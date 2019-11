Acțiune de campanie electorală în cartierul Obcine, condusă de primarul Ion Lungu

Liberalii din municipiul Suceava, conduși de primarul Ion Lungu au reînceput campania electorală pentru Klaus Iohannis pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Având alături și pe deputatul Ioan Balan, Ion Lungu însoțit de mai mulți liberali – între care și câțiva consilieri locali și consilierul județean Tudor Plăcintă – au discutat cu cetățenii și au împărțit pliante electorale.

Ion Lungu a ținut să le mulțumească sucevenilor care au votat în primul tur și au fost alături de PNL și de Klaus Iohannis, „actual și viitorul președinte al României”. „Sigur facem un apel, în primul rând, ca lumea să se prezinte la vot. Noi am câștigat o victorie, este o realitate, dar nu am câștigat bătălia finală. Și nu trebuie să cădem în această campanie de auto mulțumire, în ideea să spună lumea că am câștigat, să stăm acasă pentru că domnul Iohannis oricum câștigă. Da, așa este, domnul președinte Iohannis oricum câștigă, dar este foarte important ca lumea să se prezinte la vot, este foarte important pentru noi, aici la Suceava să putem câștiga cu un scor cât mai mare alegerile pentru domnul președinte Klaus Iohannis, atât la nivel de oraș, cât și la nivel de județ. Și eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla în turul doi”, a spus liderul PNL Suceava, Ion Lungu, adăugând că președintele Klaus Iohannis este singurul garant că Moldova va fi scoasă din izolare, prin construcția de autostrăzi despre care a spus că este o problemă importantă pe care o subliniază ori de câte ori are posibilitatea și liderul județean al PNL, Gheorghe Flutur. De asemenea, Ion Lungu a adăugat despre Klaus Iohannis că este și garantul celor care lucrează afară, a românilor care lucrează în țările Uniunii Europene.

„Am început campania pentru turul II al alegerilor prezidențiale împreună cu colegii mei liberali din cartierul Obcini. Le-am mulțumit sucevenilor pentru numărul mare de voturi pe care l-au dat candidatului Partidului Național Liberal în primul tur. Klaus Iohannis este garanția scoaterii Moldovei din izolare, garanția construcției de autostrăzi și apărătorul românilor care lucrează în Europa. Cei cu care am discutat au zis că vor vota și în turul II cu candidatul nostru. VOTAȚI KLAUS IOHANNIS!”, a conchis Ion Lungu.

La rândul său, deputatul liberal Ioan Balan, i-a îndemnat pe suceveni să iasă la vot pe 24 noiembrie și să fie alături de PNL și de Klaus Iohannis. „Suntem în plină campanie electorală. Deși unii ar spune că e începutul, nu, deja suntem în plină campanie electorală. Avantajul nostru al celor de la PNL este că avem un candidat de excepție în persoana domnului Klaus Iohannis. Un candidat care ne poate oferi și victoria. Noi aici la Suceava avem așteptări, noi cei din politică, din administrație. Dar cel mai mult au așteptări cetățenii. Așteptările vin din faptul că atunci când noi am avut aici conducerea Consiliului Județean Suceava, a primăriei, iar la Guvern și la președinție a fost tot PNL, Suceava a cunoscut cea mai bună dezvoltare”, a spus Ioan Balan. El nu a ratat ocazia de a reaminti sucevenilor gafa pe care contracandidatul lui Klaus Iohannis, premierul (la acea dată) Viorica Dăncilă când a confundat Suceava cu Hunedoara. „Vreau ca Suceava să fie campioana Moldovei așa cum a fost mereu. Klaus Iohannis președintele României de acum și de pe 24 noiembrie”, a încheiat Ioan Balan. (D.P.)