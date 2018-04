Ambasadorul Marii Britanii se află în județul Suceava împreună cu familia

Aflat în vizită în Bucovina împreună cu familia, Excelența Sa Paul Brummell s-a întâlnit la Gura Humorului cu primarul Sucevei și cu președintele Consiliului Județean. Ion Lungu și Gheorghe Flutur i-au prezentat ambasadorului Marii Britanii oportunitățile de investiții și de colaborare din municipiul Suceava și din județ. E.S. Paul Brummell a vizitat deja mănăstirile Putna, Sucevița, Voroneț și Humorului, un atelier de încondeiat ouă și unul de sculptură în lemn, Comuna-Muzeu Ciocănești, Centrul de Plasament de la Gura Humorului. Excelența Sa are în program și plantarea unui arbore la Mănăstirea Humorului și participarea la un meci de rugby la clubul local din Gura Humorului

Joi, 5 aprilie, la Gura Humorului a avut loc o întâlnire între ambasadorul Marii Britanii în România, Excelența Sa Paul Brummell, și oficialități locale sucevene, respectiv primarul Sucevei, Ion Lungu și președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. La întâlnire a participat și președintele Camerei de Comerț Marea Britanie – România, Charles Crocker.

Potrivit unui comunicat al primarului Ion Lungu, acesta a făcut mai întâi o scurtă prezentare a Sucevei ambasadorului Marii Britanii în România, Paul Brummell. În timpul întâlnirii, primarul de Suceava a discutat cu ambasadorul despre proiectul Smart City, în care municipiul Suceava este partener și cu orașele engleze Manchester și Liverpool. „Am avut astăzi o întâlnire cu Ambasadorul Marii Britanii în Romania, Excelența Sa Paul Brummell. Am făcut o scurtă prezentare a oportunităților municipiului Suceava pentru Marea Britanie. Am discutat despre proiectul Smart City, în care suntem parteneri cu orașele Manchester și Liverpool din Anglia”, a declarat Ion Lungu.

De asemenea, edilul sucevean a vorbit cu ambasadorul britanic despre sucevenii care lucrează în Marea Britanie, iar Paul Brummell a spus că nu este nicio problemă în ceea ce îi privește și că sunt bineveniți. „De asemeni, am discutat despre românii suceveni care lucrează în Marea Britanie, Excelența Sa spunând că nu este nicio problemă în ceea ce-i privește și că sunt bineveniți”, a mai spus Ion Lungu.

Așa cum a procedat și la alte întrevederi cu diverse oficialități care au vizitat Suceava și cum probabil că va proceda și cu celelalte care vor vizita Suceava în cursul acestui an, la finalul întâlnirii de joi, 5 aprilie, Ion Lungu i-a înmânat ambasadorului Paul Brummell medalia aniversară „630 de ani de atestare documentară a orașului Suceava”.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a discutat cu ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell, despre dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina 1, ce va fi înființat în apropierea aeroportului de la Salcea. Președintele CJ a solicitat întâlniri cu oameni de afaceri britanici interesați să investească în viitorul parc. Totodată, Gheorghe Flutur i-a spus ambasadorului că Universitatea „Stefan cel Mare” pregătește specialiști în IT și ingineri, domenii care ar fi de interes pentru potențialii investitori britanici. „Am discutat despre dezvoltarea Parcului Industrial Bucovina 1 din apropierea Aeroportului Suceava, pe care îl dezvoltăm în prezent și am solicitat întâlniri cu oameni de afaceri britanici interesați de a investi în acest parc. Mai mult, am prezentat oportunitatea Universității Suceava, care pregătește specialiști în IT și ingineri, domenii de interes pentru potențialii investitori britanici”, a precizat Gheorghe Flutur.

Seful administrației județene a discutat cu ambasadorul și despre cursele de avion Suceava-Londra, care au un grad de încărcare de peste 96 la sută, și a propus noi zboruri spre Liverpool.

Paul Brummell se află în județul nostru împreună cu familia și a vizitat mai multe mănăstiri și un atelier de încondeiat ouă și de sculpturi în lemn din comuna Mănăstirea Humorului.

Pe lângă mănăstirile Putna și Sucevița, vizitate de diplomatul britanic în zilele precedente, Excelența Sa a inclus în programul său de vizită, în cursul zilei de marți, și Comuna – Muzeu Ciocănești, considerată a fi una din cele mai frumoase așezări din mediul rural din țara noastră. Joi, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord avea în program vizite la Voroneț și Mănăstirea Humorului, mănăstirile fiind incluse în programul de vizită, dar și plantarea unui arbore la Mănăstirea Humorului.

Această din urmă acțiune este, de fapt, un moment al vizitei E.S. Paul Brummell care a fost inclus în programul „Paștele în Bucovina”, respectiv „Plantează copacul tău în Bucovina” și care presupune plantare de copaci în zona celor opt lăcașuri de cult din județul Suceava incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO: bisericile pictate în exterior de la mănăstirile Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Mănăstirea Humorului, Probota, precum și bisericile pictate în exterior din Arbore și Pătrăuți.

Excelența Sa Paul Brummell a vizitat și Centrul de Plasament din Gura Humorului și va participa la o întâlnire cu autoritățile locale din Gura Humorului și cu membrii clubului local de rugby, unde copiii ce provin din familii nevoiașe primesc burse, după care va asista la un meci de rugby. (Dan PRICOPE)