Andra, fata care a obținut singura medie de zece din Suceava la BAC, pleacă din țară de răul politicienilor

Andra Tofan este şefă de promoție a Colegiului Național “Petru Rareş” si e singura din judet cu media 10,00 la Bacalaureat. Ea spune ca subiectele din acest an nu au fost “ceva extraordinar de greu, adică imposibil de rezolvat, însă bineînțeles la Mate şi Fizică au fost câteva exerciții unde a trebuit să ne concentrăm mai mult”. Andra vrea sa urmeze Dreptul şi ar fi vrut să studieze în țară, insă s-a răzgândit din cauza clasei politice şi a felului în care e perceputa acum la noi viitoarea ei meserie. “Până în clasa a XI-a eram decisă să rămân în țară să dau la Drept, însă m-am hotărât să plec din România din cauza guvernanților. Ceea ce se întâmplă la noi m-a determinat să cred că Dreptul nu mai are aceeaşi imagine, interpretare din partea popu­lației şi mai ales din partea poli­ti­cienilor”, mărturiseşte Andra. Drept urmare, şefa de promoție de la “Petru”a decis sa studieze la Queen Mary University of London

Pentru Andra, examenul de Bacalaureat nu a fost ceva deosebit, deoarece ea este obişnuită cu olimpiadele şi concursurile.

„Sunt absolventă a Colegiului Național <<Petru Rareş>>, o persoană destul de ambițioasă, căreia îi place să se bucure de viață, să citească, să călăto­rească şi care încearcă în fiecare zi să devină o versiune mai buna a propriei persoane”, se descrie Andra Tofan.

„Eu nu am avut nicio emoție pentru că sunt foarte obişnuită cu atmosfera de la examene. Am participat la foarte multe olimpiade şi chiar nu am avut, sincer, nicio emoție. Din punctul de vedere al subiectelor, nu am remarcat ceva extraordinar de greu, adică imposibil de rezolvat, însă bineînțeles la Mate şi Fizică au fost câteva exerciții unde a trebuit să ne concentrăm mai mult”, a explicat Andra.

„Voi pleca la facultate în Londra, la Queen Mary University of London şi voi studia Dreptul englez şi Dreptul european, timp de patru ani de zile. Programul meu e foarte atrăgător pentru mine, pentru că are un an de studiu la o universitate parteneră din cadrul Uniunii Europene, deci voi putea să studiez în anul III ori în Germania, ori în Danemarca, ori în Spania, unde voi vrea eu, la momentul respectiv. Până în clasa a XI-a eram decisă să rămân în țară să dau la Drept, însă m-am hotărât să plec din România din cauza guvernanților. Ceea ce se întâmplă la noi m-a determinat să cred că Dreptul nu mai are aceeaşi imagine, interpretare din partea populației şi mai ales din partea politicienilor. Drept urmare, nu vreau să regret că nu am mers la universitate în afară şi să las anii să treacă, când aş putea să devin foarte bună pe domeniul meu şi să mă dezvolt pe mine în acei patru ani cu profesori şi într-un cadru mult mai armonios şi mult mai bun pentru mine”, a declarat Andra Tofan.

Eleva de la Colegiul Național „Petru Rareş” s-a pregătit pentru examenul de Bacalaureat încă din clasa a IX-a şi le recomandă colegilor mai tineri să aibă foarte mare încredere în ei.

„Nu am început să mă pregătesc pentru Bac la începutul clasei a XII-a. Pot să zic că am început să mă pregătesc pentru Bacalaureat de la începutul clasei a IX-a, pentru că fiind la profil de Mate­matică – Informatică – germană, profesorii noştri ne-au susținut încă de la început şi ne-au prezentat ce înseamnă examenul de Bacalaureat şi ceea ce am tratat noi la clasă a fost cu un nivel mai ridicat față de ce am primit la examen şi asta m-a ambiționat şi mai tare să pregătesc fiecare capitol cu gândul că la final de liceu va trebui să dau examenul de Bacalaureat. Pot să zic că patru ani de zile m-am pregătit şi pe această cale vreau să le mulțumesc profesorilor care m-au susținut în aceşti patru ani şi profesorilor care m-au provocat şi m-au determinat să mă ambiționez, câteodată fără să-mi dau seama, doamna Ilisei Gabriela, profesoara de Limba Română, doamna Bedrulea Gabriela de ­Mate­matică şi doamna Greculeac Anca, profesoara de Fizică”, a mai spus Andra Tofan. (Dănuț ZUZEAC)