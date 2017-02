Accident cu trei persoane ranite, la Boroaia

Vineri dimineata, in jurul orei 7.20, in localitatea Boroaia, a avut loc un accident de circulatie in urma caruia trei persoane au fost ranite. Este vorba despre un autoturism Nissan Micra, în care se afla o femeie ce a rămas încarcerată, şi un autoturism Seat monovolum, care remorca o autoplatformă şi în care se aflau doi bărbați. Modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Fălticeni şi un echipaj de la Serviciulu Judetean de Ambulanta au intervenit în urma coliziunii dintre cele două autovehicule. Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranță, concomitent cu extragerea victimei încarcerate şi acordarea primului ajutor medical pentru toate cele trei persoane implicate în accident.

Ulterior, răniții, toți în stare de conştiență, au fost transportați la Centrul de Primire Urgențe al spitalului municipal Fălticeni pentru investigații suplimentare şi tratament de specialitate. Politistii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate modul de producere a accidentului si soferul vinovat de acesta.