Adina – spaima șoselelor, condamnată definitiv la patru ani de închisoare pentru contrabandă

Adina Gabriela Prisăcariu, de 24 de ani, din Grănicești, a fost condamnată la patru ani de închisoare de judecătorii Curții de Apel Galați, fiind acuzată de contrabandă. Ea este considerată drept furnizoarea de țigări de contrabandă pentru o grupare din Focșani. Adina Gabriela Prisăcariu a mai fost reținută pentru 24 de ore după ce, la sfârșitul anului 2015, s-a urcat la volanul unei mașini, deși are permisul de conducere suspendat, reușind să se răstoarne cu vehiculul pe DN 29, în localitatea Salcea. Din accident a rezultat rănirea ei și a doi pasageri din autoturism. Ea rămăsese fără permis de conducere după ce, la data de 1 august 2014, a produs un accident rutier în Dumbrăveni, în urma căruia soțul ei și-a pierdut viața

Curtea de Apel Galați a condamnat-o definitiv pe inculpata Adina Gabriela Prisăcariu la patru ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunilor de „contrabandă vamală cu țigări” și „grup infracțional organizat”. In același dosar au mai fost condamnați Costel – Adrian Pop, de 25 de ani, din comuna Crucea, la trei ani, nouă luni și 10 zile de închisoare, în timp ce Vasilica Budăi, de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei, s-a ales cu trei ani, 10 luni și 22 de zile de detenție. La începutul anului 2016, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea, au prins în flagrant două persoane din municipiul Focșani în timp ce încercau să vândă țigări de contrabandă pe raza localității de domiciliu. După prinderea celor două persoane în flagrant, polițiștii au făcut 12 percheziții pe raza județelor Suceava și Vrancea, pentru probarea activității infracționale a persoanelor bănuite de contrabandă cu țigări. In urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate 123.440 de țigări, 24.750 de lei, 3.930 de euro și 160 de lire sterline, precum și șase telefoane mobile, un laptop și o tabletă. De asemenea, au mai fost indisponibilizate și trei mașini.

In urma cercetărilor făcute, polițiștii au stabilit faptul că membrii grupului infracțional organizat ar fi introdus țigările în țară, le-ar fi depozitat în județul Suceava, iar ulterior le-ar fi transportat și vândut pe raza municipiului Focșani. In urma audierilor făcute de procurorii DIICOT Vrancea, patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, respectiv Adina Gabriela Prisăcariu, ­Vasi­lica Budăi, Angela Mihai și Valentin Ruginescu. Adina Gabriela Prisăcariu este o suceveancă de 24 de ani, originară din Grănicești, care la finalul anului 2015 a mai stat 24 de ore după gratii, pentru că s-a urcat la volanul unei mașini, deși avea permisul de conducere suspendat, reușind să se răstoarne cu vehiculul pe DN 29, în localitatea Salcea. Surse din rândul anchetatorilor au arătat că vizată de percheziții a fost și mama Adinei Prisăcariu, căreia i s-a făcut rău taman când ­ca­guliștii i-au intrat în curte.Adina Prisăcariu este considerată furnizoarea de țigări de contrabandă a rețelei de la Focșani.

A băgat doi tineri în spital, după ce s-a urcat fără permis la volan

La data de 26 decembrie 2015, în jurul orei 19.15, Adina Gabriela Prisăcariu, din comuna Grănicești, în timp ce conducea mașina pe DN29, la intrarea în localitatea Salcea, într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul asupra volanului și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit în mai multe rânduri de un parapet de protecție, după care s-a răsturnat. In urma accidentului, a rezultat rănirea șoferiței și a doi pasageri din vehiculul său, o fată de 19 ani și un tânăr de 21 de ani, ambii din comuna Dumbrăveni. Adina Gabriela Prisăcariu a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. In urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au descoperit că tânăra are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Astfel, ea a fost reținută pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui autovehicul cu permisul de conducere suspendat”, fiind încarcerată în arestul IPJ Suceava.

Si-a omorât soțul într-un teribil accident rutier pe care l-a produs în Dumbrăveni

Adina Gabriela Prisăcariu a rămas fără permis de conducere după ce a produs un grav accident de circulație pe raza comunei Dumbrăveni, în urma căruia soțul ei și-a pierdut viața. Acest teribil eveniment rutier pare să nu o fi imrpesionat deloc pe tânără, care și-a făcut un obicei din a conduce fără permis. La data de 1 august 2014, în jurul orei 18.00, un tragic accident a avut loc pe DN 29, în localitatea Dumbrăveni, la ieșire spre Botoșani. Adina Gabriela Prisăcariu, de 21 de ani, din localitatea Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, în timp ce conducea autoturismul Mercedes E Classe cu volanul pe dreapta, într-o zonă cu linie continuă, a făcut o depășire neregulamentară și fără să se ­asi­gure, încercând să depășească un Volkswagen LT, însă din sens opus venea o autocisternă condusă de Samuil Culcsar, de 33 de ani, din județul Sălaj, cu care a intrat în coliziune frontală, chiar dacă șoferul TIR-ului a încercat să evite impactul și a tras dreapta de volan, părăsind cu cabina partea ­caro­sabilă, ajungând în apropierea unui peco. In urma accidentului a decedat soțul șoferiței – Dragoș Prisăcariu, de 25 de ani, din orașul Dorohoi, județul Botoșani, în timp ce tânăra de la volan s-a ales cu leziuni grave, fiind preluată de o ambulanță și dusă de urgență la Spitalul Județean Suceava pentru a primi îngrijiri medicale.

Bărbatul din Sălaj a suferit și el câteva răni, însă mai ușoare, el lovindu-se cu capul de volan. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. Adina Prisăcariu nu a putut fi testată cu etilotestul din cauza rănilor suferite, însă la spital i-au fost prelevate probe de sânge pentru determinarea alcoolemiei. Polițiștii au întocmit pe numele Adinei Prisăcariu un dosar penal pentru ucidere din culpă. (Dănuț ZUZEAC)