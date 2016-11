DONALD TRUMP – la un pas de a deveni al 45-lea presedinte al SUA

Donald Trump pare sa fi castigat alegerile in SUA. Potrivit CNN, scorul este acum 247 la 215 electori, dupa ce Trump a castigat Alaska (3 electori)

Lupta dintre Hillary Clinton si Donald Trump este foarte stransa, iar rezultatele se schimba de la minut la minut.

Dupa anuntarea primelor rezultate, Donald Trump s-a aflat pe primul loc. Insa dupa ce urnele s-au inchis in California, stat deosebit de important tinand seama de numarul mare de electori – 55 -, Hillary Clinton a preluat conducerea.

Avea 197 de electori, in timp ce Trump avea 187.

Nu s-a bucurat insa prea mult de prima pozitie, pentru ca Trump a revenit. Republicanul are acum 244 de electori, in timp ce Hillary are 215, anunta BBC.

Voturile inca se numara, asa ca situatia se poate schimba.

Iata cum arata in acest moment harta SUA colorata in functie de rezultatele partiale anuntate deja:

Votul pe state:

Alabama – Donald Trump se afla pe primul loc, cu 57% din voturi, iar Hillary Clinton are 39,6%. S-au numarat doar 1% din voturi. Alabama are 9 electori.

Alaska – Acest stat are 3 electori, ramane de vazut cine ii va castiga.

Arizona – Rezultatele partiale, dupa numararea a 69% din voturi, arata ca Donald Trump a obtinut pana acest moment 49,3% din voturi, iar Hillary Clinton are 45,7%. Lupta este stransa, iar rezultatele se pot schimba. In Arizona sunt 11 electori.

Arkansas – Donald Trump conduce cu 60,5%, in timp ce Hillary Clinton are 33,8%, arata rezultatele partiale, dupa numararea a 90% din voturi. In Arkansas sunt 6 electori.

California – Hillary Clinton se afla pe primul loc in acest stat foarte important, ce are 55 de electori, dupa numararea a 24% din voturi. A obtinut pana in acest moment 59,5% din voturi, iar Donald Trump are 35,7%.

Carolina de Nord – S-au numarat 99% din voturi iar Donald Trump conduce cu 50,6%. Hillary Clinton a obtinut 46,7%. Initial, dupa numararea primelor voturi, democrata s-a aflat pe primul loc. Carolina de Nord are 5 electori.

Carolina de Sud – Donald Trump conduce cu 55,8% din voturi. Contracandidata sa, Hillary Clinton, are 39,8%. Pana acum au fost numarate 98% din voturi. In Carolina de Sud sunt 9 electori.

Colorado – Donald Trump se afla pe primul loc, cu 46,4%. Hillary Clinton se afla insa la o distanta foarte mica, avand 45,9%. Colorado are 9 electori.

Connecticut – S-au numarat 72% din voturi si pe primul loc in acest moment se afla Hillary Clinton cu 52,1% din voturi. Donald Trump are 43,4%. In Connecticut sunt 7 electori.

Dakota de Nord – 71,9% din voturi a obtinut Donald Trump in acest stat, aflandu-se pe primul loc. Contracandidata sa, Hillary Clinton, are 21,7% din voturi. In Dakota de Nord sunt 3 electori.

Dakota de Sud – Donald Trump a obtinut 67,8% din voturi si se afla pe primul loc, iar Hillary Clinton are 26%. Dakota de Sud are 3 electori.

Delaware – Hillary Clinton obtine 53,2% din voturi si se afla pe primul loc, iar Donald Trump are 42,1%. In Delaware sunt 3 electori.

Florida – Diferenta foarte mica in acest stat, intre Donald Trump si Hillary Clinton, dupa numararea a 99% din voturi. Candidatul republican conduce cu 49,2%, in timp ce candidata democrata are 47,7%. Florida este un stat foarte important, avand 29 de electori.

Georgia – S-au numarat 13% din voturi, iar Donald Trump conduce cu 60,2%. Hillary Clinton are 37,5%. In Georgia sunt 16 electori.

Hawaii – Hillary Clinton si Donald Trump se lupta pentru cei 4 electori din acest stat.

Idaho – Primele rezultate partiale il dau invingator pe Donald Trump, cu 81,3% din voturi. Hillary Clinton are doar 10,1%. In Idaho sunt 4 electori.

Illinois – Hillary Clinton conduce dupa numararea a 1% din voturi cu 52,9%. Contracandidatul sau, Donald Trump are 42,4%. In Illinois sunt 20 de electori.

Indiana – Donald Trump conduce. El a obtinut 69,3% din voturi, potrivit primelor rezultate partiale anuntate dupa numararea a 1% dintre voturi. Rivala sa democrata, Hillary Clinton, a obtinut 27,5% din voturi. Indiana are 11 electori.

Iowa – S-au numarat 68% din voturi. Pana in acest moment Donald Trump conduce cu 51,8%, iar Hillary Clinton are 42,4%. In Iowa sunt 6 electori.

Kansas – S-au numarat 70% din voturi, iar Donald Trump conduce cu 68,1%. Hillary Clinton are momentan 26,9%. Kansas are 6 alectori.

Kentucky – Donald Trump a obtinut 79,1% din voturi, arata rezultatele partiale anuntate dupa numararea a 1% din voturi. Omul de afaceri new-yorkez a primit 3.441 de voturi dintre cele numarate. Rivala sa democrata, Hillary Clinton, a obtinut 18% din sufragii, adica 782. In Kentucky sunt 8 electori.

