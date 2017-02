Accident specataculos la Draguseni. Doua persoane au fost ranite (FOTO)

Luni dimineata, in jurul orei 7.40, pe raza comunei Draguseni a avut loc un accident de circulatie in care au fost implicate doua masini, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Cele doua masini s-au lovit frontal, cel mai probabil din cauza poleiul format pe sosea, una dintre ele rasturnandu-se in sant.

Modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Fălticeni şi un echipaj SAJ au intervenit si au luat măsurile specifice de siguranţă – au balizat zona, au verificat eventualele scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi şi au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori. Concomitent, paramedicii SMURD şi personalul SAJ au evaluat din punct de vedere medical persoanele care s-au aflat în autoturismele avariate. În eveniment au fost implicate patru persoane, două dintre acestea fiind transportate la Centrul de Primire Urgenţe al spitalului municipal Fălticeni.