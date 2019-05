Alți doi șoferi au fost reținuți de polițiști pentru că s-au urcat băuți la volan

Alte două persoane au ajuns în arest după documentarea activității infracționale chiar dacă faptele săvârșite s-au petrecut în urmă cu câteva zile. Rezultatele probelor biolegice de sânge au arătat că ambii șoferi au consumat alcool și au condus pe drumurile publice punând în pericol viața celorlați participanți la trafic.

Pe 4 mai 2019, la ora 23.05, patrula din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești, în timp ce desfășura activități de îndrumare, supraveghere și control al traficului rutier pe DC 70 Ipotești a procedat la oprirea în trafic a autoturismului condus de un bărbat de 35 ani, localnic, care nu posedă permis de conducere. Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care s-a procedat la conducerea la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe” și ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. Ulterior, s-au continuat cercetările privind infracțiunile de „conducere sub influența alcoolului” și „conducere fără permis”, după administrarea probelor în dosar dispunându-se reținerea pentru 24 ore a bărbatului de 35 de ani care a fost introdus în arestul IPJ Suceava.

Pe 3 mai 2019, la ora 20.00, un bărbat de 64 ani, din comuna Moara, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 208C , în localitatea Liteni, comuna Moara, pe DJ 208C, pe direcția Frumoasa către Vornicenii Mici, a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a lovit gardul unui imobil.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerului din autoturism, un bărbat de 55 ani, din comuna Moara care a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale. După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, fiind identificat la domiciliu. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „vătămare corporală din culpă”, „conducere unui sub influența alcoolului” și „părăsirea locului accidentului”. În continuarea cercetărilor privind accidentul rutier, la vineri, 10 mai 2019, s-a dispus prin ordonanță reținerea conducătorului auto de 64 ani din com. Moara, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.