Louisiana – Donald Trump se afla pe prima pozitie in acest moment, cu 66,3% din voturi, iar Hillary Clinton ocupa pozitia secunda cu 31,1% din voturi. Louisiana are 8 electori.

Maine – Au fost numarate 3% din voturi, iar Hillary Clinton conduce cu 54%. Donald Trump are 38,3%. Sunt 4 electori in Maine.

Maryland – Au fost numarate aproape toate voturile, mai exact 99%. Hillary Clinton se afla pe prima pozitie, cu 60,5%, iar Donald Trump are 35,3%. In Maryland sunt 10 electori.

Massachusetts – Donald Trump se afla pe prima pozitie dupa numararea a 72% din voturi, cu 60,4%, in timp ce Hillary Clinton este pe locul doi cu 33,7%. Massachusetts are 11 electori.

Michigan – Donald Trump are 50% dupa anuntarea primelor rezultate in acest stat, iar Hillary Clinton a obtinut 44,9%. Michigan are 16 electori.

Minnesota – Hillary Clinton se afla pe primul loc, cu 46,8% din voturi, insa Donald Trump se afla la o distanta foarte mica, avand 45,7%. In Minnesota sunt 10 electori.

Mississippi – Dupa ce s-au numarat 87% din voturi, Donald Trump se afla pe prima pozitie cu 58,2%. Contracandidata sa, Hillary Clinton are 39,9%. Mississipi are 6 electori.

Missouri – Rezultatele partiale din acest stat o plaseaza pe primul loc pe Hillary Clinton, cu 51,8% din voturi. Donald Trump are 44,7%. In Missouri sunt 10 electori.

Montana – 54,5% dintre voturi sunt pentru Donald Trump, in timp ce Hillary Clinton a obtinut 38,1%, arata rezultatele partiale. Montana are 3 electori.

Nebraska – Donald Trump se afla pe primul loc, cu 52,9% din voturi, iar Hillary Clinton are 41,6%. In Nebraska sunt 5 electori.

Nevada – Dupa numararea a 1% din voturi, Donald Trump se afla pe primul loc cu 67,9% din voturi iar Hillary Clinton are 26,6%. Nevada are 6 electori.

New Hampshire – S-au numarat 1% din voturi. Hillary Clinton a obtinut 51% din voturi, in timp ce contracandidatul sau, Donald Trump, are 44%.

New Jersey – S-au numarat 90% din voturi iar Hillary Clinton conduce cu 54,4%. Contracandidatul sau, Donald Trump, are 42,4%. Sunt 14 electori in New Jersey.

New Mexico – Hillary Clinton se afla pe primul loc, dupa anuntarea rezultatelor partiale, cu 50,2% din voturi. Donald Trump este pe locul doi cu 38,6% din voturi. New Mexico are 5 electori.

New York – Hillary Clinton se afla pe prima pozitie, potrivit rezultatelor partiale, cu 78,1%. Donald Trump are doar 19,2%. New York are 29 de electori.

Ohio – Dupa numararea a 1% din voturi Donald Trump conduce cu 52%. Hillary Clinton a obtinut 44% din voturi. Ohio are 18 electori.

Oklahoma – Primele rezultate arata ca Donald Trump conduce cu 66,9%, iar Hillary Clinton are 28,7%.

Oregon – S-au numarat 14% din voturi iar Hillary Clinton se afla pe prima pozitie cu 68,4%. Contracandidatul sau, Donald Trump, are 25,8%. In Oregon se afla 7 electori.

Pennsylvania – S-au numarat 1% din voturi iar Hillary Clinton conduce cu 80,3% din voturi. Donald Trump are 17,4%. Pennsylvania are 20 de electori.

Rhode Island – Au fost numarate 89% din voturi, iar Hillary Clinton se afla pe prima pozitie cu 54,8%. Donald Trump are 40,5%. Rhode Island are 4 electori.

Tennessee – Donald Trump conduce cu 65,1% din voturi, in timp ce Hillary Clinton are 30,9%. S-au numarat aici 62% din voturi. Tennessee are 11 electori.

Texas – Donald Trump conduce dupa numararea a 1% din voturi. Republicanul a obtinut 53,2%, in timp ce Hillary Clinton are 43,1% din voturi.

Utah – S-au numarat 7% din voturi iar in acest moment Donald Trump are 51,7%. In schimb, Hillary Clinton a obtinut 22,5%. Utah are 6 electori.

Vermont – S-au numarat 75% din voturi, iar Hillary Clinton conduce in acest moment cu 60,2%. Donald Trump se afla pe locul doi cu 33,4%. Vermont are 3 electori.

Virginia – Dupa numararea a 97% din voturi, Hillary Clinton se afla pe primul loc cu 48,3%. Donald Trump a obtinut 46,4%. Virginia are 13 electori.

Virginia de Vest – S-au numarat 70% din voturi, iar Donald Trump conduce cu 68,1%. Hillary Clinton are momentan 26,9%. Virginia de Vest are 5 electori.

Washington – Au fost numarate 32% din voturi, iar Donald Trump se afla pe primul loc cu 47,2% in timp ce Hillary Clinton are 46,4%. In Washington sunt 12 electori.

Wisconsin – Donald Trump conduce in acest moment cu 57,2%, in timp ce Hillary Clinton are 37,8%. Wisconsin are 10 electori.

Wyoming – S-au numarat 7% din voturi, iar Donald Trump este pe primul loc cu 62,2%. Hillary Clinton are doar 27,9%. In Wyoming sunt 3 electori.

