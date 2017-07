Andrei Ianovici nu mai este șef la DSP Suceava

Inginerul Ianovici ocupa cu delegație din 2015 funcția de șef la Direcția de Sănătate Publică Suceava, în toți acești ani, împreună cu directorul adjunct, Cătălina Zorescu, remarcându-se prin asiduitatea cu care au mușamalizat mulțimea de scandaluri și disfuncționalități din sănătatea suceveană

Direcția de Sănătate Publică Suceava nu mai are conducere, după ce, în cursul zilei de ieri, inginerul Andrei Ianovici a primit din partea Ministerului Sănătății confirmarea că îi încetează delegarea atribuțiilor de conducere.

“Am solicitat de săptămâna trecută să-mi fie retrase atribuțiile de conducere, iar astăzi am primit confirmarea. Din ce știu eu, încă nu a fost nimeni numit să preia aceste atribuții, dar Ministerul va trebui să numească pe cineva pentru că trebuie cineva să fie ordonator de credite. Eu nu am fost director, am avut doar delegare de atribuții de conducere. Consider că mi-am făcut treaba. Voi rămâne în continuare în instituție pe postul pe care îl aveam înainte” , a declarat Andrei Ianovici.

Ianovici a fost inspector în cadrul DSP și a fost numit director executiv al DSP în 2015, de atunci conducând această instituție doar prin delegație, nepromovând vreun examen. Mandatele sale însăilate în acești ani prin bunăvoința politicienilor au fost presărate de scandaluri nesfârșite, DSP devenind una dintre instituțiile la care singura preocupare a conducerii a fost doar acoperirea multiplelor scandaluri din sănătatea suceveană. Până la numirea unui nou director executiv, atribuțiile de șef la DSP au fost preluate de directorul adjunct, Cătălina Zorescu. (O.S.)

Activitatea Direcției de Sănătate Publică din ultima lună: controale multe, sancțiuni spre zero

Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, prin vocea directorului adjunct, medicul Cătălina Zorescu (foto), că nu a făcut aproape nimic în cursul lunii iunie, singura amendă aplicată de către reprezentanții instituției fiind cea în valoare de 4.000 de lei de la Pensiunea Toaca Bellevue din Gura Humorului, după ce presa a semnalat că peste 100 de elevi și cadre didactice au ajuns la spital în urma unei toxiinfecții alimentare.

Cu toate că atât directorul adjunct, Cătălina Zorescu, cât și șeful departamentului de Inspecții, Florin Sădeanu, au relatat că au verificat calitatea apelor de îmbăiere din cele 25 de piscine din județ, dintre care doar patru au autorizație, sunt în verificări cele peste 500 de pensiuni din județ, cât și piețele agroalimentare, singurele sancțiuni aplicate sunt doar două avertismente, nedorind să facă publice numele societăților sancționate. La prima vedere, totul pare a fi perfect, dar în același timp se pun și semne de întrebare în legătură cu acuratețea verificărilor dacă adăugăm și faptul că la sfârșitul lunii trecute au fost verificate și cele 22 de unități de asistență socială fără autorizație de funcționare din județ. (C.R.)