Joi seara, in jurul orei 19.00, la Cumparatura, a avut loc un spectaculos accident de circulatie. Un sofer a scapat masina de sub control, cel mai probabil din cauza vitezei excesive, autoturismul rasturnandu-se efectiv cu rotile in sus. In masina se aflau doua persoane, din fericire ambele scapand doar cu cateva zgarieturi.

La fata locului s-au deplasat echipajele de interventie de la ISU, dar cele doua persoane implicate in accident au refuzat transportarea la spital. (O.S.)