Accident cu doi răniți produs de un șofer ce a făcut o depășire neregulamentară

Un bărbat de 62 de ani s-a angajat în depășirea unei mașini ce vira la stânga. Din accident a rezultat rănirea a două persoane

La data de 18 octombrie 2017, la ora 15.40, Gheorghe Zamfirescu, de 62 de ani, comuna Drăgoiești, în timp ce conducea autoturismul Volkswagen Touran, pe DJ 209C, pe raza localității Moara, spre Gura Humorului, s-a angajat neregulamentar în depășirea autoturismului Dacia Logan condus în aceeași direcție de Cătălin Timotei, de 38 de ani, din Rădăuți, care vira la stânga, intrând în coliziune cu acesta. Din accident a rezultat rănirea lui Cătălin Timotei, diagnosticat cu „traumatism membru inferior stâng, traumatism coloană cervicală” și a Rodicăi Zamfirescu, de 59 de ani, din Drăgoiești, pasageră în Volkswagen, diagnosticată cu „contuzie toracică, contuzie piramidă nazală, epistaxis”. In urma accidentului a rezultat și avarierea gardului unei case. Soferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care le-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. (D.Z.)