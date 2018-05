Adio Liga a II-a

Foresta înfruntă Sportul Snagov, în ultimul meci de Liga a II-a programat pe stadionul Areni. Cele două formaţii se întâlnesc cu începere de la ora 11.00. Antrenorul Florentin Petre va alinia o formulă experimentală, în condiţiile în care Foresta s-a despărţit în ultima săptămână de cinci jucători

Foresta înfruntă astăzi, de la ora 11.00, Sportul Snagov, în ultimul meci de Liga a II-a programat în acest an pe Areni. Florentin Petre va fi nevoit să ­ali­ni­­eze o formulă experimentală, în con­di­­ţiile în care, după ce echipa a re­trogradat din punct de vedere matematic, “galben-verzii” au renunţat la cinci jucători, este vorba de Marius Matei, Răzvan Began, Vlad Opriş, Mihai Muşea şi Ivan Makriev. In plus, Vlad Stănescu şi Andrei Cerlincă sunt accidentaţi şi vor absenta la rândul lor la partida împotriva ilfovenilor.

Foresta (echipa probabilă): Bîlbă – Lupşor, Mateciuc, Martin, Secrier – Dănilă, Sumanariu – Onofraş, Netea, Coroamă – Scutariu.

Programul penultimei etape:

Foresta Suceava – Sportul Snagov

Stiinţa Miroslava – Luceafărul Oradea

UTA Arad – Dacia Unirea Brăila

CS Afumaţi – Metaloglobus Bucureşti

Dunărea Călăraşi – Chindia Târgovişte

Politehnica Timişoara – Ripensia Timişoara

CS Baloteşti – Academica Clinceni

FC Hermannstadt – CS Mioveni

Olimpia Sa­tu Mare – FC Argeş Piteşti (neprogramat)

Pandurii Târ­­gu Jiu – ASA Târgu Mu­reş (neprogramat)

In meciul direct din tur, Fo­resta a pierdut în fieful celor de la Sportul Sna­­gov, cu sco­rul de 0-2. (Dă­nuţ CHI­DO­­­VET)