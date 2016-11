Absolut șocant – Un bătrân a murit după ce și-a tăiat singur gâtul

Un bărbat de 82 de ani, din Câmpulung Moldovenesc, a decedat la spital după ce și-a tăiat gâtul cu un cuțit de bucătărie

La data de 3 noiembrie 2016, la ora 10.50, Valeria C., din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a anunțat prin 112 faptul că socrul ei, Dumitru C., de 82 de ani, localnic, s-a tăiat intenționat în zona gâtului și a solicitat intervenția unei ambulanțe. Până la sosirea polițiștilor, bătrânul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Cu ocazia cercetărilor făcute la fața locului și din declarațiile date de fiică și de noră, s-a stabilit că Dumitru C. și-a provocat singur rana de la gât, pe fondul depresiei și a mai multor afecțiuni medicale, cu un cuțit din gospodărie, găsit pe pământ, în livada locuinței, în apropierea locului unde a fost găsit bărbatul. În timpul investigațiilor desfășurate de oamenii legii, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost anunțată de Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc că Dumitru C. a murit. Polițiștii au dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauzele decesului. (D.Z.)