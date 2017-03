Ambulanta rasturnata in urma unui accident, in fata Bibliotecii Judetene (FOTO)

Miercuri seara, in jurul orei 20.39, pe strada Ana Ipatescu, la intersectia cu Mitropoliei, in fata Bibliotecii Judetene, o salvare apartinand Serviciului Judetean de Ambulanta Suceava s-a rasturnat in urma impactului cu un autoturism Toyota. Din primele relatari, ambulanta se deplasa, cu semnalele acustice si luminoase pornite, pentru a prelua un pacient, iar la intersectia respectiva soferul autoturismului nu i-a acordat prioritate, in urma coliziunii ambulanta rasturnandu-se, lovind usor un al treilea vehicul.

O persoana, aflata in Toyota, a fost ranita, fiind transportata la Spitalul Judetean. Initial, ambii soferi ai vehiculelor implicate in accident au refuzat sa mearga la spital, acuzand doar lovituri usoare. Ulterior soferul ambulantei a fost dus la UPU, pentru efectuarea unor investigatii. Politistii au inceput cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut accidentul. (O.S.)