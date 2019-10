AM JUCAT CA NICIODATĂ, AM PIERDUT CA-NTOTDEAUNA

Foresta a fost eliminată din Cupa României de Dinamo. “Galben-verzii” au părăsit competiția în optimi, după ce au cedat aseară, în nocturnă, pe stadionul Areni, în fața dinamoviștilor, cu scorul de 4-0. 7.000 de spectatori, printre care și 400 de fani dinamoviști, au asistat la cel mai important eveniment sportiv organizat în ultimii trei ani în Suceava. Dinamo s-a impus prin golurile lui R. Grigore (‘9), Petrovic (’62 și ’87) și Moldoveanu (’70)

Atmosferă de sărbătoare pe stadionul Areni, acolo unde aseară, în nocturnă, cu 7.000 de spectatori în tribune, Foresta a întâlnit Dinamo, într-un meci ce a contat pentru optimile de finală ale Cupei României.

Intrate pe gazon pe acordurile imnului local “Cântă cucu-n Bucovina”, cele două formații au reeditat până la un moment dat meciul de pomină de acum 19 ani. Dinamo a condus cu 4-0, dar așa s-a terminat.

în ciuda diferenței mari de pe tabelă, “galben-verzii” au avut câteva ocazii bune de gol. “Câinii roșii” au deschis repede scorul, în minutul 9, printr-un eurogol semnat de Ricardo Grigore, care a catapultat mingea în vinclu porții sucevene și a stârnit primele rumori pe Areni.

Trupa antrenată de Petre Grigoraș n-a stat la cutie, având două șanse mari de a egala situația până la pauză prin atacanții Martin și Marin.

Celelalte goluri au venit în repriza secundă. După mai multe șanse ratate ale Forestei și intervențiile spectaculoase ale portarului dinamovist Cătălin Straton, Slavko Perovic a făcut 2-0, în minutul 68. Golul trei i-a aparținut lui Robert Moldoveanu, minutul 70, iar cel de-al patrulea aceluiași Perovic, venit pe un contraatac purtat în minutul 87.

Foresta Suceava: Ailenei – Sumanariu, Celeadnic, Mateciuc, D. Drugă (cpt.) – Rigoni, Vl. Stănescu – Cerlincă, Căinari (June 75′), Rob. Martin (Hagiu 66′) – Al. Marin (Grumezescu 78′). Antrenor: Petre Grigoraș.

Dinamo: Straton –Moura, Puljic, Klimavicius, Corbu – Ric. Grigore, I. Filip – Rob. Moldoveanu (Sorescu 79′), D. Nistor (cpt.), Brito (D. Ciobotariu 83′) – D. Popa (Perovic 59′). Antrenor: Dușan Uhrin Jr.

Rezultatele și programul optimilor de finală din Cupa României:

Marți:

CS Mioveni – FC Hermannstadt 0-2

Universitatea Cluj – FCSB 0-1

Aseară:

Academica Clinceni – FC Botoșani 2-0

Sănătatea Cluj – Petrolul Ploiești 0-7

Foresta Suceava – Dinamo București 0-4

Astăzi:

Metalul Buzau – Politehnica Iași

Sepsi Sfântu Gheorghe – Astra Giurgiu

FC Voluntari – Universitatea Craiova.

Dușan Uhrin, antrenor Dinamo: “Suceava a făcut un super meci. N-a fost așa ușoară victoria”

Antrenorul dinamovist Dușan Uhrin s-a declarat foarte mulțumit de rezultat, dar și de atitudinea arătată de fotbaliștii săi in meciul cu Foresta.

Uhrin a comentat în cuvinte puține situția în care se află ”câinii” după anunțul lui Ionuț Negoiță. ”Aproape perfect. A fost un meci foarte dificil pentru noi. Suceava a făcut un super meci. N-a fost așa ușoară victoria. Ar fi trebuit să se termine 7-3. în repriza a doua am jucat mult mai bine. Am jucat fotbal pentru oamenii de aici, pentru fanii dinamoviști. (N.r. să se concentreze la meci, după conferința lui Ionuț Negoiță) N-a fost dificil, ne-am gândit doar la meci. Așa e viața. Ne-am concentrat total pe meci, am vrut să jucăm fotbal. Nu ne-am gândit la altceva. (n.r. – 51% din acțiunile lui Dinamo costă un leu). Nu sunt un om de afaceri, nu vreau să fiu. Nu pot să comentez.” , a spus Dușan Uhrin, după meci, la DigiSport. In final, Uhrin a vorbit și despre meciul cu U. Craiova, dar nu le-a promis fanilor victoria: ”Nu promit niciodată, le spun că vom da totul să jucăm bine și să luăm un punct.” , a mai spus Uhrin. Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României, acolo unde au mai făcut pasul FCSB, FC Hermannstadt, Academica Cliceni și Petrolul. (Dănuț CHIDOVEȚ)