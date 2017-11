“Am avut mulți oameni din conducerea județului îîn timpul regimului comunist, oameni pe care îîi pui la icoană. Acum am doar doi”

A spus IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților după slujba de sfințire a sălii Bucovina din Palatul Administrativ. Festivitatea a constituit un prilej pentru IPS Pimen de a relua atacurile împotriva celor care se împotrivesc împroprietăririi Fondului Bisericesc cu cele 166.000 de hectare de pădure revendicate. Ca atare, înaltul prelat nu consideră că în România funcționează două state paralele, ci “două state mafiote”

Sfințirea sălii Bucovina din incinta Palatului Administrativ a constituit un prilej pentru IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de a relua atacurile împotriva acelor instituții ale statului care nu au permis retrocedarea către Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB) celor peste 166.000 de hectare de pădure, ce au fost revendicate. . IPS Pimen a arătat că procesul în ceea ce privește solicitarea de retrocedare a pădurilor revendicate, pierdut de Arhiepiscopie prin FBORB s-ar fi desfășurat „după calapodul regimului sovietic”. El a mai spus că simte o mare durere după acest eșec și s-a referit la statul român ca fiind un „stat mafiot”. „E dureros. Oricum mai sunt oameni în Bucovina neștiuți de noi, oameni buni. Proorocul Ilie la vremea lui spunea „Doamne numai eu am rămas”. Domnul a spus „nu-i adevărat, sunt câteva sute de prooroci care păstrează religia curată”. Așa și aici. Aceasta este credința noastră. Se vorbește de două state paralele. Nu. Două state mafiote. Cum sunt unii, cum sunt ceilalți. Vorbesc după cum vedeți. Ce am în gușă am și în căpușă. Nu știu să mint, nu știu să fur”, a rostit IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. El nu a uitat vremurile trecute: „Am avut și am aprecieri deosebite față de conducerea județului în timpul regimului comunist oameni pe care îi pui la icoană. Mulți. Acum am doar doi”. Multe persoane dinante de 1989 din conducerea județului au fost considerate de înaltul prelat demne de pus la icoană dar nu același lucru poate să spună și despre conducerile de după 1990 precizând că în prezent doar doi oameni pot intra în categoria „de pus la icoană”. „Am avut și am aprecieri deosebite față de conducerea județului în timpul regimului comunist oameni pe care îi pui la icoană. Mulți. Acum am doar doi. Cunoscuți dar sunt și alții. Iertare căci așa sunt așa cum m-a născut mama, cum m-a educat tata, profesorii, părinții duhovnicești, ierarhii să spun adevărul și nu pot să fiu nepăsător față de aceste valori de patrimoniu care au nevoie de o îngrijire specială”, a declarat IPS Pimen. (O.S.)