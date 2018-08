Alți doi primari din Suceava anulează zilele comunelor ca să folosească banii pentru reparații după inundații

Consilierii locali din comuna Slatina, județul Suceava, au stabilit ca banii destinați inițial sărbătoririi zilelor comunei programate să aibă loc în perioada 5-6 august să fie direcționați către o serie de amenajări a albiei râului Suha Mică. Acesta s-a revărsat și a inundat numeroase case și terenuri din comună. În plus, banii primiți până acum de la Guvern pentru înlăturarea efectelor inundațiilor sunt doar la 10% din valoarea pagubelor produse în comună.

Conform primarului comunei Slatina, Vlăduț Gherman, inundațiile din perioada 24-29 iulie au provocat pagube de aproape 7 milioane de lei, prima alocare venită de la Guvern acoperind doar 10% din pagubele înregistrate în comună.

“Am avut foarte mari probleme cu inundațiile. Râul Suha Mică a ieșit din matcă, a inundat case, terenuri agricole, a rupt drumuri, diguri. Am făcut în mai multe rânduri estimarea pagubelor, la ultimul raport am ajuns la aproape 7 milioane de lei, pentru inundațiile din 24 până pe 29 iulie. Am primit o parte din bani, 870.000 de lei, după prima solicitare făcută, am început să facem reparațiile. O să mai cerem și alți bani pentru că pagubele sunt foarte mari. Consiliul Local a decis astăzi (vineri – n.r.) să punem banii de la zilele comunei și să mai facem solicitări și pentru alte finanțări și sperăm să reușim să reparăm totul. La noi atât nu a plouat niciodată. Sunt 41 de zile în care a plouat în fiecare zi și ploaie torențială. Banii au fost redirecționați în ședința de astăzi pentru a repune parțial râul Suha Mică pe albia lui anterioară, pentru că acum merge pe ogoarele oamenilor. Încercăm să căutăm o firmă care să se ocupe și să repună râul pe albia lui inițială și oamenii să își poată recupera terenurile”, a declarat pentru Mediafax, primarul comunei Slatina, Vlăduț Gherman.

O decizie similară a luat și primarul comunei Stulpicani, Vasile Zancu, care anulat zilele comunei programate pentru data de 19 august. În comuna Stulpicani inundațiile au afectat peste 20 de gospodării, drumuri și terenuri agricole, pagubele ajungând la două milioane de lei.

Primul primar din județul Suceava care a decis să anuleze zilele orașului a fost edilul orașului Dolhasca. Acesta a decis anularea zilelor programate să aibă loc în perioada 18-19 august după ce a aflat suma pe care a primit-o de la Guvern, respectiv 16.000 de lei pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, în condițiile în care pagubele se ridicau la 476.000 de lei.