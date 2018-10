Accident cu șapte răniți, dintre care un copil, la Stroiești

Un șofer din Botoșani a derapat și a intrat frontal cu mașina într-un VW Golf. Ambii șoferi și cinci pasageri din ambele mașini au suferit leziuni

Duminică, 21 octombrie, la ora 11.25, Victor Ş., de 55 ani, din municipiul Botoșani, în timp ce conducea autoturismul marca Skoda Fabia pe DN 17, în afara localității Stroiești, având direcția de deplasare Suceava-Gura Humorului, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de carosabil umed, a intrat în derapaj, apoi în coli­ziune frontală cu autoturismul marca Volkswagen Golf condus de Constantin C., de 54 ani, din localitatea Ilișești. In urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a ambilor conducători auto și a cinci pasageri din ambele autoturisme implicate în accident, respectiv Luminița Brândușa Ş., de 50 ani, Cristina S., de 30 ani, Alin Vasile S., de 35 ani, toți din municipiul Botoșani, pasageri în Skoda Fabia, precum și Elena C., de 44 ani și Constantin Sebastian C., de 9 ani, ambii din comuna Ilișești, pasageri în VW.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative și li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de ­cer­cetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. (O.S.)