Adrian Chiruț: “Suntem vânați! Există un complot astfel încât echipa e handbal a Sucevei să fie retrogradată la finalul sezonului”

A declarat antrenorul CSU Suceava după înfrângerea suferită duminică seară la Buzău. “Voi face o sesizare la federație și voi cere o comisie video pentru acest meci. Mă așteptam la un arbitraj defavorabil, dar nici chiar la nivelul acesta” a mai spus Adrian Chiruț. CSU Suceava este pe loc retrogradabil la finalul turului din play-out

Adrian Chiruț a acuzat în termeni duri arbitrajul după înfrângerea sufe­rită de CSU Suceava, duminică seară, scor 20-28, pe terenul celor de la HC Bu­zău. Tehnicianul susține că brigada Ha­rabagiu – Stănescu a înclinat balan­ța în favoarea gazdelor și a vorbit despre un complot astfel încât echipa suceveană să fie retrogradată la finalul sezonului.

„E jale ce se întâmplă. Sunt an­trenor tânăr și n-am să reușesc să fac niciodată nimic, cu toate că îmi doresc. Mâine voi face o sesizare la federație și voi cere o comisie video pentru acest meci de la Buzău. Este incredibil ce se întâmplă!”, a declarat Chiruț pentru Prosport.

„Jucătorii mi-au tot spus în această săptămână, că au prieteni în Liga Națională cu care au vorbit, sunt zvonuri că suntem echipa care trebuie băgată acolo jos de Buzău și Bacău. Noi am fi cei care ar trebui să retrogradăm. Mă așteptam la un arbitraj defavorabil, dar nici chiar la nivelul acesta, cum a fost azi. Pe lângă faptul că Buzău a făcut un antihandbal, dacă punem pe cântar, atacurile lor se făceau mult peste limia pasivului, iar de partea cealaltă nici nu aveam voie să stăm 30 de secunde. Sunt diferențe și la eliminări, aruncări de la 7 metri, forțări. Noi am avut un meci întreg doar un 7 metri. Repriza a doua a fost incredibilă, arbitrii au dus meciul acolo unde trebuia. La un moment dat și echipa a cedat, puteam să luptăm două zile, nu aveam nicio șansă să câștigăm”, a continuat antre­norul echipei CSU Suceava.

“Anumite echipe își împart punctele”

Antrenorul sucevean a insinuat că anumite echipe își împart punctele. „După zvonurile de prin țară, am sunat și eu la federație. Un meci care trebuia să apără pe platforma de unde îmi iau și eu și îmi pregătesc jocurile, cel dintre Bacău și Făgăraș, nici azi nu este acolo. Ba că s-a stricat nu știu ce, ba că memoria. Să vedem dacă apare și meciul acesta de la Buzău. Poate s-a stricat ceva și la meciul pe care Bacău l-a avut cu Baia Mare. Deja încep să nu mai apară meciuri din play-out. Noi am jucat meci de meci, nu a contat adversarul, am încercat să scoatem maximum. Am făcut-o și pentru mine ca antrenor, dar și pentru jucători, să crească. În schimb, alte echipe și-au ales doar meciurile importante și doar acolo au jucat. În rest, au făcut un anti-handbal. Așa a fost și la Minaur – Buzău. Noi am fost și acolo și am luptat, dar Buzăul a mers fără mai mulți jucători, au declarat că au patru accidentați,. Dar ei și-au ales meciul de acasă și au făcut tot posibilul să bată Suceava. Acesta este anti-handbal și așa nu vom putea crește niciodată, nici noi antrenorii și nici jucătorii tineri”. „Suntem vânați, urmează un meci foarte greu la Bacău. Nu au jucat un campionat întreg, acum au început să joace, chiar nu-mi dau seama cum. Suntem sub buget decât alte echipe, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim băgați sub alții”, a mai spus tehnicianul sucevean.

