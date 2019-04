Accident la Salcea. O fata de 14 ani a fost transportata la spital

Sambata, in jurul orei 11.30, la Salcea, la intersectia cu soseaua care duce spre Aeroport, a avut loc un accident de circulatie in care au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Din fericire, acestea nu au fost ranite, doar o singura persoana, o fata de 14 ani, fiind transportata la spital.

Circulatia in zona a fost ingreunata, circulandu-se alternativ, pe o singura banda.

Poltistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate modul in care s-a produs accidentul.