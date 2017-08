Aflați pe drum de vreo câteva luni, banii pentru lucrările de termoficare încă nu au ajuns la Suceava

Ion Lungu declara ieri că a primit asigurări că banii vor sosi în această săptămână. O altă problemă o reprezintă stadiul lucrărilor la sistemul de termoficare, care pe alocuri nu dă speranțe că s-ar putea încheia la timp, până vine sezonul rece sau până ploile vor face imposibile intervențiile. In Obcini, abia 25% din lucrări au fost executate

Banii pentru termoficare tot sosesc la Suceava de vreo câteva luni, însă se pare că s-au rătăcit pe drum. Primarul Ion Lungu a anun­țat în această iarnă că municipiul Su­ceava va primi înapoi, începând cu luna aprilie, banii pe care i-a restituit Guvernului la finalul anului trecut. Totuși, din aprilie și până acum fondurile nu au sosit. Primarul a mers la București, în urmă cu câteva săptă­mâni, când i s-au cerut alte avize pentru trans­ferul banilor. După obținerea și depu­ne­rea ultimului aviz solicitat, Ion Lungu anunța ieri că cele 7 miliarde vor sosi în această săptămână la Suceava. Totuși, acești bani tot sosesc de luni bune, dar nimeni nu i-a văzut până acum.

“Problema cea mai grea pe care o avem este legată de lucrările de termoficare. Sunt îngrijorat. Am fost ieri pe teren și am stat vreo două ore la aceste lucrări. Sigur, o scuză pentru constructor este și aceasta, care este una reală, că n-au venit încă banii de la București. S-au întâmplat lucruri bune în ultima perioadă: am obținut avizul de la ANRE, am semnat contractul de finanțare, am discutat cu doamna ministru secretar de stat Caraman, mi-a promis că mă ajută să ne vină banii în această săptă­mână. Voi fi și eu luni și marți la București. Avem comitetul director al Asociației municipiilor din România. Nu vin la Suceava fără bani. Să aducem banii celor de la termo­ficare, să înlăturăm această cauză. In ace­lași timp, în cartierul Zamca lucrurile sunt în ordine și lucrările vor fi finalizate până la 30 septembrie. Urmează ca de astăzi (marți, n.r.) să începem să astupăm strada Grigore Ureche, unde s-au făcut probele, lucrarea este finalizată, mai rămăm Ion Ne­culce și Octav Băncilă pe care se lucrează, în zona parc, în zona centrală, pe strada Ion Vodă Viteazul, așa cum s-a angajat constructorul, în această săptămână vom ieși cu lucrările care au fost de o amploare mai mică acolo și rămâne o mare problemă cartierul Obcini, unde lucrările sunt executate undeva la stadiul de 25% și este mult de lucrat. Ca atare, am cerut cu toată fermi­tatea și voi cere în continuare constructorului să aducă forță de muncă”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Pe de altă parte, acesta a explicat că pe piața muncii există o lipsă acută de personal calificat în diverse domenii și că acest lucru face ca nici constructorii să nu găsească oameni pentru a realiza lucrările pentru care și-au luat angajamentul.

“Din păcate, am ajuns într-o situație în care nu este forță de muncă pe piață. Sunt licitații la care nu se prezintă nimeni. Am fost pe la școli. Colegiul Național “Petru Ra­reș“ a scos la licitație o parte din lucră­rile de acolo pentru extinderea școlii și nu s-a prezentat nimeni. Una din cauze este că nu mai este forță de muncă pe piață. Odată cu dezechilibrele care s-au produs între sa­lariile la bugetari și cele de la privați, foarte mulți, au plecat la muncă în străinătate și patronii nu mai au cu cine lucra. Mai ales oameni de specialitate: sudori, mecanici și alți specialiști. Dar în primul rând am ­su­gerat să ia formația care termină Ion Vodă Viteazul și s-o transfere în Obcini. Este problema lor să angajeze și alte formații. Ne mai trebuie forță de muncă, în așa fel încât să mai deschidem și alte fronturi. Se lucrează pe două tronsoane și mai sunt încă do­uă de lucrat și pe conductele secundare. Sunt probleme tehnice, dar voi insista la constructor – să îi aduc prima dată banii, să nu mai aibă această problemă – și să pre­gă­teas­că forță de muncă suplimentară”, a mai explicat ieri Ion Lungu.

Dacă banii vor sosi sau nu săptămâna asta sau măcar cea viitoare la Suceava rămâne de vă­zut. Un lucru este cert însă. Vara s-a în­che­iat și curând se va încheia și perioada propice realizării lucrărilor, astfel încât ne întrebăm dacă intervențiile la sistemul de termoficare vor fi încheiate până la sosirea sezonului rece, peste aproximativ o lună și jumătate. Cu toată alergătura după bani la București, există riscul ca lucrările să nu fie gata la timp. (Alexandra IONICA)