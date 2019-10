Aeroportul Suceava, al patrulea ca pondere a creșterii numărului de pasageri pe primele luni ale anului

Diferența dintre numărul de pasageri procesați pe Aeroportul de la Suceava s-a înjumătățit față de Bacău în primele nouă luni ale lui 2019 prin raportare la perioada similară a anului trecut

Piața românească de aviație a consemnat pe primele 9 luni ale anului 2019 un număr de 17,74 milioane de pasageri, în creștere cu 6.5% față de perioada similară a anului 2018. Printre aeroporturile cu cele mai mari creșteri de pasageri, conform portalului de specialitate t2t.ro, putem să contabilizăm Aeroportul din Iași (creștere de 72.000 pasageri), Aeroportul din Sibiu (creștere de 63.000 pasageri), Aeroportul din Suceava (creștere 59.000 pasageri) și aeroporturile redeschise din Baia Mare sau Târgu Mureș.

în ceea ce privește aeroportul din Suceava, sub aspect procentual creșterea de 21,9% îl plasează mai bine decât cel din Bacău (4,5%) și a celui din Iași (7,7%). Potrivit forum.fly-ra.com creșterea procentuală se datorează creșterii frecvențelor Wizz și a charterelor.

Teoretic, la creșteri procentuale cel mai bine stau aeroporturile de la Tg Mureș și Maramureș, dar fiindcă acestea au fost partial închise anul trecut, cei de la forum.fly-ra.com au considerat că „nu prea are sens să le menționăm în acest top. Prin urmare, Suceava ocupă un onorant loc 4 în topul național al creșterii procentuale a numărului de pasageri la aeroport după Aradul cu o creștere de 64% (în baza charterelor de vacanță, susține portalul mai sus menționat), Băneasa cu o creștere de 28% (în baza deținerii de către România a președintiei rotative a CE, consideră cei de la forum.fly-ra.com) și Satu Mare cu un plus de 25% datorat creșterii frecvenței rutei spre LTN de către compania WizzAir.

în ceea ce privește evoluția nominală a numărului de pasageri, Suceava cu cei 59.538 de pasageri se plasează mai bine decât Bacăul cu o creștere nominală de numai 16.029 pasageri, dar totuși sub cea a Iașului care a înregistrat în primele nouă luni ale lui 2019, comparativ cu perioada similară din 2018, un plus de 72.316 pasageri. în cifre absolute, Suceava rămâne încă al treilea aeroport ca număr de pasageri din zona Mol­dovei, dar de de­parte cu cele mai frumoase rezultate iar acest lucru se poa­te vedea lim­pe­de din faptul că „suflă în ceafă” ae­ro­portului de la Ba­cău, diferența pe pri­mele nouă luni ale anului trecut fi­ind de peste 80 de mii de pasageri pe când în primele no­uă luni ale anului cu­rent dife­rența fi­ind sub 40 de mii.

De altfel, ca număr de pasageri, aeroportul de la Suceava este peste următoarele trei clasate, la un loc: Târ­gu Mureș (129.601 pasageri), Cons­tanța (102.720 pasageri) și Oradea (79.713 pasageri) pe primele nouă luni ale lui 2019.

Aeroportul Otopeni are o evoluție peste media națională, ajungând în primele 9 luni ale anului la un număr de peste 11.19 milioane de pasageri, față de cele 10.48 milioane de pasa­geri contabilizate în anul anterior (creș­tere de 6.8%). în continuare topul celor mai mari trei aeroporturi din provincie este dat de aeroporturile din Cluj (2.1M pax), Timișoara (1.18M pax) și Iași (1.0M pax). La capitolul scăderi remarcăm Aeroporturile din Oradea (care a pierdut zborurile Ryanair și Blue Air) precum și, paradoxal – aeroportul din Constanța. (D.P.)