersul vine după ce s-a lansat în spațiul public un spot în care sunt prezenți mai mulți copiii cu vârsta sunt 18 ani, care îndeamnă la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei dtrept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Spotul este intitulat ”Copiii referendumului”, iar mesajul este ”Pentru ca răul să nu se întâmple, e suficient ca oamenii buni să stea acasă”.

Mesajul clipului era transmis după imagini care reproduceau scene din “Povestea Slujitoarei”, un serial despre o distopie în care femeile fertile sunt folosite pentru reproducere, fiind considerate un bun al societății, fără drept de a alege asupra propriei vieți. În imagini, niște copii crescuți într-o astfel de societate sunt puși să recapituleze ce anume se sărbătorește pe 6 și 7 octombrie, data la care a avut loc referendumul. Apoi, aceștia asistau la arderea pe rug a unei femei, pe un câmp ce semăna cu zona Palatului Parlamentului. Spotul se încheia cu mesajul “Depinde de noi ce viitor le pregătim. Dacă vă pasă, stați acasă”, #boicot.

Turcan: Interpelarea privind „Copiii referendumului” induce confuzie. Nu este asumată de PNL

Liderul grupului deputaților liberali, Raluca Turcan, a declarat marți că interpelarea adresată Autorității pentru Protecția Copilului cu privire la spotul „Copiii referendumului”, care conține antetul grupului formațiunii, induce confuzie și nu poate fi asumată de PNL.

„Sesizarea a fost făcută în nume personal de membri ai Grupului Ecumenic de Rugăciune. De altfel nici nu puteau semna parlamentari de la alte partide o eventuală sesizare a PNL. Întrebările și interpelările deputaților se fac cu antetul grupului insă, fiind semnatari parlamentari și din alte grupuri parlamentare, ar fi trebuit folosit doar antetul Parlamentului, eventual. Folosirea antetului grupului PNL din Cameră Deputaților induce confuzie. Este legitim dreptul oricărui parlamentar de a se adresă unei instituții printr-o întrebare însă ar fi fost util să se găsească o formulă care să nu stârnească o asemenea confuzie. De asemenea, nicio întrebare adresată unei instituții nu poate justifica chemarea în față Poliției a angajaților unei agenții de publicitate. Libertatea de exprimare este garantată de Constituție, cenzură de orice fel este interzisă. Da, nu este categoric asumată de PNL. Așa cum am spus, o interpelare sau întrebare a grupului PNL nu poate fi semnată și de parlamentari de la alte partide”, a declarat marți, pentru Mediafax, liderul de grup al deputaților liberali, Raluca Turcan.

Pavel Popescu: Îmi cer scuze

Deputatul PNL Pavel Popescu a postat, marți, pe Facebook, un mesaj în care își cere scuze și își retrage semnătura de pe interpelarea adresată Autorității pentru protecția copilului privind spotul anti-referendum numit „Copiii referendumului”.

„Îmi cer scuze public pentru greșeala pe care am făcut-o susținând, prin semnătură, un demers de care nu am știut și anunț că îmi retrag semnătura. Mi s-a cerut semnătura pentru o întrebare, nu pentru o plângere. Eu nu am semnat nici o plângere. Vorbesc de întrebarea adresată Autorității pentru Protecția Copilului privind Clipul ”Copiii referendumului” realizat de Papaya Advertising”, a scris pe Facebook Pavel Popescu. El susține că este o cutumă în Parlament ca deputații și senatorii să caute susținerea colegilor pentru proiectele inițiate.

”În Parlament există o cutumă: când unul din parlamentari inițiază un proiect de lege, o întrebare, interpelare ș.a..m.d., solicită și sprijinul altor colegi pentru susținerea demersului lui. Asta mi s-a întâmplat în acest caz, mi s-a cerut semnătura de către un coleg PNL, iar eu am semnat luând de bun ce mi s-a spus pe holul Parlamentului și anume că este vorba despre o inițiativă privind apărarea drepturilor minorilor în filmări destinate difuzării în spațiul public. Astăzi constat că am fost dus în eroare și m-am trezit în mijlocul unui scandal pe seama unui clip publicitar despre referendumul din 6-7 octombrie de care nu am avut habar până în urmă cu câteva ore”, a adăugat Pavel Popescu.

Angelica Fădor: „Sunt ferm convinsă că toți parlamentarii PNL știu foarte bine de fiecare dată ce semnează”

Deputatul PNL Angelica Fădor a declarat, marți, că parlamentarii liberali semnează proiectele de lege și interpelările în cunoștință de cauză și că Pavel Popescu, nefiind acum în țară, „nu își mai aduce aminte despre ce este vorba” privind interpelarea despre spotul „Copiii referendumului”.

„Sunt ferm convinsă că toți parlamentarii ai PNL știu foarte bine de fiecare dată ce semnează și își asumă responsabilitatea pentru toate inițiativele pe care le semnează și cel mai probabil este și cazul colegului meu Pavel Popescu, dar care, nefiind acum în țară, probabil că nu își aduce aminte foarte bine despre ce este vorba”, a afirmat Angelica Fădor, marți în Parlament.

Liberalul a susținut că prin interpelarea adresată Autorității pentru protecția copilului a intenționat să afle dacă părinții copiilor care apar în spotul publi­citar antireferendum și-au dat acordul în acest sens, relatează Mediafax.

„Nu am semnat împotriva unui clip, ci efectiv este vorba despre apărarea dreptului copilului, iar acea interpelare a fost adresată Direcției Generale de Protecție a Copilului prin care întrebam dacă există acordul părinților cu privire la înregistrarea acelui clip. Părinții ar fi trebuit teoretic să își dea acceptul, să existe un aviz psihologic, iar ceea ce am făcut noi a fost o sesizare îndreptățită pentru a apăra drepturile copiilor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiilor ar fi trebuit doar să ne răspundă foarte clar dacă există sau nu acceptul părinților, în niciun caz să facă aceste sesizări. Încă nu am primit răspunsul acestei interpelări, îl așteptăm cu interes”, a adăugat Fădor.

Creatorul spotului: Părinții au semnat, nu luăm copii de pe stradă

Robert Tiderle, fondatorul Papaya Advertising, care a creat spotul Copiii referendumului, a spus că sesizarea de la poliție a fost depusă de către Autoritatea pentru Protecția Copilului după memoriul parlamentarilor. Tiderle spune că părinții copiilor au acceptat participarea și au semnat contract, relatează Mediafax. „Aș vrea să spun clar că poliția nu are nicio vină și nicio legătură cu aberația asta. S-au trezit cu o petiție de la Autoritate, unde s-a atașat acel memoriu depus de 13 parlamentari, la telefon mi-au spus 12, care se pare că sunt 15”, a declarat Robert Tiderle, la ieșirea din sediul Poliției, unde a fost audiat.

Potrivit acestuia, agenția sa a respectat toți pașii legali pentru a realiza acest spot: a angajat o casă de producție care, la rândul ei, a angajat furnizori și agenții de casting care au semnat contractele cu părinții copiilor.

“Pe mine m-ar onora să am 13 parlamentari care să caute răzbunare împotriva agenției mele. Nu pot să sper la chestia asta. Cred că e prostie, răutate, nu avem ce face. Am văzut că interpelarea a fost făcută pe 10 octombrie, când rezultatul referendumului era clar. (…) Părinții stau la filmare, dau sfaturi copiilor cum să joace”, a mai spus Tiderle. Fondatorul Papaya Advertising a mai spus că nu este vorba de un dosar penal și că luni se va întoarce la poliție să dea declarație scrisă. (O.S.)