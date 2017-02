Acord de principiu la ADRNE pentru achiziționarea autobuzelor electrice de către municipiul Suceava

In cadrul întâlnirii de ieri cu primarii municipiilor reședință de județ din Regiunea Nord-Est, primarul Ion Lungu a obținut un acord de principiu pentru achiziționarea autobuzelor electrice din fondurile alocate municipiului Suceava prin intermediul ADR Nord-Est. Principalul atu al Sucevei a fost faptul că mai are și alte proiecte în domeniul transportului electric

Primarul Ion Lungu a participat ieri la o întâlnire organizată la ADR Piatra Neamț, la care au participat toți primarii municipiilor reședință de județ din regiune: Iași, Bacău, Suceava, Piatra Neamt, Boto­șani și Vaslui. Principalul obiectiv al edilului Sucevei a fost să îi convingă pe ceilalți participanți la întrunire să accepte ca Suceava să depună spre finanțare din fondurile alocate prin intermediul ADR Nord-Est proiectul prin care dorește să achi­­ziționeze cele 40 de autobuze electrice. Conform primarului, tocmai aici au fost cele mai aplicate discuții, iar Suceava a avut argumente suficient de solide încât să reușească să îi convingă pe ceilalți participanți să aprobe finanțarea pentru autobuzele electrice. Argumentele aduse de primarul Ion Lungu au fost justificate mai ales prin faptul că municipiul nostru mai derulează și alte proiecte în domeniul transportului electric. De asemenea, el a mai arătat că Suceava a fost singurul oraș din România care a semnat în 2011 la Lisabona memorandumul de cooperare în vederea introducerii vehiculelor electrice pentru transportul public, act semnat în baza prevederilor Strategiei Europa 2020 privind schimbările climatice și energia.

“Am participat astăzi (n.r. – ieri) la ADR Piatra Neamț, la o întâlnire a primarilor municipiilor reșe­din­ță de județ pe tema de­pu­nerii documentațiilor strategice și a repartizării orientative a sumelor pe Axa prioritară nr. 4 «Sprijinirea Dezvoltării Urbane». Discuțiile cele mai aplicate au fost pe Prioritatea de Investții 4.1 «Mobilitate Urbană Durabilă», acolo unde vrem să achiziționăm cele 40 de autobuze electrice. Am solicitat și argumentat suma de 26,4 milioane euro pentru cele 40 de autobuze electrice și infrastructura pentru ele (parcări, hale etc). Argumentele Sucevei au fost justificate de faptul că mai avem încă două proiecte pe fonduri elvețiene în acest sens: infrastructură (prize, rețea) pentru transport electric și masini electrice: autoturisme, furgonete și autospeciale. De principiu, am obținut astăzi aprobarea pentru finan­țarea celor 40 de autobuze electrice. De asemenea, eu am propus ca până la data de 30.06.2017 să încheiem un protocol în ceea ce privește sumele negociate de cele șase municipii reședință de județ”, a declarat ieri prima­rul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru achiziționarea ce­lor 40 de autobuze, ­munici­piul Suceava va cheltui apro­­­­ximativ 26 de milioane de euro, ceea ce înseamnă mai bine de jumătate din su­ma alocată orașului nostru în cadrul ADR Nord-Est, pe axa prioritară 4 – Dezvoltare Ur­bană, unde municipiul Su­ceava are alocată suma de 39,1 milioane euro.

“In principiu, putem spune că am primit aprobarea pentru acest proiect. Principalul nostru atu, față de celelalte orașe care au proiecte pe partea de transport electric, este faptul că noi mai avem și alte proiecte în acest sens care sunt finanțate din fonduri elvețiene”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Trebuie amintit că Suceava este singurul oraș din România care a semnat în 2011, la Lisabona, memorandumul de cooperare în vederea introducerii vehiculelor electrice atât pentru transportul public, cât și în transportul autovehiculelor private, act semnat în baza prevederilor Strategiei Europa 2020 privind schimbările climatice și energia, fapt care a reprezentat un alt punct forte al municipiului nostru în cadrul întrunirii de ieri. Municipiul Suceava mai are și alte proiecte în domeniul transportului electric, finanțate din fonduri elvețiene, prin care vor fi achiziționate 11 ­autotu­risme, două furgonete, o automăturătoare și o autocisternă, precum și zece biciclete electrice. In vederea bunei funcționări a acestora se vor amplasa 14 puncte de în­cărcare standard și 14 pentru încărcare rapidă. (Alexandra IONICA)