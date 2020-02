Aberațiile sistemului sanitar sucevean:Programări peste nouă luni pentru un RMN gratuit. 2-3 luni de așteptare pentru consultații la Cardiologie, Oftalmologie sau Ginecologie

Unii bolnavi din Suceava care au nevoie de investigații RMN riscă să nu mai fie în viață până le va veni rândul pe lista de așteptare. La Spitalul Județean poți să aștepți și nouă luni pentru o astfel de investigație, în regim gratuit. Mai norocoși sunt cei care au nevoie de consultații la Cardiologie, Oftalmologie sau Ginecologie – lista de așteptare este pentru două-trei luni. Pentru analize gratuite la sânge, laboratoarele de profil din județ au liste completate pentru următoarele trei luni

Bolnavii din Suceava au cu greu acces la investigațiile de înaltă performanță, cum ar fi computer tomograf și RMN. Banii decontați de stat pentru unitățile medicale care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava se termină din primele zile ale lunii, iar în această situație bolnavii fie intră pe liste de așteptare, care se întind și pe nouă luni, în unele cazuri, fie sunt nevoiți să scoată bani din buzunar, dacă vor să facă investigațiile la timp. Cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sucevenii nu au șanse să facă un RNM mai repede de nouă luni de zile, iar pentru o consultație gratuită la secțiile din cadrul Ambulatoriului de Specialitate din Spitalul Județean trebuie să aștepte câte două-trei luni. La Cardiologie au de așteptat mai bine de două luni. Aceeași sițuație se întâl­nește și la departamentele de Ginecologie și Oftalmologie, în Ambulatoriul Spitalului Județean fiind lungi liste de așteptare, la medicii Anca Trifina sau Alina Melinte. Deci cu liste de așteptare de luni de zile pentru investigații gratuite se confruntă pacienții suceveni cărora medicii le recomandă tot felul de investigații. Banii nu ajung iar listele de așteptare se măresc de la o zi la alta.

Realitatea tristă arată că pacienții care au nevoie de o investigație de mai mare finețe, dar care nu constituie o urgență pot figura până la nouă luni pe lista de așteptare la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Banii primiți în baza contractului cu CAS nu permit mai mult de 30 de investigații, în medie, lunar, iar pacienții vor avea nevoie să obțină un nou bilet de trimitere, pentru că acesta are valabilitate de trei luni. Bugetul alocat sectorului imagistică medicală se împarte, de altfel, între RMN, CT, radiologie și ecografie și se încearcă, până la recomandarea unei analize RMN, epuizarea celorlalte metode de diagnostic.

Şi laboratoarele de analize medicale din Suceava aflate în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate au liste de așteptare până în toamnă. Pacienții cu bilet de trimitere de la medic, cu excepția gravidelor și a cazurilor care reprezintă urgențe, sunt programați pentru investigații de-abia peste câteva luni, din cauza numărului mare de solicitări și a lipsei banilor. „Ne lasă să murim. Sunt bolnavă cu rinichii și trebuie să-mi fac regulat analize. Dau destui bani din pensia mea pe medicamente, de unde să mai scot și pentru analize? Nu mai fac față cu costurile”, a povestit Elena G., de 64 de ani, din Suceava. “Mi-am făcut programare la RMN, la Explora, acum șase luni. La telefon mi-au spus că de obicei durează trei-patru luni, pentru că nu sunt fonduri, dar poate dura și până la cinci luni. Am sunat la mai multe laboratoare din Suceava, unele mi-au spus că nu fac decât pe bani, altele că fac doar cu reducere, deci tot pe bani. Am fost la ei și mi-au zis că încă mă mai aflu pe lista de așteptare, să am răbdare. Bine că nu e ceva foarte grav, că dacă era muream până acum”, a menționat Gheorghe B., de 75 de ani, din Bosanci.

Problema fondurilor îi apasă și pe repre­zen­tanții laboratoarelor de investigații clinice, aceștia fiind în situația de a nu-și putea satisface pacienții. Pentru că banii repartizați aco­peră doar o mică parte din necesarul pentru investigațiile gratuite, aceștia îi împart în ju­mătate, o parte pentru înscrișii de pe listele de așteptare și o parte pentru urgențe și gravide. (Cristina RUŞTI)