Arbitri și conducători la HC Buzău în același timp

Adrian Chiruț a mai spus că arbitrii Georgian Băducu și Răzvan Voicu, oficiali la HC Buzău, au făcut „show” în timpul partidei: „Ştie toată Liga Națională, nu au cum doi arbitri în activitate să conducă o echipă (n.r. Băducu – Voicu). Şi s-au dat și în spectacol în această seară. Unul pe banca tehnică și altul în tribună. Au făcut un show de neexplicat. Nu știu dacă este posibil așa ceva într-o altă ligă din Europa, arbitri în activitate să fie oficiali la un club în același timp. Sunt la început de drum, sufăr foarte mult, iar când văd astfel de lucruri… Am tăcut mult, aș dori mai multă atenție și din partea Federației”.

La 10 goluri diferență nu mai poți comenta arbitrajul

După dezvăluirile lui Adri­an Chi­ruț, reporterii de la Prosport au stat de vorbă și cu Georgian Băducu, preșe­din­tele echipei HC Buzău. „A fost un arbitraj cât se poate de corect, jocul a fost condus de doi arbitri care au valoare. Ei sunt internaționali și fiind un meci cu implicații la retrogradare, probabil de aceea au fost delegați. La 10 goluri diferență nu mai poți comenta arbitrajul. Dacă nu făceam niște schim­bări pe final, poate că erau și mai multe diferență pe tabelă. Ce poți să comentezi la acest scor? Este treaba lor că vorbesc de arbitraj, ar trebui să se uite la cele 10-15 ratări singur cu portarul”, a declarat echipei din Buzău.Georgian Băducu a a vorbit în același timp și despre calitatea de arbitru. „Am hârtie depusă la federație și nu am arbitrat la Liga Zimbrilor. Iar la feminin nu am avut niciun meci în 2019. Care ar fi legătura dacă aș arbitra la feminin, care ar fi conflictul de interese? Suntem la prima ligă, nu suntem la județ. Aici toate meciurile se fil­mează, sala a fost plină. Am avut 10 goluri dife­rență, despre ce vorbim? Mă frapea­ză că la pauză, când era egal, îi felicitau pe arbitri, le făceau OK, erau mulțumiți. La pauză a fost bine, iar când au luat bătaie la 10 goluri nu a mai fost bine. Mi se pare că sunt puțin tendențioși”.

CSU Suceava a coborât pe loc retrogradabil

CSU Suceava a încheiat turul play-out-ului Ligii Zimbrilor pe loc retro­gradabil. Echi­pa condusă de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a coborât pe poziția a 5-a în clasamentului turneului pentru men­ținerea pe prima scenă a handbalului masculin românesc, după ce a pierdut duminică seară, pe terenul celor de la HC Buzău, cu scorul de 20-28.

Cele două formații au mers umăr la umăr până în minutul 15, când gazdele s-au desprins pentru prima dată la două goluri, după ce Asoltanei marca pentru scorul de 6-4. Costea a întors situația de pe tabelă la 8-10, în minutul 25, însă pauza a consemnat egalitate: 11-11.

Pe fondul unei inferiorității numerice, universitarii au pierdut ritmul în debutul reprizei secunde, când buzoienii s-au distanțat la patru lungimi odată cu golul de 16-12 inscris de iranianul Nosrati. Gazdele au mărit și mai mult diferența în ultimele zece minute de joc, când au dus scorul de 20-16 la 28-20, cât arăta tabela de marcaj la fluierul final.

CSU Suceava: Andrei, Erhan – Bur­lacu (4 goluri), Golubovic (3), Adomnicăi (3), Costea (3), Baican (3), Dragnea (2), Tîrzioru (1), Petrea (1), Ciubotariu, Olariu, Ionescu, Şoldă­nescu, Lakovic, Sandu.

Rezultatele etapei a V-a:

CSM Bacău – Minaur Baia Mare 32-26

HC Buzău – CSU Suceava 28-20

CSM Făgăraș – Universitatea Cluj 29-22

În următoarea rundă din play-out, formația suceveană va evolua mâine, cu începere de la ora 18.30, pe terenul celor de la CSM Bacău.

La finalul turneului play-out, primele două clasate vor rămâne în Liga Zimbrilor, ocupantele locurilor 3 și 4 vor ajunge la baraj, iar ultimele două echipe vor retrograda direct în Divizia A. (Dănuț CHIDOVEȚ)