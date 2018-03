Amenzi de peste 100.000 de lei date de poliţiştii rutieri la sfârşitul săptămânii trecute

Poliţiştii suceveni au organizat o acţiune rutieră, ocazie cu care au testat cu aparatul etilotest 647 de şoferi, au dat 274 de amenzi în valoare totală de 111.500 de lei, au reţinut 28 de permise şi au retras 23 de certificate de înmatriculare

În ultimele zile, zeci de echipaje de poliţie au fost prezente pe drumurile publice de pe raza întregului judeţ pentru a se asigura că participanţii la trafic vor ajunge la destinaţie în condiţii de deplină siguranţă. Astfel, în perioada 9 – 11 martie 2018, Serviciul Rutier Suceava şi formaţiunile de profil din cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti au organizat o acţiune pe linia depistării şi sancţionării persoanelor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice. Poliţiştii au testat cu aparatul etilotest 647 de şoferi, fiind constatate 21 de infracţiuni, dintre care opt constituie fapte de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Au fost date 274 de amenzi în valoare totală de 111.500 de lei, au fost reţinute 28 de permise de conducere şi retrase 23 certificate de înmatriculare.

La data de 9 martie 2018, la ora 21.30, o patrulă din cadrul Secţiei nr.10 de Poliţie Rurală Gura Humorului a oprit, pentru control, pe DJ 209C, din comuna Berchişeşti, maşina condusă de un localnic de 30 de ani. Cum mirosea a băuturi alcoolice, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

La data de 10 martie 2018, în jurul orei 23.55, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit, pentru control, pe DN 17, pe raza localităţii Gura Humorului, maşina condusă de un localnic de 22 de ani. Deoarece mirosea a băuturi alcoolice, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

La data de 11 martie 2018, ora 01.24, un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei a oprit, pentru control, pe strada Republicii din localitate, autoturismul condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Saru Dornei. Întrucât mirosea a băuturi alcoolice, şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Dorneanul s-a ales cu un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

In aceeaşi zi, pe la ora 02.35, în timp ce patrula pe DN 2E, pe raza localităţii Capu Codrului, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a făcut semn regulamentar de oprire unui autoturism, însă şoferul nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a pornit în urmărirea acestuia cu semnalele acustice şi luminoase pe DN 2E şi DN 17, fiind blocat în parcarea unui restaurantul din comuna Păltinoasa. Soferul a fost identificat de poliţişti ca fiind un tânăr de 26 de ani din comuna Valea Moldovei şi întrucât mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”. (D.Z.)